11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Wallows + Camila Cabello + Juice WRLD + Red Hot Chili Peppers y más

Llegamos finalmente al viernes de nueva música, y nuestra selección de hoy incluye un nuevo tema de Wallows, una collab de Camila Cabello con Ed Sheeran y un vídeo póstumo de Juice WRLD donde participa Angus Cloud. Además, Red Hot Chili Peppers comparten el nuevo single de su nuevo disco; el belga Stromae estrena su álbum Multitude, Placebo llega con el tema Birthday in The Sky y mucho más. ¡Comencemos!

1. Wallows, At The End of The Day

En vísperas del lanzamiento de su nuevo álbum Tell Me That It’s Over el 25 de marzo, Wallows comparte su nuevo single At The End Of The Day. Sobre el significado del single, Dylan Minnette dice: “At the End of the Day trata de estar muy metido en una relación con alguien y temer que al final esté condenada, pero solo quieres que esa persona sea feliz pase lo que pase”. La pista llega con un vídeo dirigido por Jason Lester.

2. Camila Cabello + Ed Sheeran, Bam Bam

Camila Cabello se trae hoy su nueva colaboración con Ed Sheeran, Bam Bam, con sabor a cumbia y salsa, y que fue producida por Ricky Reed, Edgar Barrera y Cheche Alara y escrita por Cabello, Sheeran y Reed. El tema es el primer lanzamiento musical de Cabello en 2022 y es el último adelanto de su próximo álbum, Familia, que saldrá a la venta el 8 de abril. Cabello también compartió el colorido vídeo de la pista, dirigido por Mia Barnes en colaboración con Dave Meyers.

3. Juice WRLD, Cigarettes

Angus Cloud de Euphoria hace un cameo en el nuevo y crudo vídeo del single póstumo de Juice WRLD, Cigarettes. Dirigido por Steve Cannon, el vídeo cuenta la historia de un joven llamado Derek (Logan Shroyer) que lucha contra la adicción, ya que su consumo de alcohol hace que le despidan del trabajo y arruina la relación con su novia. Sin embargo, tras tocar fondo, Derek decide desintoxicarse y el clip avanza varios años para encontrarlo en un lugar mucho más seguro. Pero durante una noche de fiesta con amigos (uno de los cuales es interpretado por Cloud) la sobriedad de Derek se pone a prueba.

4. Red Hot Chili Peppers, Poster Child

Los Red Hot Chili Peppers regresarán el 1° de abril con su nuevo álbum, Unlimited Love. Como adelanto, la banda se trae el segundo single llamado Poster Child, inspirado un poco en el clásico de Billy Joel, We Didn’t Start the Fire. En la canción, Antony Kiedis recita los nombres de una serie de músicos, actores, políticos y otras figuras que dieron forma al siglo pasado.

5. Stromae, Multitude

El artista belga Stromae regresa hoy con un tercer álbum de doce temas, llamado Multitude y con el que vuelve a la carga y sin ninguna colaboración. Con ritmos que van desde la electrónica, pasando por beats de cumbia y delicadas baladas asiáticas, ya el belga había adelantado la producción con Santé y L’Enfer, este último muy escuchado tras su actuación en directo durante el informativo de TF1, en el que Stromae habla de su depresión. Este tema es bastante revelador de la forma en que el cantante se ha entregado también a su público en este nuevo álbum.

6. Placebo, Birthday In The Sky

Placebo estrenan hoy una emotiva nueva canción, Happy Birthday In The Sky, el último sencillo que se lanzará del próximo nuevo álbum de la banda, Never Let Me Go, que llega el 25 de marzo. En un comunicado, Brian Molko explica que, “Happy Birthday In The Sky, para mí, es uno de los momentos más desgarradores del álbum. Es una frase que he estado utilizando durante bastante tiempo. Cuando digo feliz cumpleaños a la gente que ya no está con nosotros, transmite el tipo de angustia que creo que sabemos comunicar muy bien. Esa sensación de pérdida, esa sensación de desesperación. Es como si una parte de tu cuerpo y de tu alma te fuera arrancada injustamente. Y suspiras y suspiras, y esperas”.

7. The Linda Lindas, Talking To Myself

The Linda Lindas lanzaron un nuevo vídeo musical para Talking to Myself, el segundo single de su próximo álbum debut Growing Up. Dirigido por Ryan Baxley, el clip tiene una estética espeluznante y noir sacada directamente de The Twilight Zone y muestra a las chicas de The Linda Lindas jugando con las nuevas muñecas que han recibido por correo, antes de que cobren vida y se vuelvan contra sus dueñas.

8. Machine Gun Kelly + Lil Wayne, Ay!

En tan solo unas semanas, Machine Gun Kelly entregará su segundo proyecto como estrella del rock, Mainstream Sellout. Antes de su llegada, MGK recurre a Lil Wayne para su último single, Ay!. El tema mezcla la estética punk de MGK y un poco de trap que facilita a Wayne poner algunos raps en la canción. La nueva pista también se entrega con un colorido visual que captura MGK sentado al lado de sus amigos mientras los vemos con diferentes looks. Wayne no hace una aparición oficial en el video, pero se puede encontrar en la forma de un recorte de cartón.

9. Magdalena Bay, Dreamcatching

Magdalena Bay sacó uno de los álbumes de pop más emocionantes de 2021, Mercurial World, y el dúo de Los Ángeles, que sigue disfrutando de su éxito, se trae hoy el vídeo musical de la canción Dreamcatching. Para el audiovisual, el director Felix Geen utilizó VQGAN+CLIP, una tecnología pionera que utiliza un conjunto de redes neuronales que trabajan al unísono para generar imágenes basadas en texto e imágenes de entrada. El resultado es que Magdalena Bay se encuentra en un mundo distorsionado y vívido que mezcla las líneas entre la acción real y la animación.

10. Young Cister, LUV

El chileno Young Cister estrena hoy su más reciente video, LUV, que forma parte de su EP LO MÁS XULO DE TU INSTA. El clip, lleno de luces rojas, nos lleva por los románticos encuentros de artista. El mismo fue grabado en la parte trasera de la Vega de Santiago, bajo la dirección de Camila Grandi, quien nos contagia del mood sexy de la pista con una fantasía sensual.

11. Justin Bieber + Omah Lay, Attention

El artista nigeriano Omah Lay lanzó su último corte este viernes, uniéndose al canadiense Justin Bieber para el clip de Attention, en donde ambos se ven sumergidos en deliciosos ritmos afro. “Attention es un disco con el que estoy muy emocionado, me divertí mucho haciéndolo”, dijo Omah Lay. “Fue realmente genial tener a Justin Bieber en el disco y saber que ama mi música como yo amo la suya. Es un gran tipo. No podía esperar a que el mundo lo escuchara y espero que a todo el mundo le guste tanto como a mí me gustó hacerlo”.

