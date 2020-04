11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Travis Scott + The 1975 + Kali Uchis y más

Llegamos al final de otra semana, y como siempre, los viernes son bastante activos en el plano musical gracias al New Music Friday, por eso hoy les traemos el nuevo track de Travis Scott con Kid Cudi; un video de The 1975, y el más reciente EP de Kali Uchis, llamado To Feel Alive. Además, Evanescence regresan con el primer single de su próximo disco; escucharemos el primer tema póstumo de Juice WRLD, y James Blake se trae la hermosa You’re Too Precious. ¡Comencemos!

1. Travis Scott + Kid Cudi, The Scotts

Travis Scott y Kid Cudi unieron fuerzas para un nuevo single de colaboración llamado The Scotts. El tema está producido por Daytrip, Dot Da Genius y Plain Pat, con la coproducción de Travis Scott y Mike Dean. El título es un juego de palabras con los nombres de los dos raperos: Travis Scott y Scott Mescudi (nombre real de Kid Cudi). The Scotts se estrenó anoche durante la experiencia Astronomical de Travis Scott en Fortnite.

2. The 1975, If You’re Too Shy Let me Know

The 1975 estrenaron la sexta canción de su próximo disco Notes on A Conditional Form: se llama If You’re Too Shy (Let Me Know), que aparece arriba junto a un video en blanco y negro dirigido por Adam Powell, y es la pista de tendencia pop-rock más directa que hemos escuchado en el álbum hasta ahora. Notes on a Conditional Form es el cuarto álbum de los británicos y ya se ha retrasado varias veces, pero la banda tienen prevista su llegada para el 22 de mayo.

3. Kali Uchis, To Feel Alive

Kali Uchis acaba de lanzar su nueva mixtape To Feel Alive, un conciso proyecto de cuatro pistas. Uchis anunció en Instagram hace unos días la llegada de la mixtape, haciendo saber a los fans que todo fue grabado por ella misma en aislamiento: “Lo grabé todo sola, en mi habitación la semana pasada porque no voy a sacar mi verdadero álbum ahora, pero quiero darle algo a mis bebés”. To Feel Alive tiene una duración aproximada de 10 minutos, repleto de sonidos soñadores y eléctricos de sintetizador que complementan la singular voz melancólica de Uchis.

4. Evanescence, Wasted On You

Evanescence se trae hoy su primera música original en nueve años con un nuevo sencillo, Wasted on You. El quinto álbum del grupo, The Bitter Truth, será lanzado a finales de este año. Wasted on You comienza lenta y conmovedora, con la cantante Amy Lee detallando una relación que la mantiene en el fondo. El video fue filmado completamente en aislamiento, con tomas sombrías de la banda en sus respectivas casas siguiendo las órdenes de quedarse en sus hogares, y se les puede ver interpretando sus partes de la canción mientras dan paseos socialmente distantes y desinfectan sus comestibles.

5. Juice Wrld, Righteous

Antes de su muerte en diciembre por una sobredosis accidental de drogas, Juice WRLD era un artista de hip-hop muy productivo. Ahora, liderado por su madre Carmela Wallace, la herencia del rapero fallecido se trae un nuevo single póstumo, Righteous. Producida por Nick Mira, la pista muestra las habilidades melódicas de Juice WRLD, así como letras que hablan de la ansiedad y la adicción. En una declaración anunciando la nueva canción, los herederos del artista sugirieron que más material estará llegando muy pronto.

6. James Blake, You’re Too Precious

Ya ha pasado más de un año desde que James Blake lanzó su último álbum Assume Form, y ahora el cantante británico está de vuelta con la nueva canción You’re Too Precious. Como todo lo mejor de Blake, la pista es un estudio de contrastes, con momentos de piano solo mezclado con sonidos electrónicos. La letra es dulce, con un ligero toque de reproche. Hablando con Beats 1 Radio, Blake dijo que la canción es un lanzamiento independiente… por ahora, pero que tiene más música que quizás lance en un futuro cercano.

7. The Killers, Fire In Bone

A pesar de que la banda pospuso el lanzamiento de su nuevo álbum Imploding the Mirage, sus fanáticos no tendrán que preocuparse por ello debido a que estrenaron recientemente Fire in Bone, y que de acuerdo a su publicación en Twitter, es uno de los temas favoritos de The Killers de su nuevo disco.

8. Pet Shop Boys, I Don’t Wanna

Pet Shop Boys estrenó el video de su más reciente sencillo, con el que nos dan justo en la nostalgia porque parece que han pasado años desde la última vez que alguien tuvo que convencernos para salir de nuestras casas. el video nos muestra la historia animada de un chico que decide quedarse en casa en lugar de compartir con sus amigos. Al final del mismo, el chico decide salir a bailar y pasarla bien.

9. Jaden + Trinidad James, Mission

En el video de su más reciente sencillo, Jaden pareciera tener una convulsión en los aires rodeado por humo morado, todo esto sincronizado a la perfección que la letra y música de la increíble canción en la que comparte créditos con el rapero Trinidad James.

10. Kenny Beats + slowthai, Magic

Muchos de los fanáticos de ambos tenían las sospechosas de una posible colaboración luego de que slowthai participara en la serie de Youtube de Kenny Beats, The Cave. Sin embargo, en su más reciente transmisión a través de twitch, Kenny mostró un pequeño adelanto del colosal tema en el que sobre una base poderosa, se puede escuchar thai descargando todo su poder con su candor característico. Aún se desconoce la fecha en la que escucharemos Magic por completo.

11. Jasiah, Jump

Un nuevo tema para el playlist del pogo es el más reciente sencillo de Jasiah, cuyo video estrenó recientemente en el que lo vemos entre lo que parecen ser las vías abandonadas de un tren, intercalado con fondos animados y psicodélicos, todo esto mientras descarga todo el poder y energía de la canción.

