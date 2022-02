5 maneras de vencer las dudas sobre ti misme

De vez en cuando, terminas en una lucha psíquica con una vocecita en tu cabeza que te quita la confianza y te hace dudar. ¿Y si metes la pata? ¿Harás el ridículo? ¿Qué dirá la gente? ¿Y si no tienes suficiente inteligencia, talento, capacidad o experiencia? No te preocupes, pues es más normal de lo que piensas. La duda forma parte de la experiencia humana, y no tenemos que mirar demasiado lejos para ver que un exceso de dudas sobre nosotres mismes puede ser totalmente peligroso. Sin embargo, si no se controla, el miedo que alimenta nuestra duda puede llevarnos a ser demasiado cautelosos e impedirnos tomar las medidas que nos ayudarían y servirían a los demás. No tomamos el teléfono y hacemos la llamada. No extendemos la invitación. No levantamos la mano. No decimos “¡Basta!”. No nos oponemos, no decimos que no, no decimos que sí, y no avanzamos.

Las dudas sobre nuestras propias capacidades pueden convertirse en una voz inquietante y persuasiva que te frena: te impide aprovechar tus oportunidades, y hace que empezar o terminar las cosas sea más difícil de lo necesario. Claro que a veces puede ser útil, ya que te ayuda a ver con sobriedad tus limitaciones actuales o simplemente a reconocer una idea a medias o mala. Pero, sobre todo, esos pensamientos negativos te frenan en la vida y te alejan de muchas de las cosas buenas y de los buenos momentos que hay en ella. Entonces, ¿cómo puedes evitar estas dudas, y cómo puedes superar esos momentos de duda para poder avanzar de nuevo? Hoy te damos cinco estrategias para ayudarte a disminuir esa voz interior destructiva.

Intenta no compararte con los demás

Dicen que la comparación es el ladrón de la alegría. Este dicho es cierto en muchos sentidos. Si tienes dudas sobre ti misme porque temes no lograr algo al mismo nivel que otra persona, puede ser un sentimiento paralizante. El viaje y las ideas de éxito de cada persona son diferentes. Lo que podemos controlar y centrarnos en nuestro propio camino y hacia dónde queremos llevarlo, sin tener en cuenta dónde están otras personas o qué han hecho.

Practica la autocompasión

Si las dudas sobre ti misme te impiden dar un salto en tu carrera o en otro aspecto de tu vida, ayuda recordar que todes somos humanos. Todes cometemos errores en el camino y está bien hacerlo. Cuando dudamos de nuestras capacidades, a menudo es porque no queremos dar cabida a los errores. Sin embargo, los errores son también la forma en que aprendemos y crecemos. Podemos mitigar las dudas sobre nosotres mismes y el miedo al fracaso practicando el ser amables con nosotres mismes, sin importar el resultado.

Sé consciente de tus pensamientos

Cuando los pensamientos negativos comienzan a introducirse en tu mente, a veces son difíciles de reconocer porque nos acostumbramos a ellos. Las dudas se nutren de estos pensamientos negativos que nos dicen que no somos dignos del lugar en el que estamos o que no haremos un buen trabajo. La próxima vez que estos pensamientos persistan, tómate un momento y pregúntate si realmente crees que son ciertos. Considera cómo el pensamiento positivo puede cambiar tu mentalidad y permitirte tener más confianza en tus capacidades.

Busca la validación interior

Aunque es estupendo que los demás nos aseguren que estamos haciendo un buen trabajo o que somos capaces de realizar una tarea difícil, es igualmente importante tener nuestra propia fe en nosotres mismes. La seguridad constante no significa mucho si no creemos en nosotres mismes. Aunque no seamos los más seguros, es bueno practicar la aceptación de nuestros puntos fuertes y de todo lo que podemos ofrecer.

Recuerda que eres quien te critica más duramente

¿Dudarías de un amigo que aceptó un nuevo trabajo o de la forma en que afronta sus problemas de la mejor manera posible? La respuesta es probablemente no. Siempre seremos nuestros críticos más duros. Es un buen recordatorio para tratarnos a nosotres mismes con la misma amabilidad y compasión que tenemos con los demás, en lugar de ser tan críticos. Halágate, también te lo mereces.

