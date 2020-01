12 lanzamientos recientes que debes escuchar: Poppy + Selena Gomez + Mac Miller y más

Iniciamos nuestra selección musical de hoy con el nuevo disco de Poppy, que lleva por nombre I Disagree. Adicionalmente, Selena Gomez también estrenó su disco Rare; y Mac Miller lanzó el tema póstumo titulado Good News. ¡Comencemos!

1. Poppy, I Disagree

Después de meses de anticipación, Poppy por fin estrenó su tercer disco de estudio, que está titulado I Desagree. Se trata de un LP que cuenta con 10 temas, de los cuales, ya habíamos escuchado Sick Of The Sun y Fill The Crown.

2. Selena Gomez, Rare + Rare (vídeo)

Selena Gomez compartió su más reciente disco titulado Rare, que cuenta con 13 pistas y colaboraciones de artistas como Kid Cudi y 6LACK. Este es el tercer LP de Gomez, quien compartió su último proyecto discográfico, Revival, en el 2015. La artista también lanzó un vídeo de su tema Rare, que acompaña su LP. El clip fue dirigido por BRTHR, y en él se puede ver a la cantante luchar por un amor prohibido mientras cambia de escenarios, pasando de la selva a la recamara.

3. Mac Miller, Good News

Esta semana, la familia de Mac Miller anunció que estrenaría otro álbum póstumo del artista, el cual llevará por nombre Circles y que estrenarán el viernes 17 de enero. El proyecto contará con la colaboración de Jon Brion. Para promocionarlo, los Miller estrenaron un clip del tema Good News, dirigido por Anthony Gaddis y Eric Tilford, que cuenta con vídeos ineditos del rapero.

4. Future + Drake, Life Is Good

Life Is Good es el más reciente vídeo de Future, quien contó con la colaboración de Drake para entregarnos esta historia que muestra la progresión de dos emprendedores exitosos en una chistosa pero emotiva canción. El clip fue dirigido por Director X.

5. Megan Thee Stallion + Normani, Birds Of Prey + Diamonds

Megan Thee Stallion y Normani comenzaron el año con dos nuevos lanzamientos en simultaneo: primero, el vídeo del tema Birds Of Prey, que está ambientado en un mundo distópico y psicodelico; y Diamonds el tema que habían anunciado hace varias semanas.

6. Mick Jenkins, The Circus

El rapero de Chicago Mick Jenkins estrenó su cuarto EP titulado The Circus. El proyecto cuenta con siete pistas y marca la primera vez en dos años que el artista estrena un proyecto musical: desde el EP Or More; The Frustration y el LP Pieces of a Man.

7. Halsey, YOU SHOULD BE SAD

A exactamente una semana el lanzamiento de su nuevo disco titulado Manic, la cantante estadounidense Halsey estrenó el tema You Should Be Sad. Esta es la quinta canción que comparte del nuevo disco, habiendo previamente lanzado Without Me, Graveyard, Finally // Beautiful Stranger, y Suga’s Interlude. Manic será el tercer álbum de estudio de Halsey, quien estrenó su último proyecto discografico, Hopeless Fountain Kingdom, en el 2017.

8. Jenny Lewis + Habib Koite, Under the Supermoon

Jenny Lewis contó con la colaboración de Habib Koite para su nuevo tema, que lleva por titulo Under the Supermoon, y sirve como un anticipo de su nuevo disco, Let The Rhythm Lead, que estará disponible a partir del 31 de enero.

9. Marineros, Ambar

Semanas después del estreno del single de Ambar, el dúo chileno Marineros estrenó el vídeo para el tema. El clip fue grabado por Soledad Puentes, Victor Palma y Camila Valdés en diciembre de 2019, y es el primer sencillo de un segundo álbum que será lanzado durante el transcurso de este año. El clip fue co-producido por Cristian Heyne.

10. C. Tangana, Yelo

El español C. Tangana compartió el clip Yelo, que fue dirigido por Nicotine y que muestra al artista escapar del frío de una fuerte nevada gracias a los vicios, el alcohol, las fiestas y las mujeres.

11. Khalid, Eleven

El joven rapero estadounidense Khalid estrenó el tema Eleven apenas semanas después de haber compartido la canción Up All Night. El single, de acuerdo con el mismo artista, fue creado para escucharlo a todo volumen mientras manejamos a toda velocidad.

12. Conan Gray, The Story

El estadounidense Conan Gray, que se estrenó en la escena con el EP del 2018 titulado Sunset Season, compartió el tema The Story, que cuenta la melancólica historia de un triangulo amoroso entre amigos. El tema sirve para promocionar su primer proyecto de estudio, que llevará por nombre Kid Krow y estará disponible a partir del 20 de marzo.

