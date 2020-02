12 lanzamientos recientes que debes escuchar: King Krule + Sharon Van Etten + Nathy Peluso y más

Para nuestra selección musical de hoy comenzamos con King Krule y su nueva canción Alone, Omen 3; y continuamos con Sharon Van Etten y su tema Beaten Down. También les presentamos lo nuevo de la argentina Nathy Peluso, quien estrenó el vídeo Business Woman. !Iniciemos!

1. King Krule, Alone, Omen 3

Alone, Omen 3 es el más reciente vídeo del británico King Krule, quien presenta un personaje antipático ante los placeres de la vida en este clip dirigido por Jocelyn Anquetil. Archy Marshall (su verdadero nombre) estrenará el disco Man Alive! el 21 de febrero.

2. Sharon Van Etten, Beaten Down

Sharon Van Etten continúa su proceso de crecimiento y evolución personal después del lanzamiento de su LP del año pasado Remind Me Tomorrow, pero esta vez, lo conmemora con su single Beaten Down, un tema que trata de trata de amor, paciencia y empatía, que además, según cuenta la misma artista, se enfoca en “tomar decisiones que cambian la vida y permanecer lo suficientemente fuerte como para llevarlas a cabo”.

3. Nathy Peluso, Business Woman

La argentina Nathy Peluso continúa cosechando éxitos y mezclando ritmos soul, jazz, rap y salsa, los cuales se pueden evidenciar en su nuevo vídeo Business Woman. Este vídeo que le sigue a su previo clip NATIKILLAH, fue dirigido por Bradley & Pablo y en él podemos ver a la artista debatirse entre el bien y el mal para tomar una decisión entre el amor y el odio.

4. FOALS, Neptune

La banda británica de indie rock FOALS compartió el vídeo para su tema Neptune, que fue dirigido por Dave East y que coincide perfectamente con las letras de la canción, pues es un track que trata sobre escapar a las tentaciones de la realidad y de la mortalidad.

5. Lil Nas X + Nas, Rodeo

Lil Nas X contó con la colaboración de Nas para convertirse en zombies hambrientos de sangre en este nuevo tema que lleva por nombre Rodeo, que fue dirigido por Bradley & Pablo y en el que podemos ver a Nas lucir una gabardina de cuero estilo Matrix para adaptarse a las vibraciones oscuras. de la pista.

6. Victoria Monét, Moment

Victoria Monét lanzó un nuevo single titulado Moment, una seductora balada de R&B que marca el primer lanzamiento del 2020 para la artista que el año pasado compartió Ass Like That y Monopoly — para esta última contó con la colaboración de Ariana Grande.

7. Christine and the Queens, People, I’ve been sad

La francesa Christine and the Queens, que el año pasado compartió su segundo disco titulado Chris, estrenó el clip People, I’ve been sad, que fue dirigido por ella misma como parte de la serie de COLORS Studios.

8. Dababy, Shut Up

El rapero experimental estadounidense Dababy estrenó Shut Up, un vídeo que fue dirigido y producido por Reel Goats, en un vídeo que empieza con una carta abierta al año 2020, a quien le promete que esta etapa de su vida será diferente.

9. Best Coast, Different Light

Best Coast continúa promocionando su próximo proyecto musical de nombre Always Tomorrow, que estará disponible a partir del 21 de febrero, y por ende, estrenaron el tema Different Light, una canción que se centra en la vida de la vocalista de la agrupación Bethany Cosentino, 10 años antes de que se formara la banda.

10. Oh Wonder, In And Out Of Love

A tan solo un día del estreno del álbum No One Else Can Wear Your Crown, el dúo británico Oh Wonder compartió un clip dirigido por Gemma Yin que lleva por nombre In And Out Of Love, un clip donde se puede ver parte del proceso de producción de su más reciente proyecto musical.

11. iKON, Dive

iKON estrenaron el lanzamiento de su tercer disco i DECIDE con el vídeo del tema Dive. Se trata de una canción con memorables riffs de guitarra al estilo country. Las letras fueron coescritas por BI y Seung y tratan sobre estar dispuesto a hacer cualquier cosa por la persona que aman.

12. black midi, Sweater

El cuarteto británico black midi, que lanzó su primer disco Schlagenheim, no encontró espacio suficiente para una canción más y por ende, estrenaron el single Sweater, una canción sobria con algunos riffs de guitarra que mezcla post-punk, jazz-rock y rock progresivo.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?