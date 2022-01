5 lanzamientos recientes que debes escuchar: Juice WRLD + Gayle + Alt-J + SASAMI y más

En la selección musical de hoy jueves les traemos un vídeo animado del tema Already Dead de Juice WRLD, un performance en vivo del banger viral de Gayle, y el regreso de alt-J, dedicado a los fanáticos del crypto. Además, SASAMI nos regala su tema Say It, y disfrutaremos de lo más reciente de Black Country, New Road. ¡Comencemos!

1. Juice WRLD, Already Dead

Hoy nos llega el nuevo vídeo de Already Dead de Juice WRLD, en donde el fallecido rapero de Chicago lucha contra su lado oscuro en un épico duelo a muerte. Dirigido por Steve Cannon, el último clip del álbum póstumo de Juice, Fighting Demons, está muy influenciado por su amor al animé, pues vemos referencias a Dragon Ball, Rurouni Kenshin (Samurai X), Akira, y mucho más.

Publicidad

2. Gayle, abcdefu

La prometedora artista Gayle debutó en la televisión nocturna en The Tonight Show esta semana para interpretar su single abcdefu. Acompañada por una banda en directo, la cantante de 17 años ofreció una apasionada actuación. Si bien recordamos, la canción lanzada el pasado mes de agosto se ha convertido en un éxito rotundo en los últimos seis meses. Producida por Pete Nappi, la irreverente melodía se centra en la angustia adolescente mientras Gayle arremete contra un ex.

3. alt-J, Hard Drive Gold

La agrupación alt-J estrenó esta mañana el vídeo de Hard Drive Gold, la tercera canción promocional de su próximo quinto disco de estudio, The Dream, que se publicará el próximo 11 de febrero. El clip que acompaña al nuevo tema es el debut como director del cantante, guitarrista y compositor de la banda, Joe Newman, y su compañero, Darcy Wallace, lo apoyó en la dirección. “Hard Drive Gold es una canción ligeramente irónica escrita en lo que creíamos que era el apogeo de la fiebre del oro de las criptomonedas”, dijo Newman de alt-J en un comunicado. “Es la historia de la última fantasía de la infancia, el escolar que se convierte en millonario de la noche a la mañana, y las diferentes interacciones que tiene con la gente en su vida, desde los profesores hasta los vecinos. La ironía con la que interpretes su mensaje depende totalmente de ti”.

4. Sasami, Say It

El segundo álbum de SASAMI, Squeeze, saldrá a la venta el mes que viene, y antes de su llegada a través de Domino, la artista se trae un nuevo sencillo llamado Say It. Junto con un visualizador espeluznante, el single con tintes industriales encuentra a SASAMI hablando de sus emociones en la pista de baile. “Say It es un himno a la rabia en la pista de baile que trata de perder el control porque alguien no se está comunicando contigo”, dijo la artista en un comunicado. “Siento que cuando escucho la canción veo a una mujer caliente con un lanzallamas místico envuelta en emotivas llamas azules lanzando codos sola en un club de baile industrial en el espacio exterior”.

5. Black Country, New Road, Concorde

Black Country, New Road compartieron un nuevo vídeo para su reciente single Concorde, extraído del próximo álbum de la banda, Ants From Up There, que se lanzará el 4 de febrero a través de Ninja Tune. El vídeo, inspirado en las películas de ciencia ficción de serie B, fue dirigido por Maxim Kelly y realizado en colaboración con la productora independiente Caviar. Sobre el clip, Kelly dijo: “Para una banda que cita a todo el mundo, desde Scott Walker hasta Kanye West, y la pronunciada mezcla de géneros en su música, me pareció correcto adoptar un enfoque análogo con los visuales. Juntar todas las referencias posibles y ver si nosotros también podíamos conseguir que todo se mantuviera unido como una pieza”.

Publicidad

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?