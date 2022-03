5 razones para no dejar de ver “Our Flag Means Death”, la comedia queer de HBO Max

Advertencia: Esta post da algunos detalles menores en cuanto a spoilers de la serie Our Flag Means Death.

¿Quién no ha querido ser un pirata alguna vez en la vida? Desde nuestra infancia, pasando por Pirates of The Caribbean, las aventuras de Peter Pan o de la serie Black Sails, por nombrar algunos ejemplos, las historias de piratas son unas de las más fascinantes: sus protagonistas suelen ser fieros guerreros dispuestos a lo que sea por robar un poco de oro, para luego enterrarlo en alguna isla desierta y celebrar con un poco de ron y tal vez un loro en el hombro. Pero la nueva serie de HBO Max, Our Flag Means Death, nos plantea qué sucedería si un aristócrata del siglo XVIII (en la era dorada de la piratería marítima) decidiera un día dejarlo todo atrás y convertirse en el Caballero Pirata de los siete mares.

Publicidad

Creada por David Jenkins (mejor conocido por su trabajo en People of Earth) y basada libremente en la verdadera historia del pirata Stede Bonnet, Our Flag Means Death llega con ecos de varias otras series: Es una comedia laboral sobre un jefe torpe que no es del todo diferente a The Office, pero también una descarada subversión del género como What We Do in the Shadows (con la que comparte actor, director del piloto y productor ejecutivo en Taika Waititi), con un optimismo sincero que podría haberse tomado prestado de Ted Lasso. Pero su corazón, además de estar lleno de empatía, es una historia llena de representación LGBTQI+ que no puedes dejar pasar en tu próximo maratón. Hoy te damos 5 razones por las cuales no debes dejar de ver este show.

1. Se basa en una historia real

Our Flag Means Death se basa libremente (¡muy libremente!) en las verdaderas aventuras del aspirante a pirata del siglo XVIII, Stede Bonnet. Después de que Bonnet cambia una vida aparentemente encantada de un caballero por la de un bucanero a sueldo, Stede se convierte en capitán del barco pirata Revenge. En su lucha por ganarse el respeto de su potencialmente amotinada tripulación, la suerte de Stede cambia tras un fatídico encuentro con el infame capitán Barbanegra: de ahí en adelante, Stede y su tripulación intentan sobrevivir a la vida en alta mar.

2. Cuenta con un elenco de primera

El veterano actor Rhys Darby (Jumanji, What We Do In The Shadows, Voltron), que interpreta a Stede Bonnett, y Taika Waititi (Jojo Rabbit, What We Do In The Shadows, Thor: Ragnarok), ganador de un premio de la Academia y un premio BAFTA, que interpreta al legendario pirata Barbanegra, encabezan el reparto de la serie. Darby y Waititi son amigos en la vida real y han colaborado juntos en múltiples ocasiones, entre ellas protagonizando juntos What We Do in the Shadows de 2014 y con Waititi dirigiendo a Darby en espectáculos y películas, como Flight of the Concords, The Hunt for the Wilderpeople y la próxima Next Goal Wins. Otros nombres importantes en la serie son Fred Armisen (Portlandia), Leslie Jones (Saturday Night Live) y Nat Faxon (The Conners). El resto del reparto incluye a Nathan Foad, Samson Kayo, Ewen Bremner (sí, el de Trainspotting), Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear y Samba Schutte. También cuenta con la participación de Vico Ortiz, actor no binarie de Puerto Rico que interpreta a alguien muy parecido a elle en la serie… pero ya te contamos más de eso.

3. Habla de masculinidad y salud mental

Una de las mayores sorpresas de Our Flag Means Death es la rapidez con la que cuestiona las ideas de masculinidad y heteronormatividad dentro del mundo de la piratería. Los flashbacks muestran a figuras masculinas tóxicas en la vida de Stede, el personaje principal, burlándose de él, llamándole débil por no ser macho, agresivo y violento. Como pirata, Stede es criticado por su delicadeza y su aversión a la violencia, pero muchas de sus nuevas ideas tienen efectos positivos en su tripulación. Además, el crew del Revenge demuestra ser más amable y sensible de lo que parece en un principio: incluso hay algunos romances entre los bucaneros, y el descubrimiento de quiénes son… internamente hablando. A lo largo de la temporada, la serie sugiere que no hay una única forma de ser pirata, al igual que no hay una única forma correcta de ser hombre. Además, uno de los elementos recurrentes es la búsqueda de la mejora de la salud mental: Stede le sugiere a su tripulación que hablen de sus sentimientos, vemos al mismo capitán sometiéndose a una especie de sesión de terapia, y se le da mucha importancia a los traumas de la infancia y cómo afectan a los personajes en su vida adulta.

Publicidad

4. Tiene una excelente representación LGBTQI+

Lo mejor es que esta representación es orgánica, natural y nada forzada: en los primeros capítulos descubrimos que uno de los piratas de la tripulación de Steede se identifica como alguien no bianrie, y el resto del equipo le acepta y adopta el nombre que quiere, así como los pronombres correctos. Vemos también relaciones poliamorosas, un romance entre dos piratas, así como la sugerencia de que en el mar es bastante normal las relaciones románticas entre pirata. En los primeros ocho episodios, vemos cómo la relación entre Stede y Barbanegra va desarrollándose de antagónica a amistosa… y un poco más allá. Incluso uno de los miembros del crew de Stede exclama emocionado, “¡oh Dios mío, está pasando!” cuando los ve comportándose básicamente como un matrimonio con 20 años de casados.

5. Es, en el fondo, una historia sobre descubrir quién eres

En sus últimos episodios, Our Flag Means Death se convierte en una historia sobre la identidad y la amistad, sobre lo difícil que puede ser para cualquiera averiguar quién es realmente, cuando estar solo y estar rodeado de otras personas tiene sus trampas y distracciones. A lo largo de los episodios, la serie nunca pierde el ángulo del humor (ver a Bremner en un acento escocés casi impenetrable con su gaviota compañera es una de las mejores partes), pero la historia tiene una resonancia real al observar cómo la gente romantiza su lugar en el mundo y se pierde las conexiones que podría haber hecho en la realidad, cómo las relaciones son una negociación constante, ya que las necesidades y los deseos de las personas implicadas van cambiando a medida que crecen.

Publicidad

Los primeros ocho capítulos de la temporada (que tiene un total de 10) ya están disponibles en la plataforma HBO Max. Los últimos dos se publican esta semana.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?