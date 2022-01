5 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + Pussy Riot + Gayle + Rich Brian y más

La selección musical del día de hoy se viene con el más reciente vídeo de la británica FKA twigs; el regreso de Pussy Riot con un tema coescrito con la sueca Tove Lo, y Gayle deja caer el audiovisual de su single ur just horny. Además, escucharemos el nuevo EP sorpresa de Rich Brian, y la agrupación Beach House nos entrega el tercer lote de canciones de su próximo álbum Once Twice Melody. ¡Comencemos!

1. FKA twigs, meta angel

FKA twigs compartió esta semana el vídeo de meta angel, una canción extraída de su reciente mixtape, CAPRISONGS. En el clip dirigido por Aidan Zamiri, twigs escala un edificio para cazar una versión de sí misma, disparando una flecha que vuela por la ciudad y golpea su corazón. CAPRISONGS es la primera producción de la británica desde el muy querido álbum MAGDALENE de 2019. La mixtape se grabó durante la pandemia y cuenta con contribuciones de The Weeknd, Rema, Pa Salieu, Shygirl, Jorja Smith y más.

2. Pussy Riot, PUNISH

El colectivo ruso Pussy Riot estrena hoy su nuevo single PUNISH, coescrito por Tove Lo. Se trata del primer lanzamiento de la agrupación este año, tras su aparición el año pasado en una versión actualizada de Purge The Poison de MARINA, y el tema llega acompañado de un vídeo dirigido por Ksti Hu. Nadya Tolokonnikova, de Pussy Riot, dice sobre el lanzamiento: “esta es la primera obra de arte audiovisual del próximo ciclo de Pussy Riot que presenta a un personaje de superheroína que posee cualidades mágicas de supermujer y utiliza estos poderes para luchar contra el sexismo. Es una fuerte figura de dominatrix, y sirve a la justicia castigando a las Weinsteins del mundo. Las habladurías sobre la heroína vengativa se extienden, y ahora los hombres tienen miedo de portarse mal, porque son conscientes de que la venganza está por llegar”.

3. Gayle, ur just horny

Si todavía te encuentras cantando el super single abcdefu de Gayle, la estrella emergente de Nashville que apenas tiene 17 años y ya está haciendo estragos en las carteleras de Billboard, pues te contamos que esta semana dejó caer una nueva canción. Titulada ur just horny, recuerda un poco a su single de lanzamiento, que es una despedida de proporciones épicas que repasa una serie de cosas que no le gustan de su ex. En esta oportunidad, la canción trata de un tipo que se hace pasar por un amigo de verdad para seducir a sus “amigas”. El clip fue dirigido por Jimmy Fisco.

4. Rich Brian, Brightside EP

Rich Brian lanza hoy un nuevo EP sorpresa titulado Brightside. El proyecto de cuatro pistas incluye el sencillo de 2021 New Tooth, así como Getcho Mans con Warren Hue. Con el EP, Brian dejó caer el vídeo oficial de esta última pista, en donde apreciamos a clones de Brian y Hue peleando. “Quería recordarle a la gente que todavía me encanta rapear”, dijo Brian en un comunicado. “Es breve, no es un álbum, pero lo veo como una nota mental de cómo el año pasado aceleró mi proceso de crecimiento como artista y como persona”.

5. Beach House, Sunset + Only You Know + Another Go Around + Masquerade + Illusion Of Forever

Beach House compartió esta semana el tercer lote de canciones de su próximo nuevo álbum, Once Twice Melody. El dúo de Baltimore, compuesto por Victoria Legrand y Alex Scally, está lanzando el seguimiento de 7 de 2018 en cuatro entregas separadas. Lanzaron las primeras cuatro pistas en noviembre pasado, y la segunda parte llegó el mes pasado. Hoy tenemos el tercer capítulo del álbum, compuesto de cinco nuevos cortes: Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade e Illusion Of Forever. Al igual que con los capítulos anteriores, la última oferta del grupo llega acompañada de todos los vídeos oficiales. El cuarto y último capítulo de Once Twice Melody saldrá el 18 de febrero.

