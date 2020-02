15 lanzamientos recientes que debes escuchar: Justin Timberlake + The 1975 + Young Cister y más

Nuestra selección musical comienza con lo nuevo de Meek Mill y Justin Timberlake, quienes compartieron el vídeo Believe. Además, les traemos lo más reciente de The 1975, quienes estrenaron el clip de Me & You Together Song. Además, no podía faltar lo último del chileno Young Cister, quien lanzó su EP PERREAMOS? ¡Iniciemos!

1. Meek Mill + Justin Timberlake, Believe

El rapero de Filadelfia Meek Mill y el polifacético Justin Timberlake trabajaron juntos en la creación del vídeo Believe, un proyecto visual que corta entre tomas en blanco y negro para contar las dificultades que afrontan los afrodescendientes en los Estados Unidos a manos de la policía y la esperanza a la que se aferran para creer en un mejor futuro.

2. The 1975, Me & You Together Song

The 1975 lanzó un nuevo vídeo para su tema Me & You Together Song, que es esencialmente un clip nostálgico — dirigido por Bedroom — que comienza con una joven que obtiene un CD de mezclas, lo mete en su boombox y baila en su cama. Luego, hay una fiesta en la casa donde muchos ojos miran desde el otro lado de la habitación.

3. Young Cister, PERREAMOS?

El chileno Esteban Cisterna, mejor conocido Young Cister compartió un tercer EP titulado Perreamos?, que está compuesto por tres temas llenos de reggaetón. Las canciones La Camita, Xulita y Bellakología, fueron producidas por Jhbeats, Taiko y Mati Alegría. El proyecto también cuenta con colaboraciones de artistas como Kaydy Cain y Polimá Westcoast.

4. Hayley Williams, PETALS FOR ARMOR + Cinnamon

Hayley Williams compartió la primera parte de su EP PETALS FOR ARMOR, con canciones previamente estrenadas y tres nuevos beats. La estadounidense también lanzó el vídeo musical de una de esas nuevas canciones, Cinnamon, que fue dirigido por Warren Fu, y que muestra a una mujer de la vanguardia de Paramore explorar una casa misteriosa. Miren el clip a continuación:

5. Nicolas Jaar, 2017-2019

El productor neoyorquino Nicolas Jaar, quien también responde al alias Against All Logic, finalmente lanzó su proyecto 2017 – 2019, que fue planteado como sucesor directo de su EP previo 2012 – 2017. Este nuevo EP de nueve temas cuenta con una colaboración con Lydia Lunch y otros artistas.

6. Green Day, Father of All Motherfuckers

Father of All Motherfuckers, el nuevo disco de Green Day, ya está disponible vía stream. Se trata de un LP que cuenta con apenas 10 canciones y solamente 26 minutos de música, lo cual lo convierte en el proyecto musical más corto de la agrupación — y su disco de estudio numero 13.

7. Marina Diamandis, About Love

La británica Marina Diamandis estrenó el soundtrack para la serie de Netflix, To All the Boys: P.S. I Still Love You, About Love, un tema romántico y melancólico que, aparte de anticipar su quinto álbum de estudio, hará llorar hasta el más rudo de los usuarios.

8. Sean Paul + Tove Lo, Calling On Me

Una nueva colaboración entre Sean Paul y Tove Lo se estrenó hoy y lleva por nombre Calling On Me. Se trata de una canción que refleja el lado real del amor. De acuerdo con Paul, “si amas a alguien, la energía nunca cambia. Pueden llamarlo en todo momento”.

9. Phantogram, Pedestal

Los neoyorquinos de Phantogram compartieron un nuevo tema que lleva por nombre Pedestal, para anunciar el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, titulado Ceremony. El dúo compuesto por Sarah Barthel y Josh Carter no compartía un lanzamiento desde su tercer disco, apropiadamente titulado Three, el que lanzaron en el 2016.

10. Moses Sumney, Cut Me

El cantante y compositor de Los Ángeles, California, Moses Sumney, se anticipó al estreno de græ, su próximo álbum de estudio — que estará disponible a partir del 21 de febrero — con el estreno del tema Cut Me. Su último trabajo de estudio llevó por nombre Aromanticism y se estrenó en el 2017.

11. PARTYNEXTDOOR + Drake + Bad Bunny (remix), Loyal

Aún estamos a la espera del próximo disco de estudio de PARTYNEXTDOOR, PARTYMOBILE, cuya fecha de estreno se movió de enero hasta febrero para finiquitar algunos detalles. Sin embargo, el rapero estadounidense cuyo verdadero nombre es Jahron Anthony Brathwaite, le regaló este viernes un remix del tema de Drake, Royal, para el cual contó con la colaboración del mismo canadiense y de Bad Bunny.

12. Carly Rae Jepsen, Let’s Be Friends

Carly Rae Jepsen se anticipa al lanzamiento de su próximo disco Dedicated, que estará disponible en mayo de este año, con el estreno de una canción anti-San Valentina (o en contra del Día de los Enamorados) que lleva por nombre Let’s Be Friends. Se trata de un tema jocoso que habla sobre una ruptura amorosa supuestamente amigable, pero nada anticipada.

13. J Hus + Ella Mai, One And Only

J Hus y Ella Mai compartieron el single One And Only, un himno de amor, adornado con el terciopelo vocal de Ella, compensado por algunos magníficos compases de Hus.

14. Brian Eno + Roger Eno, Celeste

Brian y Roger Eno estrenan una canción instrumental que podría ser un viaje a través de un paisaje extraño pero familiar en Celeste, y marca el primer adelanto del primer álbum colaborativo de los hermanos, que llevará por nombre Mixing Colors.

15. Trippie Redd + Young Thug, Yell Oh

Trippie Redd y Young Thug colaboraron para crear el nuevo sencillo, Yell Oh. La canción producida por Pi’erre Bourne es una violenta expresión de hip hop que trata sobre un rechazo amoroso y una reconciliación que nunca va a pasar.

