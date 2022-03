5 maneras de utilizar el aceite de coco para tu piel y cabello

El aceite de coco parece ser uno de esos ingredientes de moda que están en todas partes: muchos le llaman la solución definitiva para prácticamente todos los males del cabello, la piel y la dieta, pero lo cierto es que ha tenido sus altibajos. Algunos expertos le han puesto el freno — al menos en lo que respecta a sus beneficios dietéticos —, pero no te preocupes: solo porque algunos estudios se oponen a sus beneficios para la salud cuando se consume por vía oral, eso no quiere decir que no siga siendo un ingrediente maravilloso.

El aceite de coco es bueno para la piel (¡y el cabello!) por sus propiedades antibacterianas naturales, pero también puede aumentar los brotes en las pieles propensas al acné. A pesar de la controversia, la mayoría de las personas alaban el aceite de coco por su capacidad natural de hacer que nuestra piel se sienta irresistiblemente flexible, hidratada y radiante. Además, es uno de los productos más accesibles y menos costosos de nuestra rutina diaria. Hay muchas formas increíbles de incorporarlo a tu régimen, así que si quieres saber más maneras de utilizarlo, hoy te damos algunas ideas.

Es un excelente removedor de maquillaje

El aceite de coco es rico en ácidos grasos que ofrecen grandes beneficios nutritivos, pero también es espeso y puede obstruir fácilmente los poros y provocar más brotes. Aunque los expertos no aconsejan utilizarlo para hidratar, una pequeña cantidad puede ayudar a disolver el maquillaje de ojos resistente al agua o las tintas de labios de larga duración. Frota un poco en un disco de algodón, mantenlo contra el ojo o el labio y deja que se derrita con el calor del cuerpo antes de retirarlo. Comprobarás que se funde todo sin problemas, sin necesidad de frotar.

Hidrata la piel más seca

Puede que no sea adecuado para hidratar la cara, pero puede hacer maravillas en otras zonas del cuerpo donde la piel es menos reactiva. No solo es un gran emoliente, sino que actúa rápidamente para reparar y restaurar la piel seca y dañada gracias a la vitamina E, los aminoácidos esenciales y los ácidos láurico y caprílico, que forman parte de la barrera natural de la piel. Utilízalo en brazos, codos, rodillas, tobillos y pies para una piel más suave.

Revive tu cabello

Los estilistas adoran el aceite de coco, pero lo cierto es que puede ser difícil de lavar en su forma cruda. En su lugar, utilízalo para hidratar y nutrir las hebras secas. También funciona bien en el pelo rizado o encrespado cuando se masajea en las puntas abiertas. Aplica una pequeña cantidad y deja que se absorba durante una hora más o menos; si pasa más tiempo, el pelo puede quedar pegajoso y pesado. Si quieres utilizarlo como mascarilla capilar, no lo hagas de forma limpia. En su lugar, busca productos que lo contengan como parte de una lista de ingredientes más larga o mézclalo con un buen maño de crema o mascarilla capilar.

Es un exfoliante corporal natural

Combina una cucharada de aceite de coco con una cucharada de café molido, y tendrás una gran mezcla exfoliante para el cuerpo. Mantén esa proporción cuando crees lotes más grandes que quieras guardar, e intenta mezclarlo con otros ingredientes como la sal marina molida y el azúcar. Además, dejará un aroma delicioso en la piel.

Nutre las cutículas agrietadas

¿Tus cutículas están secas y agrietadas? El aceite de coco es un gran remedio gracias a los beneficios de la vitamina E para suavizar la piel. Masajea una pequeña cantidad sobre el lecho de las uñas y alrededor de cualquier zona de piel seca para hidratar y acondicionar. También es conocido por fortalecer las uñas quebradizas y agrietadas, así como por tratar los hongos en las uñas.

