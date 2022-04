11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Noah Cyrus + Jack Harlow + Camila Cabello + The Linda Lindas y más

La selección musical de hoy viernes se viene con el primer single del disco debut de Noah Cyrus; el nuevo banger de Jack Harlow y el más reciente disco de Camila Cabello, Familia. Además, escucharemos el álbum debut de The Linda Lindas; ROLE MODEL se trae el vídeo de Rx, y FKA twigs y Yung Lean se unen en Bliss. ¡Comencemos!

1. Noah Cyrus, I Burned LA Down

Noah Cyrus está lista para un nuevo capítulo en su carrera: tras varios EP, hoy anunció que su álbum debut, The Hardest Part, llegará el 15 de julio a través de RECORDS /Columbia, y presenta el LP con una de sus canciones más emotivas hasta la fecha. El tema, I Burned LA Down, es una balada de ruptura inspirada en el final de una relación y en la ansiedad que provocan los incendios forestales de California. “Viviendo en California, vives constantemente con el temor de la temporada de incendios forestales”, dijo Cyrus en un comunicado. “En ese momento, me estaba tambaleando por mi ruptura, y Caldor estaba dominando las noticias. Todo este dolor interno y emocional que sentía se entrelazaba con la ansiedad en torno a este incendio fuera de control y al cambio climático en general”.

2. Jack Harlow, First Class

En cuestión de semanas, Jack Harlow publicará su segundo álbum Come Home The Kids Miss You. El proyecto será la continuación de That’s What They Say de 2020, y hoy Harlow vuelve con First Class, que samplea la canción de 2006 de Fergie, Glamorous. Harlow utiliza el tema para crear una tentadora invitación al club de las alturas para una mujer especial en su vida, al tiempo que habla de las ventajas de volar por encima de las nubes… en más de un sentido.

3. Camila Cabello, Familia

Camila Cabello reveló hoy finalmente su nuevo álbum Familia a través de Epic Records. Con el single principal Don’t Go Yet y la colaboración de Ed Sheeran, Bam Bam, el nuevo LP es el tercer trabajo en solitario de la ex miembro de Fifth Harmony y la continuación de Romance de 2019. “En comparación con mis álbumes anteriores, creo que soy yo como ser humano está en un espacio mejor, más aterrizado, más, bien redondeado”, explicó Camila, quien este fin de semana será la invitada musical de Saturday Night Live.

4. The Linda Lindas, Growing Up

El año pasado llevó a la banda adolescente The Linda Lindas de la biblioteca al escenario de los late night shows y a la lista de Epitaph Records, todo ello mientras trabajaban en la escuela, por supuesto. Ahora, las riot grrrls adolescentes y preadolescentes virales han vuelto para estrenar su disco debut, Growing Up, conformado por 10 canciones.

5. ROLE MODEL, rx

Role Model (a.k.a. Tucker Pillsbury) se trae hoy un nuevo vídeo para el rema rx, que también da título a su álbum debut, lanzado el día de hoy. El disco es una obra dinámica con un mensaje subyacente sobre el poder de una mujer, mezclado con elementos de religión, sexo y amor. Dale un vistazo al audiovisual dirigido por Dylan Knight arriba.

6. FKA twigs + Yung Lean, Bliss

Yung Lean se unió a FKA Twigs para un nuevo single, Bliss, acompañado de un vídeo musical lo-fi. El clip, dirigido por Aidan Zamiri, muestra a la pareja vestida para una boda mientras se alejan en un coche clásico. Bliss aparece en la nueva mixtape de Yung Lean, Stardust, que ya está a la venta en su propio sello World Affairs. Elaborada a lo largo de 2021, Stardust cuenta con las voces de FKA Twigs y la producción de Skrillex, Jack Donaghue, Whitearmor, Woesum y Ssaliva.

7. IDK + KAYTRANADA, Taco

El rapero IDK regresa hoy con Taco, su nueva colaboración con Kaytranda. El nuevo tema está dirigido por la producción ondulante que Kaytra hace tan bien, pero el ritmo de la canción simplemente enmascara las amenazas duras y cortantes que IDK ofrece en ella. Entre las oscuras historias de la calle y los implacables insultos de IDK hacia la oposición, Taco presenta toda una yuxtaposición que hace que la canción sea aún más interesante.

8. bbno$, mathematics

El artista de Vancouver, bbno$, es posiblemente uno de los mayores meme-rappers del mundo. Aunque su música es a menudo cómica, está llena de una fuerte producción, features divertidos y barras ingeniosas que te harán sonreír. A lo largo de los años, bbno$ ha tenido un éxito viral y su álbum eat ya veggies de 2021 sonó hasta el cansancio. Ahora, bbno$ se trae mathematics, el primer single de su próxima producción: “les juro por Dios que este es el mejor disco que he hecho. Los amo y gracias por todos los años de apoyo hasta ahora”.

9. Chlöe, Treat Me

Chlöe continúa su viaje como solista con Treat Me, que cuenta con una producción bounce, lo que le da a la artista más que suficiente espacio para mostrar sus movimientos de baile y una vez más impresionar a los espectadores. El tema también llega con un vídeo musical dirigido por Diana Kunst, que la acompaña y en el que muestra sus mejores atributos en un mensaje provocativo a un amante no identificado.

10. Orville Peck, Bronco

Después de compartir sus dos primeros capítulos a principios de este año, Orville Peck dejó caer hoy su nuevo álbum Bronco en su totalidad. El segundo LP del músico de alt-country ya está a la venta a través de Columbia. Basándose en temas de dolor y soledad del debut de Peck en 2019, Pony, y del EP de 2020, Show Pony, Bronco lo ve “liberándose de lo que nos ata y de todo lo que es salvaje e indómito”. Sus 15 temas tiran de elementos del clásico outlaw country, aunque todos pulidos con un giro de 2022.

11. Father John Misty, Chloë and the Next 20th Century

J. Tillman se trae hoy su quinto álbum como Father John Misty, Chloë and the Next 20th Century, a través de Sub Pop y Bella Union. El disco de 11 pistas fue producido una vez más por Tillman y Jonathan Wilson, quien ha supervisado todos los proyectos de Father John Misty desde su debut de 2012, Fear Fun, hasta la más reciente continuación, God’s Favorite Customer de 2018.

