5 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Weeknd + Gianluca + AURORA + BANKS y más

La selección musical de hoy martes se trae un misterioso vídeo musical de The Weeknd; lo nuevo de Gianluca, y el más reciente sencillo de AURORA, dedicado a las mujeres. Además, escucharemos el último adelanto del próximo disco de BANKS que sale este fin de semana, y veremos un performance en vivo de alt-J. ¡Comencemos!

1. The Weeknd, Out of Time

Abel Tesfaye se trae hoy el vídeo oficial de su tema Out of Time, incluido en su más reciente producción DAWN FM. Con la participación de la estrella de Squid Game y la actual it-girl HoYeon Jung, ambos parecen tener un romance a primera vista luego de que se miran en un ascensor, se van a un bar de karaoke y se pasean por un hotel mientras disfrutan de su compañía mutua, pero el clip tiene un twist gracias a un cameo de Jim Carrey como cirujano, lo que nos deja cuestionando la totalidad de la pista, su significado básico y sus temas.

2. Gianluca, DOMINÓ

Si extrañabas al chileno Gianluca tanto como nosotros, pues te tenemos buenas noticias, pues esta semana el destacado artista de trap compartió cu más reciente sencillo, que lleva como título DOMINÓ, y que aterriza con un audiovisual dirigido por Diego Ayala y Anibal Jofré. La pista, que tiene un mood relajado y veraniego, cuenta con la producción de Kiro y con la mezcla y master de Matias Alegria.

3. AURORA, The Woman I Am

AURORA se trae hoy su nuevo single, The Woman I Am, que se extrae de la versión especial de lujo de su aclamado álbum The Gods We Can Touch. “Es una oda a la divinidad femenina”, dijo AURORA sobre el single. “No siempre es fácil encontrar tu lugar en este mundo hecho para los hombres, como mujer. Encontrarte a ti misma. Aprender que eres una fuente de vida, de poder, de oficio, de pensamiento y de amor. No sólo un recipiente. “No existes para el placer de los demás, existes para ti misma. Incluso más allá de tu cuerpo, tu belleza, tu intelecto y tus logros, hay una mujer que es digna de este mundo; cree en ella. Y conoce su valor con cada respiración que hagas. Y entonces tal vez un día el mundo estará en armonía. Y en equilibrio. Pero solo en brazos de la igualdad”.

4. BANKS, Meteorite

Banks nos ofrece hoy un último avance de su álbum SERPENTINA antes de que se estrene este viernes: se trata de Meteorite, que es el quinto single de SERPENTINA. Hablando del título del álbum, Banks dijo: “Las serpientes representan el renacimiento y la muda de piel. Siguen adelante, y creo que en eso consiste la vida. Cambiar y transformarse, con un poco de peligro, pero también suave y sedoso. Me pareció la representación perfecta. Este álbum me parece regio, pero también el más humano de mi vida. Así que creo que toca ambos extremos del espectro”.

5. alt-J, Hard Drive Gold

La banda alt-J estuvo de paso anoche por el show Jimmy Kimmel Live para ofrecer una animada interpretación de su tema Hard Drive Gold, que se desprende del más reciente LP de la agrupación, The Dream, y que se estrenó el 11 de febrero a través de Canvasback/Infectious Music. The Dream marcó el primer álbum de estudio de alt-J desde Relaxer de 2017. Dale un vistazo al performance arriba, completo con algo de pirotecnia.

