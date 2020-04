12 lanzamientos recientes que debes escuchar: Frank Ocean + Rina Sawayama + Yves Tumor y más

Cerramos la semana de música nueva con los dos nuevos singles de Frank Ocean, ahora lanzados oficialmente; con la Found Family de Rina Sawayama, y el más reciente disco de estudio de Yves Tumor. Además, Lindsay Lohan regresa después de 12 años de ausencia con el single Back To Me; Empress Of deja caer su nuevo álbum, y Drake comparte su más reciente single y video, Tootsie Slide. ¡Comencemos!

1. Frank Ocean, Cayendo + Dear April

No, no es un déjà vu: hoy llegaron oficialmente las dos nuevas canciones de Frank Ocean, Dear April y Cayendo, a los servicios de streaming. Las remezclas de estas pistas, interpretadas por Justice y Sango, respectivamente, se estrenaron durante una noche del club PrEP+ de Ocean a finales del año pasado. Poco después, Ocean comenzó a tomar pre-pedidos de vinilos de 7” que contenían las dos remezclas junto con versiones acústicas de cada tema. Luego de que el management de Frank nos pidiera eliminar los enlaces de los remixes, hoy finalmente les podemos ofrecer las versiones acústicas de los tracks en calidad oficial.

2. Rina Sawayama, Chosen Family

Rina Sawayama se trae otro tema de su próximo álbum debut: hoy estrenó Chosen Family, que está basada en el concepto de la familia que elegimos. “La gente suele ser echada de sus casas o condenada al ostracismo por su familia, amigos y comunidad después de salir del clóset, Esta puede ser una experiencia increíblemente dolorosa que se puede remediar encontrando una nueva familia ‘elegida'”. El álbum debut de Rina, SAWAYAMA, saldrá el 17 de abril a través de Dirty Hit, e incluye singles previamente publicados como STFU!, Comme Des Garçons y XS.

3. Yves Tumor, Heaven To a Tortured Mind

Yves Tumor sacó hoy de la caja un nuevo álbum llamado Heaven to a Tortured Mind. A lo largo de 12 pistas, se puede escuchar al artista de electrónica experimental convirtiendo el psych rock en pop moderno mientras “diluye la realidad” para dar “sentido a lo abstracto”, según un comunicado de prensa. La continuación del álbum de 2018, Safe in the Hands of Love, incluye los sencillos Kerosene! y Gospel for a Century Mind.

4 .Lindsay Lohan, Back To Me

Sí, leyeron bien: después de másd e una década de ausencia de la escena musical, Lindsay Lohan regresa hoy con un nuevo single, Back to Me. La canción llega 12 años después de su único tema, Bossy, y 15 felices años desde su último trabajo, A Little More Personal (RAW) de 2005. Es una pista club pop claramente inspirada en su vida en Mykonos, Grecia, y cuenta con la colaboración en la producción y letra de ALMA.

5. Empress Of, I’m Your Empress Of

Empress Of regresad con su tercer esfuerzo de estudio, I’m Your Empress Of, dos años después de su LP Us. El nuevo álbum fue escrito en un pequeño estudio en Highland Park en Los Ángeles. En una declaración sobre el proyecto, la artista de pop experimental dijo: “La música es mágica. Algo que me posee, me muestra cosas de mí misma que no son fáciles de ver”. Escogió el título, dice, porque “siempre he sentido que una vez que una canción se hace, y la emoción está ahí y no está más dentro de mí, pertenece al mundo”.

6. Drake, Tootsie Slide

Después de anunciar su llegada a principios de esta semana, Drake lanzó hoy su último single Toosie Slide. En el marco de la popularidad de TikTok, el nuevo tema es la incursión del artista canadiense en las tendencias de baile de la app, pues a lo largo de la pista, Drake da instrucciones al baile que lleva el nombre del influencer de redes sociales de Atlanta, Toosie. En el visual, que incluye escenas de aislamiento en todo Toronto, vemos a Drake en su casa interpretando el baile titular.

7. The 1975 + Phoebe Bridgers, Jesus Christ 2005 God Bless America

Phoebe Bridgers confirmó en febrero que estuvo trabajando con The 1975 en su próximo álbum, Notes On A Conditional Form. Resulta que sus contribuciones vienen en el nuevo sencillo de la banda británica, Jesus Christ 2005 God Bless America, un dúo folk entre Bridgers y Matty Healy que suena más a Sufjan Stevens que a The 1975. Escúchalo arriba.

8. Purity Ring, WOMB

Purity Ring están finalmente de vuelta con WOMB, su primer álbum en más de cinco años. Salió a la venta a través de la disquera 4AD y es la continuación de another eternity, lanzado en el 2015. La colección de 10 canciones fue presentada con la canción principal, stardew, junto con pink lightning y peacefall.

9. Thundercat, It Is What It Is

Thundercat está de vuelta con su nuevo álbum lleno de estrellas, It Is What It Is. Este es el cuarto larga producción del maestro del bajo después de Drunk de 2017. Entre sus 15 temas se encuentran colaboraciones de alto perfil con Childish Gambino, Kamasi Washington, Ty Dolla $ign, y Steve Lacy. Además, Lil B, BADBADNOTGOOD, y el veterano músico soul de Ohio, Steve Arrington, aparecen en el nuevo LP, al igual que Flying Lotus, que también es productor ejecutivo junto con Thundercat.

10. Jamie xx + Headie One + Fred again, Smoke

Los británicos Headie One y Fred again se traen una nueva canción que es una colaboración con Jamie xx, llamada Smoke, perteneciente a su más reciente mixtape, GANG, que también cuenta con la participación de invitados como FKA Twigs, Sampha, Octavian y slowthai. El más reciente álbum en solitario de Jamie xx fue In Colour de 2015, un proyecto que siguió con la partitura de la película de Roman Gavras de 2018, The World Is Yours.

11. Suki Waterhouse, NEON SIGNS

La actriz y cantante Suki Waterhouse se trae hoy un nuevo single llamado NEON SIGNS, que según reveló en redes sociales, escribió cuando “el mundo era un lugar diferente”. La canción está inspirada en paseos por carretera con amigos, con la brisa pasado por el cabello y el sol sobre la piel mientras un poderoso riff se graba en los oídos. El clip lo-fi fue dirigido por Émilie Richard-Froozan.

12. Ilmato & JotaR x Coliguacho, ZOOM

Para cerrar la lista de hoy, llega ZOOM, un tema extraído del EP Mi cuarto es harto de los chilenos Ilmato & JotaR, compuesto durante todo este proceso de la cuarentena y el aislamiento social con el apoyo del productor Coliguacho. La canción nos habla de la virtualidad de las relaciones con un encanto lo-fi de bedroom pop en todo el sentido de la palabra. No se pierdan los backgrounds de ZOOM.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?