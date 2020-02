13 lanzamientos recientes que debes escuchar: Grimes + Radiohead + Allie X y más

Cerramos la semana con el viernes de lanzamientos y un montón de discos nuevos: ya podemos escuchar Miss_Anthrop0cene de Grimes, Map of the Soul: 7 de BTS y Man Alive! de King Krule, pero además de eso, nos traemos Cape God de Allie X, una rareza de Radiohead del álbum KID A, y una collab de C. Tangana con Tainy y la ex Fifth Harmony, Lauren Jauregui. ¿Están listos? ¡Comencemos!

1. Grimes, Miss_Anthrop0cene

Luego de una larga espera, Grimes compartió su nuevo álbum Miss_Anthrop0cene, la continuación del LP de 2015 Art Angels, aunque la artista nacida Claire Boucher no recuerda ese disco con tanto cariño como la mayoría de sus fans. En los cinco años que han pasado desde entonces, ahora Claire adoptó el nombre de c, quedó embarazada de su novio multimillonario Elon Musk, estrenó un nuevo avatar digital llamado War Nymph, y ha hablado largo y tendido sobre su creencia de que la inteligencia artificial hará obsoleta la música en vivo. Dale play arriba para escuchar qué tal le fue con su visión de esta producción conceptual sobre una “diosa antropomórfica del cambio climático”.

2. Allie X, Cape God

Otro de los discos que más esperábamos en el primer trimestre del año es la nueva producción de Allie X, Cape God, que se decanta más por el lado artístico del pop. Con 12 temas en total, la canadiense “esperaba el momento y el lugar adecuados y el nivel de madurez donde pudiera poner estos sentimientos en una canción de forma cómoda y precisa. Este tipo de margen en el tiempo y el espacio me ayudó a sumergirme y explorar algunos sentimientos infantiles reprimidos”. Lo más destacado del álbum incluye temas como June Gloom, y un hermoso feature con Mitski llamado Susie Save Your Love. Escúchalo arriba, con el lyric video del tema principal del LP a continuación.

3. Radiohead, Treefingers

Recientemente, la agrupación británica Radiohead ha estado ocupada compartiendo todo su archivo musical a través de Internet, y hoy se trajeron un rareza bastante peculiar: una versión extendida del tema Treefingers, incluido originalmente en el LP KID A del año 2000. La nueva versión extendida añade un minuto al tiempo de ejecución, pero no altera la forma general de la canción; aún así, merece la pena escucharla.

4. BTS, Map of the Soul: 7

Levántense, BTS Army: la amada banda de K-pop lanzó hoy oficialmente su nuevo álbum, Map of the Soul: 7. El nuevo esfuerzo sigue al EP Map of the Soul: Persona del año pasado, y abarca un total de 20 canciones, incluyendo sencillos como Black Swan, Outro: Ego y más. También hay colaboraciones con Sia, ON, y Halsey, Boy with Luv. Acompañando al lanzamiento del álbum está el Kinetic Manifesto Film: Come Prima, con la banda sonora de ON, que puedes disfrutar abajo.

5. King Krule, Man Alive!

King Krule se trae su tercer álbum de estudio, Man Alive!, que incluye las canciones previamente lanzadas Cellular, Alone, Omen 3 y (Don’t Let The Dragon) Draag On. Escrito justo después de salir de la gira en apoyo del álbum The Ooz de 2017, la grabación de Man Alive! se dividió entre las ciudades británicas de Nunhead y Stockport. Marshall se mudó al noroeste de Inglaterra el año pasado antes del nacimiento de su hija, Marina.

6. C Tangana + Lauren Jauregui + Tainy, Nada

Aún no hemos llegado a los dos meses completos del 2020, pero ya está claro que Lauren Jauregui tiene grandes planes en marcha. La ex integrante de Fifth Harmony comenzó el año aterrizando en la banda sonora de Birds Of Prey, y hoy se une a la alineación del New Music Friday uniéndose al superproductor Tainy y al rapero español C. Tangana para un bop bilingüe llamado Nada que vas a estar escuchando todo el fin de semana.

7. Metronomy, Whitsand Bay

Los chicos de Metronomy estrenan hoy su nuevo video para Whitsand Bay, dirigido por Sam Davis y Tom Andrew, que se trae un poco de surrealismo al seguir una luz retrodisco bastante atractiva a diferentes puntos sururbanos. Hablando de la canción en sí, Joe Mount de la banda comentó que es “un tema fundamental entre la vieja idea que tenía para el álbum y lo que es el álbum ahora. Es intencionadamente libre y fácil y es uno de mis temas favoritos del álbum porque se convirtió en el punto de partida de lo que es el álbum ahora”. Escúchalo arriba.

8. Selena Gomez, Feel Me

Selena Gómez le recuerda a un antiguo amante que no se olvida fácilmente en Feel Me, una canción que fue oficialmente lanzada como un bonus track en el vinilo de su álbum Rare, pero que llegó a los servicios de streaming el día de hoy. La canción trata de las emociones de una relación que puede estar deshecha, pero en la que sentimientos continúan.

9. Moses Sumney, græ: Part 1

Hoy es un buen día, porque Moses Sumney dejó caer la primera mitad de nuevo álbum græ, que llegará en dos partes. El proyecto expande el universo sónico del debut de Sumney, Aromanticism y el posterior EP Black In Deep Red. Acá escuchamos temas temas previamente publicados como Cut Me, Virile, Polly y Conveyor, y cuenta con una amplia gama de colaboradores.Es también el primer trabajo de Sumney que se escribe en su nuevo hogar de Asheville, Carolina del Norte. Escuchen la primera parte del álbum arriba y estén atentos a la segunda parte y al lanzamiento físico completo el 15 de mayo.

10. Banoffee, Look At Us Now Dad

La compositora y productora Banoffee, nacida en Melbourne y residente en Los Ángeles, lanza hoy Look At Us Now Dad, su álbum debut. La continuación de su EP de 2015 Do I Make You Nervous?, cuenta con colaboraciones con Empress Of, CupcakKe, Umru, y SOPHIE; y por lo que hemos escuchado, tiene el potencial de convertirse en uno de nuestros favoritos de los primeros meses del año. Escúchalo arriba.

11, JPEGMAFIA, BALD!

Peggy está de vuelta: el experimentalista de rap de Baltimore acaba de regresar con un nuevo track llamado BALD!, que llega con un video autodirigido que lo tiene jugando con su preciada sudadera de Playstation. Este es el primer single en solitario de JPEGMAFIA desde el lanzamiento de su último álbum All My Heroes Are Cornballs en septiembre pasado.

12. Jay Som, A Thousand Words + Can’t Sleep

Jay Som (alias Melina Duterte) lanzó un nuevo álbum, Anak Ko, el año pasado a través de Polyvinyl. Ahora se trae dos nuevas canciones, A Thousand Words y Can’t Sleep, que fueron grabadas durante las sesiones para Anak Ko pero no llegaron a la lista final de temas. Serán lanzadas como dos caras de un single de 7 pulgadas el próximo 1° de mayo, pero ya pueden ser transmitidas digitalmente a continuación.

13 Trippie Redd, A Love Letter to You 4 (Deluxe)

La mixtape A Love Letter to You 4 de Trippie Redd recibe hoy el tratamiento de lujo: el rapero de 20 años ha estado adelantándola desde finales de noviembre, poco después del éxito original que tuvo en los servicios de streaming. Trippie inicialmente dijo a los fans que la edición de lujo contaría con artistas como Lil Wayne, Swae Lee y Hood Baby; sin embargo, un día antes de que el álbum llegara, Trippie confirmó que ninguno de esos artistas aparecería en la versión final: Young Thug, Chance The Rapper, G Herbo, Lil Durk y más son quienes lo acompañan.

