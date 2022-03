5 razones para ver “The Dropout”, el nuevo drama de Hulu

El pasado 3 de enero, Elizabeth Holmes fue condenada por fraude en la culminación de un escándalo que duró casi 20 años. A principios de la década de 2000, Holmes estudiaba química en la prestigiosa Universidad de Stanford y realizó unas prácticas en el Instituto del Genoma de Singapur, donde trabajó en la detección de enfermedades en la sangre. Después patentó un dispositivo de control y dosificación de medicamentos y, por último, fundó la empresa de tecnología médica Theranos, con la que desarrolló una innovación revolucionaria: un método de análisis de sangre totalmente automatizado, rápido y barato que podía realizar más de mil análisis en unas horas a partir de una gota de sangre. Esto convirtió a Holmes en una genio: Forbes la nombró la mujer de negocios más joven y más rica de Estados Unidos, con un valor de USD $9.000 millones, para muchos se convirtió en la nueva Steve Jobs (su ídolo de toda la vida) y su éxito fue aclamado por Bill Clinton y Joe Biden, entre otros.

Pero en 2015, esta imagen idílica se derrumbó casi de inmediato cuando un artículo del Wall Street Journal puso en duda la fiabilidad de la famosa técnica, sobre la que los expertos también se apresuraron a expresar su escepticismo, señalando la falta de pruebas de su eficacia. Y pronto se reveló lo peor: Theranos enviaba los análisis a laboratorios convencionales y Holmes falsificaba documentos para encubrir este increíble engaño. De la noche a la mañana, la empresa se fue a la ruina, la cuenta bancaria de su compañía terminó en cero, y Forbes clasificó a Holmes como una de los líderes empresariales más decepcionantes del mundo. Esta tragedia shakespeariana precipitó la disolución completa de Theranos en septiembre de 2018, y es la base de la nueva serie de Hulu, The Dropout, que se estrenó el pasado 3 de marzo y tendrá en total 10 episodios. Hoy te damos cinco razones para que no dejes de verla.

1. Está inspirada en un exitoso podcast

El podcast The Dropout lleva algún tiempo ocupando un lugar destacado en las listas de Apple: conducido por la corresponsal de ABC Rebecca Jarvis, el programa original de seis episodios fue el resultado de una investigación de tres años sobre Theranos y Holmes, y explora la historia de origen de Holmes en Stanford, su decisión de abandonar los estudios para fundar Theranos, y lo que pasó después. “La historia de Elizabeth Holmes y Theranos es una increíble historia de ambición y fama que salió terriblemente mal”, reza la descripción del podcast. “¿Cómo la multimillonaria más joven del mundo que se hizo a sí misma lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo es que la mujer que una vez fue anunciada como ‘el próximo Steve Jobs‘ se encontró con cargos penales — de los que se declaró inocente — y con 20 años de cárcel?”. El podcast volvió el verano pasado con una segunda temporada, en la que se narraba el largo y discutido juicio.

2. Profundiza en la psiquis de Elizabeth Holmes

The Dropout es ante todo un estudio de personajes y una deconstrucción psicológica de una joven obsesionada con la idea del éxito. Hija del ex vicepresidente de Enron, Christian Holmes, Elizabeth Holmes fue testigo de la humillación de su padre durante la quiebra y el desmantelamiento de la empresa. Este acontecimiento reforzó su deseo de cambiar el mundo y hacerse rica (de hecho, lo dice varias veces en la serie). Su objetivo es hacerse multimillonaria, y uno se hace multimillonario cambiando el mundo.

3. Cuenta con un excelente reparto

La serie cuenta con un elenco de primera: William H. Macy interpreta a Richard Fuisz, un médico, inventor y empresario con conexiones con el ejército, cuya hija es interpretada por Mary Lynn Rajskub, la inolvidable Chloe de 24. Stephen Fry, Anne Archer, Kurtwood Smith y Bill Irwin también forman parte de la serie, así como Naveen Andrews (Lost), que interpreta a una figura clave, Sunny Balwani, a quien Elizabeth había conocido a los 18 años en Singapur, que se convirtió en su amante y en el presidente de Theranos. Sus prácticas fraudulentas fueron notablemente “denunciadas” por el nieto de Shultz, Tyler, que es interpretado por Dylan Minnette (13 Reasons Why), pero por supuesto, los laureles se los lleva Amanda Seyfried, quien se roba el show como Elizabeth Holmes, y es realmente la razón por la que querrás quedarte con esta serie.

4. Desafía nuestra idea de lo que es el éxito

The Dropout pone de manifiesto la dualidad entre el éxito verdadero y la idea de éxito que persigue a muchos: e el fondo, tener éxito en los negocios es un subproducto de la innovación, la pasión y la resolución de problemas (y muchas veces, de tener el dinero para poder comenzar). En el caso de Elizabeth Holmes, estaba desesperada por alcanzar un estatus social similar al de Steve Jobs, sin importarle realmente cómo conseguirlo: se aferró a la primera idea que se le ocurrió sin admitir nunca la derrota, para bien o para mal. Los angloparlantes tienen esta expresión cuando hablan del espíritu empresarial: fake it ’til you make it. En el caso de Holmes, finge hasta que es demasiado tarde.

5. Pone de manifiesto la fragilidad del sistema en que vivimos

Otro tema de The Dropout es la vulnerabilidad de un sistema en el que el mercado tiene vía libre para dictar el valor de las cosas. El delito de Elizabeth Holmes es principalmente un abuso de confianza, y desde los primeros momentos de la serie, los inversores le piden sobre todo una cosa: un prototipo funcional de su tecnología. Nunca lo tuvo, así que Holmes montó una demostración falsa para sus inversores. Theranos se financió con una mentira, y el fiasco de la empresa pone de manifiesto la fragilidad de una economía basada en la especulación frente a algo tan común como la deshonestidad. Cuando das dinero a alguien que dice ser un experto para recibir un servicio, asumes que sabe de lo que habla y que su producto/servicio funciona. Si este vínculo primario de confianza se rompe a mayor escala, muchos proyectos no se financiarán y muchas necesidades no se resolverán en un sentido más amplio. La historia de Theranos y The Dropout también trata de esto. La fragilidad del vínculo invisible de confianza que hay detrás de cualquier transacción financiera.

