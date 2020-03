14 lanzamientos recientes que debes escuchar: Princesa Alba + Poppy + Noah Cyrus y más

Cerramos la semana con una selección musical extensa, así que prepárate: comenzamos con lo nuevo de Princesa Alba, seguido por otro track pop/metal/industrial de Poppy, y por una experiencia religiosa alimentada por drogas de Noah Cyrus. Como si eso fuera poco, escucharemos el nuevo disco de The Weeknd; un tema ambient de MGMT, y lo más reciente del chileno Tommy Boysen. ¡Iniciamos!

1. Princesa Alba, Me Equivoqué

“A veces nos equivocamos y hace bien. Te hace sentir más humana. Es la libertad de los encuentros casuales, el placer dentro de una moral impuesta cuando decimos ‘no debí besarlo, para qué’”. Así describe la chilena Princesa Alba su nuevo single Me Equivoqué, que aterriza hoy con la producción del español Alizzz y Francisco Victoria, con quienes ya colaboró en su más reciente single, Mi Culpa. Disfrútalo arriba.

2. Poppy, Sit/Stay

La artista pop/metal/industrial Poppy se trae hoy el video oficial de su nuevo single, Sit/Stay, extraído de su álbum I Disagree. El clip fue dirigido por ella misma y el mismo está ambientado en un escenario de aislamiento médico, donde Poppy, como una humana del futuro sin características propias, se desorienta mientras lucha en celdas acolchadas bajo el control de una fuente no identificada.

3. Noah Cyrus, I Got So High That I Saw Jesus

Noah Cyrus está de vuelta con el nuevo single I Got So High That I Saw Jesus, que forma parte de un proyecto más grande que será lanzado a finales de este año, dijo Cyrus en sus redes sociales. Con una guitarra acústica, Cyrus canta sobre un encuentro inducido por las drogas con Jesús, que le recuerda que todo estará bien. En el video, se bautiza en el río, monta un caballo blanco, y juega con una mariposa.

4. The Weeknd, After Hours

The Weeknd lanzó hoy su nuevo álbum, After Hours, el cuarto trabajo de estudio de Abel Tesfaye hasta la fecha después de Starboy de 2016, ganador de un Grammy. La colección de 14 canciones se estrena dos años después del EP My Dear Melancholy, y cuenta con colaboraciones de Kevin Parker de Tame Impala, Daniel Lopatin aka Onehtrix Point Never y Metro Boomin. Escúchalo arriba.

5. MGMT, As You Move Through The World

A principios de mes, Andrew VanWynGarden de MGMT se burló un poco del COVID-19 con una canción dance llamada Oh No Corona; pero eso fue hace semanas, antes de que el distanciamiento social y las órdenes de cuarentena hicieran la situación mucho menos divertida. Así que MGMT comparte hoy un nuevo tema, As You Move Through the World. El corte ambient sirve como el lado B del próximo 12” de la banda: “todos sabemos que todos necesitamos una pista instrumental ambiental de 7 minutos y medio de downtempo para escuchar mientras NO nos movemos por el mundo”, dijo Andrew.

6. Tommy Boysen, Adicto

El artista urbano chileno Tommy Boysen se trae hoy una nueva canción donde experimentó con nuevos sonidos, fusionando el reggaetón con otros beats latinos. Al parecer, Boysen ya se encuentra trabajando en una nueva producción, de acuerdo a este mensaje que publicó en Instagram: “Una nueva etapa en mi carrera! No estaba funao andaba guardao”, escribió. Disfruta de la pista arriba.

7. The Killers, Caution

El día de hoy Brandon Flowers y compañía dejaron caer el cinematográfico video oficial de su más reciente single, Caution, perteneciente a su nueva producción Imploding The Mirage, que se estrena el mes de mayo. El audiovisual dirigido por Sing Lee es el primer vistazo a un cortometraje que la banda estrenará en las próximas semanas en Apple Music.

8. Tove Lo, I’m Coming Over

Los temores al coronavirus no detienen a Tove Lo: hoy, la cantante pop sueca hizo un cover de I’m Coming, un exitoso sencillo que fue lanzado originalmente en 2011 por su colega sueca Verónica Maggio. Esta versión es la última entrega de la nueva serie musical de Spotify, Studio It’s Hits, en la que destacan destacados artistas nórdicos.

9. JPEGMAFIA, Covered In Money!

JPEGMAFIA dedicó toda una canción a su calvicie con el single BALD! del mes pasado. Para seguir con los temas de estreno, Covered in Money! encuentra al rapero de Baltimore centrado en su gran riqueza. La última oferta de Peggy está ambiciosamente dividida en dos partes: en la primera parte, JPEGMAFIA lanza líneas con una energía implacable, como si estuviera rapeando en tu cara, y en la segunda, el MC se inclina hacia el autotune y un mood más chill.

10. Duffy, Something Beautiful

Trayéndonos un poco de luz durante estos días oscuros, la cantante pop galesa, Duffy, regresa por fin después de un paréntesis de varios años con Something Beautiful. La nueva canción llega después de que la cantante revelara hace unas semanas que fue secuestrada, drogada y violada, lo que la llevó a esconderse de los focos de la fama durante loa década pasada. “Ojalá les levante el ánimo. No planeo lanzarla oficialmente, sólo pensé que algo así podría ser bueno para la gente si están en casa, encerrados”, dijo Duffy.

11. The Radio Dept, You Fear The Wrong Thing Baby

Después de hacer un álbum impregnado de tecno de los 90, los suecos de The Radio Dept. parecen haberse vuelto a enamorar de las guitarras, como lo demuestran sus recientes singles, incluyendo este nuevo con un título que parece presagiar el ahora: “Sí, es una extraña coincidencia”, dice la banda. “Cuando grabamos la canción no teníamos ni idea de lo que se avecinaba. El texto está en contra del los conservadores y es un tributo a la juventud como fuerza progresiva.” Escucha You Fear The Wrong Thing Baby arriba.

12. J Balvin, Colores

La superestrella del reggaetón J Balvin se trae hoy su nuevo álbum Colores, la continuación de Vibras del 2018, y el primer esfuerzo de estudio del colombiano desde su colaboración con Bad Bunny, OASIS, del año pasado. En ambos proyectos, el compositor trabajó con el productor Sky, y aquí fue elevado a productor ejecutivo. Pero a diferencia de esos anteriores discos llenos de estrellas, Colores tiene un solo invitado: el cantante nigeriano Mr. Eazi. Abajo, el video del single Amarillo.

13. Conan Gray, Kid Krow

Hoy finalmente llega Kid Krow, el álbum debut del artista pop Conan Gray, cuya viaje desde sensación viral de YouTube a uno de los músicos más prometedores de hoy en día es inspirador: originario de Georgetown, Texas, comenzó a hacer música desde su dormitorio usando un micrófono pegado a una lámpara rota y GarageBand, y hoy es uno de los jóvenes artistas más prometedores de la escena musical. Además de su disco, Conan dejó caer el clip oficial de su nuevo single, Wish You Were Sober, que puedes disfrutar abajo.

14. Wallows, OK

Tras su álbum debut del año pasado, Nothing Happens, Wallows, el grupo indie de Los Ángeles formado por Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston, se traen el sencillo OK, que trata de tener algunas preocupaciones en una relación y tratar de hacer que todo esté bien de nuevo. “OK es una canción sobre las inseguridades en una relación,” explican, “teniendo dificultades para aceptar algo que se siente ‘demasiado bueno para ser verdad’, pero sobre todo aprendiendo a aceptarlo y aceptar el amor que estás recibiendo y centrándote en devolverlo”. Aww.

