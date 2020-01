5 lanzamientos recientes que debes escuchar: Post Malone + The Strokes + Wild Nothing y más

Nuestra selección de año nuevo comienza con Post Malone y BTS quienes cantaron en la despedida de año de Times Square de Nueva York temas como Circles y Make It Right. También les traemos Ode to the Mets, la nueva canción de The Strokes y lo último de Wild Nothing, quienes estrenaron el track Foyer. ¡Iniciemos!

1. Post Malone + BTS, Circles + Congratulations + Make It Right + Boy with Luv

Post Malone y BTS fueron dos de las estrellas invitadas al evento de despedida de año Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest que se lleva a cabo todos los 31 de diciembre en Times Square, Nueva York. Para esta oportunidad, el cantante estadounidense interpretó Circles y Congratulations, mientras que las estrellas de K-pop cantaron Make It Right y Boy with Luv.

2. The Strokes, Ode to the Mets + Modern Girls + Old Fashion Men

La banda neoyorquina The Strokes anunció el lanzamiento de su sexto álbum de estudio para el 2020 y aunque no revelaron el nombre de este proyecto, compartieron un nuevo tema que formará parte del disco. El track lleva por nombre Ode to the Mets. El anuncio se llevó a cabo en un evento de fin de año en Brooklyn, donde también cantaron Modern Girls, Old Fashion Men, junto a Mac DeMarco.

3. Wild Nothing, Foyer

Wild Nothing, el proyecto de Jack Tatum, anunció el lanzamiento de su próximo EP que estará titulado Laughing Gas y estará conformado por cinco canciones que Tatum grabó con Jorge Elbrecht en Los Ángeles y Richmond, durante las sesiones de grabación del disco del 2018, Indigo. Además, la agrupación también compartió su más reciente tema (un abre-boca para el próximo proyecto) que lleva por nombre Foyer.

4. Bombay Bicycle Club, I Can Hardly Speak

Los británicos de Bombay Bicycle Club le dieron la bienvenida al nuevo año con el lyric vídeo de su nueva canción, I Can Hardly Speak. La pista está tomada del nuevo álbum de la banda, Everything Else Has Gone Wrong, que saldrá a la venta el 17 de enero, y que marca el regreso de la agrupación luego de una pausa de tres años. Según un comunicado de prensa, I Can Hardly Speak trata sobre “la lucha por expresarse con palabras”, y puedes disfrutar del clip arriba.

5. Brittany Howard, (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher

Brittany Howard, cantante y guitarrista de la banda de rock Alabama Shakes, formada en Athens, Alabama, lanzó su álbum debut en solitario Jaime el pasado 20 de septiembre, el cual se convirtió en uno de nuestros favoritos del 2019. Durante este break de año nuevo, Brittany participó en el especial navideño de Jools Holland en la TV británica, interpretando una versión del clásico de R&B de Jackie Wilson, (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher, junto a la orquesta del músico y anfitrión: no te lo pierdas en el reproductor de arriba.

