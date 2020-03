5 momentos épicos de Ashnikko en TikTok

Si le diste click a este post con la pregunta “¿pero quién es Ashnikko?” no preocupes, que antes de comenzar te lo aclaramos: Ashnikko es el nombre artístico de Ashton Nicole Casey, una cantante, compositora, rapera productora y modelo de 24 años de edad que dio el salto a la fama el año pasado en la plataforma móvil TikTok gracias a su canción Stupid. Es posible que la hayas escuchado sin saber que se trataba de ella, así que este es el momento perfecto para refrescarte la memoria:

Mezclando géneros como el rap y el pop alternativo, el ascenso de Ashnikko comenzó con una trayectoria diferente a la de la mayoría: como nos recuerda con sus canciones, es un poco rara y siempre lo ha sido. Nacida en Carolina del Norte, cuando era niña se mudó a Estonia y Letonia antes de terminar en Londres, en donde ahora vive. Cuando estaba en la secundaria, solía meterse en problemas por escribir poemas sucios sobre sus profesores, pero los regaños la ayudaron a descubrir su amor por las palabras y su flow musical.

“Solo quiero que puedan cantar mis letras en sus habitaciones y bailar delante de sus espejos y que adquieran un poco de poder”, dice. “Eso es lo que la música es para mí y ser capaz de proporcionar ese mismo sentimiento de confianza a otras personas es mi sueño. No comprometas lo que eres. Ser cool y pulido es asqueroso, solo estoy improvisando”.

El año pasado, Ashnikko explotó como una estrella musical de Internet gracias a su éxito viral en TikTok, Stupid, que es por demás un banger absoluto. Incluso Miley Cyrus y su novio, el también cantante Cody Simpson, hicieron baile en la misma plataforma con la canción. “Esta canción ha sido una locura, dice Ash. “Me ha abierto muchas puertas. Estoy más que agradecida”.

Aunque la artista acaba de llegar al estrellato, lanzó su EP debut Sass Pancakes en 2017, seguido de Unlikeable en 2018 y, más recientemente, el EP Hi, It’s Me del 2019. Luego de crecer con música country, decidió abrir su mente en la adolescencia, centrándose en artistas feministas y sex-positive como M.I.A., Bjork y Nicki Minaj. Con una fuerte visión artística, Ashnikko conceptualiza mucho de su look y sus videos con una vibra futurista, combinando hadas y alienígenas en un universo rave: usa tops inspirados en el bondage, botas de combate y pelo azul brillante como un personaje de animé. Además, dice que no hay nada más importante que que sus fans sientan que son perfectos simplemente por ser quienes son.

“Es justamente esa visión de ser alguien que hace música con la intención de compartirla con el mundo para reflejar mis propios valores personales y morales en mis letras”, dice Ash. “Es en lo único que soy buena, así que quiero causar un impacto positivo. La música va a cambiar. La gente va a ser menos tolerante con las tonterías y la gente fake, y la industria musical va a reflejar eso.”

Ashnikko parece el antídoto perfecto para todas las estrellas del pop prefabricadas, así que hoy queremos darte una probadita de quién es ofreciéndote cinco de sus mejores momentos de TikTok hasta la fecha. ¿Nos acompañas?

1. ¡I just started my period!

En el set del rodaje del clip Special, Ashnikko demuestra que no hay nada como un chiste sobre la menstruación mientras filmas un video tan sangriento que parecería haber sido dirigido por Quentin Tarantino.

2. Calentamiento vocal

Aquí vemos como todo comienza normalmente con Ash frente al espejo haciendo algunas escalas antes de que las cosas tomen un tono más humorístico con letras llenas de flatulencias y culos de diversos tamaños.

3. Stupid

La canción que lanzó a Ashnikko a la fama, transformada en el clip más absurdo y gen-z que te puedes imaginar: básicamente hace una interpretación literal de la letra del track, e incluso se conviertne en Pokémon.

4. Working Bitch

No hay nada más poderoso que tener que asistir a una alfombra roja, estar con un drip perfecto de pies a cabeza, y que además tengas no uno, sino dos asistentes que te lleven el cabello como si fuese la cola de un vestido. A queen.

5. Pumpkin Spice Pussy

Puede que Ashnikko no haya podido estar en el elenco de Hustlers, pero en este clip grabado en pijamas y desde la habitación de un hotel, la artista nos muestra todos sus poderes de seducción mientras canta pumpkin spice this pussy baby, happy halloween. Awww yeaaaah.

