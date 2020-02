16 lanzamientos recientes que debes escuchar: Billie Eilish + Sam Smith + Tame Impala y más

Para cerrar la semana, nos traemos una dosis bastante intensa de música nueva, comenzando con el tema oficial de la próxima película de James Bond, No Time To Die, interpretado por Billie Eilish; siguiendo con un nuevo sencillo de Sam Smith, así como con el recién estrenado álbum de Tame Impala, The Slow Rush. Además, Bad Bunny se une a Sech en el track Ignorantes; Sabrina Carpenter nos habla de un amor sin final en su nuevo single Honeymoon Fades, y Justin Bieber deja caer su disco Changes. ¡Aquí vamos!

1. Billie Eilish, No Time To Die

Billie Eilish se une a Adele, Sam Smith, Garbage y más en la lista de artistas que se han encargado de hacer temas oficiales de las películas de James Bond: la canción, llamada No Time To Die, aterriza hoy, haciendo de Eilish la artista más joven de la historia en tener este honor. Eilish dijo que era un honor que le pidieran escribir el tema musical de la película junto a su hermano. “Es una locura ser parte de esto en todos los sentidos”, dijo. “Poder componer el tema de una película que es parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la mejor franquicia de cine que ha existido nunca. Todavía estoy en shock”.

3. Sam Smith, To Die For

Sam Smith confirmó el día de hoy los detalles de su tercer álbum: To Die For sale a la venta el 1° de mayo y está precedido por la canción principal del LP, que llega con su respectivo video. To Die For es una balada con un toque de autotune que comienza con sampleo de la película de Jake Gyllenhaal de 2001, Donnie Darko. El clip fue filmado fuera de la tienda de pelucas de Smith en la ciudad de Los Ángeles, y nos muestra a Sam como maniquí bajo la dirección de Grant Singer.

3. Tame Impala, The Slow Rush

Finalmente, los australianos de Tame Impala se traen hoy su tan esperado nuevo álbum The Slow Rush, que adelantaron con sencillos como Borderline, It Might Be Time y Posthumous Forgiveness, donde el líder Kevin Parker canta sobre su padre, que falleció de cáncer. The Slow Rush es el cuarto álbum de estudio de Tame Impala hasta la fecha, y se trae cierto encanto retro funk y de disco music.

4. Travis Scott + Young Thug + Migos, Give No Fxk

La agrupación de hip-hop Migos dejaron caer hoy su tema Give No Fxk, una colaboración con Travis Scott y Young Thug. Es su primer sencillo desde Frosted Flakes de 2019, y se estrenó oficialmente en vivo en el festival ASTROWORLD de Travis Scott en Houston, Texas, el año pasado. Sigue al reciente álbum recopilatorio de Scott, JACKBOYS, y al disco de Young Thug de 2019, So Much Fun.

5. Justin Bieber, Changes

Después de cinco años, Justin Bieber está oficialmente de vuelta con un nuevo álbum llamado Changes, su quinta producción discográfica hasta la fecha, y que a su LP Purpose de 2015. El proyecto tiene 15 canciones en total, y contribuciones de invitados especiales como Post Malone, Travis Scott, Summer Walker, Kehlani, y Quavo. Escúchalo arriba.

6. Sabrina Carpenter, Honeymoon Fades

La artista pop Sabrina Carpenter se trae hoy un regalo de San Valentín para sus fans: un nuevo sencillo llamado Honeymoon Fades, en donde Carpenter sueña con una relación que nunca pierde su chispa. Esperamos que el single sea una señal de que Sabrina se está preparando para dejar caer más música en los próximos meses luego del proyecto Singular Act II del año pasado.

7. Pusha-T, Check The Scoreboard

Pusha-T acaba de compartir un nuevo tema y video musical, Check the Scoreboard. La canción fue producida por Pharrell, y forma parte de una campaña de adidas con el All-Star de la NBA Damian Lillard, a quien vemos en el clip junto a Push. El tema forma parte también del fin de semana All-Stars, cuando se realiza el juego de las estrellas de la liga de baloncesto.

8. Sam Fender, Hold Out

El británico Sam Fender se trae su primer tema del año en forma de un nuevo single, Hold Out, que según explica, “se trata de salir de paseo cuando vuelves a casa, que es realmente una forma de escapar. Esta va a ser la última canción que sacamos de la era de Hypersonic Missiles. Espero que les guste tanto como a mí”. Escúchala arriba.

9. Kehlani, All Me/Change Your Life

Kehlani está comenzando el año con el lanzamiento de un doble visual para sus canciones All Me/Change Your Life, que muestran el talento y las letras enérgicas de la artista nominada al Grammy, quien además cuenta con el apoyo coreográfico del grupo Bay Area Turffeinz Dance Crew. En Change Your Life, vemos a la cantante de vuelta en su ciudad natal, mostrando imágenes hipnotizantes y montajes alrededor de Oakland.

10. Bad Bunny + Sech, Ignorantes

El rapero puertorriqueño Bad Bunny y Sech dejaron caer hoy su primera colaboración, una balada de ruptura llamada Ignorantes, que comienza con Sech lamentando el final de una relación, su voz temblando ligeramente y llena de emoción. Suenan bien juntos: Bad Bunny saca el lado más irreverente de la canción cuando se pone a cantar durante el coro, prácticamente llorando la letra sobre lo bueno que fue el sexo, a pesar de todas las peleas.

11. Tove Lo + Sean Paul, Calling On Me

Sean Paul se trae un nuevo video musical para su single Calling on Me, en el que aparece Tove Lo. El clip, dirigido por Andy Hines, ve al dúo interpretando la canción frente a fondos etéreos mientras están rodeados de plantas desérticas, y a medida que avanza la canción, se revelan nuevos paisajes nevados, bosques profundos y cielos estrellados.

12. Nick Murphy, Goodnight

Luego de una pausa en la que estuvo ausente, el productor y cantante australiano nacido en Melbourne, Nick Murphy (fka Chet Faker), publicó un video musical de su nuevo single Goodnight, una balada con base de piano y capas electrónicas en la que lo escuchamos contar la despedida de una pareja antes de una ruptura.

13. Winona Oak, Lonely Hearts Club

La cantante pop sueca Winona Oak estrenó el vídeo de su nuevo single Lonely Hearts Club, que aparece en el EP debut de Oak, Closure, que se publicó en enero a través de Neon Gold/Atlantic Records. En el visual, observamos a Oak en la mañana después de una fiesta salvaje rodeada de varias de sus dopplegängers con peluca rosa. “Lonely Hearts Club es un diálogo personal con mis demonios internos”, dice Winona. “Es una profunda reflexión sobre mí misma que escribí hace 5 años y el comienzo de un viaje hacia el amor propio y el crecimiento”.

14. Megan Thee Stallion + Phony Ppl, Fkn Around

En caso de que Megan Thee Stallion no haya sido clara hasta ahora: no quiere ataduras. Es un mantra que se muestra en su nuevo junto a Phony Ppl para el sencillo conjunto Fkn Around, que tiene a ambos dirigiendo una operación de lavado de vehículos extremadamente sexy. Fkn Around se estrenó inicialmente durante el Tiny Desk Concert de Megan, durante el cual fue respaldada por el grupo de funk de Brooklyn.

15. Monsta X, All About Luv

Monsta X dejó caer su nuevo álbum All About Luv, su primero en inglés. Con una mezcla de pop y R&B, la agrupación surcoreana ha estado adelantando burlándose el disco durante algunos meses, revelando singles como Who Do U Love?, Love U y Someone’s Someone. Además de ser el primer álbum en inglés del grupo, es su primer lanzamiento desde que se convirtieron en un sexteto. El ex miembro Wonho dejó “amigablemente” la banda en octubre, poco después del lanzamiento de su EP Follow: Find You.

16. Sega Bodega, Raising Hell

Coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo álbum, Salvador, lanzado el día de hoy, el artista escocés Sega Bodega se trae el video musical oficial de su sencillo Raising Hell, hecho bajo la dirección de Hugh Mulhern con un estilo minimalista y luces de diversos colores. Disfrútalo arriba.

