11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Rihanna + Dua Lipa + Javiera Mena y más

Para nuestra selección musical de hoy les traemos lo más reciente de Rihanna, quien estrenó el track Believe It con PARTYNEXTDOOR. Adicionalmente, les mostramos el disco de Dua Lipa, titulado Future Nostalgia, y les traemos también el nuevo vídeo de Javiera Mena, Flashback. ¡Comencemos!

1. Rihanna + PARTYNEXTDOOR, Believe It

Believe It es la nueva canción de Rihanna junto al rapero PARTYNEXTDOOR, que compartieron hoy. El track forma parte del disco del artista canadiense PARTYMOBILE, el cual también fue estrenado hoy. La colaboración entre ambos marca la primera vez que Rihanna hace un feature con otro cantante desde el 2017, cuando apareció en el tema de N.E.R.D, Lemon y con Kendrick Lamar en LOYALTY.

2. Dua Lipa, Future Nostalgia

Desde su aparición en la escena con temas como New Rules, Be the One y IDGAF, nadie dudó de que Dua Lipa sería una estrella. Su primer álbum homónimo la llevó a récords inigualables en el Reino Unido y consecuentemente en todo el mundo y hoy estrena su segundo disco de estudio, titulado Future Nostalgia, un LP de 11 tracks que cuenta con colaboraciones de los productores Ian Kirkpatrick, The Monsters and the Strangerz, y Stuart Price.

3. Javiera Mena, Flashback

La cantautora chilena Javiera Mena se adelantó al lanzamiento de su próximo disco y estrenó el tema Flashback, un tema diseñado para la pista de baile, cuyo vídeo fue dirigido por el colombiano Hugo Rubiano. De acuerdo con la misma artista, el track trata sobre habla sobre el “valor del cambio y del paso del tiempo, así como también a la nostalgia de los momentos pasados”.

4. Nicolás Jaar, Cenizas

Cenizas es el nuevo álbum del productor chileno-estadounidense Nicolás Jaar, quien encapsuló 13 temas de música electrónica en este LP, que marca su segundo lanzamiento discográfico del año, habiendo estrenado 2017-2019 en febrero.

5. Little Dragon, New Me, Same Us

Después de haber estrenado sencillos como Hold On y Are You Feeling Sad? junto a Kali Uchis, la banda sueca Little Dragon finalmente estrenó su más reciente proyecto discográfico New Me, Same Us. Se trata de un LP de 12 canciones que llegan a un total de 45 minutos de duración.

6. Winona Oak, Another Story

Another Story es el más reciente clip de Winona Oak, la cantante sueca que este año sorprendió con el EP Closure, un proyecto musical lleno de brillantes y electrizantes temas como Control y Lonely Hearts Club. El vídeo muestra a Oak bailar el dolor de un amor prohibido en el club.

7. Ari Lennox, Shea Butter Baby

Shea Butter Baby fue uno de los discos más adorados por la critica de la cantante estadounidense Ari Lennox. Por ende, la artista de Washington, D.C lanzó hoy un EP en el que comparte un remix de los mejores temas del disco, con la colaboración de otros músicos, tales como Doja Cat, Smino, Durand Bernarr, entre otros.

8. Waxahatchee, Saint Cloud

Waxahatchee, el proyecto encabezado por la artista Katie Crutchfield, compartió hoy su quinto disco de estudio titulado Saint Cloud. Se trata de un LP de 11 tracks, del cual la agrupación ya había estrado sencillos como Fire, Lilacs y Can’t Do Much.

9. NAV & Gunna + Travis Scott, Turks

Una vez más, el rapero canadiense NAV colaboró con el cantante Travis Scott para crear el tema Turks. El single, que llega un año después del segundo disco de NAC, Bad Habits, es la cuarta colaboración con Scott (Champion, Biebs In The Trap y Yosemite) y la primera vez que hace un feature con Gunna.

10. Future, Tycoon

Tycoon es el más reciente vídeo musical del artista estadounidense Future, quien contó con la visión del director Elf Rivera para traernos este este su primer proyecto musical como solista del año. Anteriormente, Future había colaborado con Drake para lanzar los temas Life Is Good y Desires, mientras que el año pasado estrenó su LP Future Hndrxx Presents: The WIZRD, seguido del EP Save Me.

11. Bad Bunny, Yo Perreo Sola

Bad Bunny continúa estrenando vídeos musicales de todas las canciones de su más reciente disco YHLQMDLG, y esta vez compartió el clip de Yo Perreo Sola, en tema en donde podemos ver al artista usando falda mientras está amarrado por tres mujeres de la noche. En el clip se le ve también lavándose las manos con detergente anti-bacterial, haciendo referencia a la actual pandemia de coronavirus, y también hace featuring una modelo trans, como haciendo referencia a su constante lucha por los derechos de la comunidad LGTBI+.

