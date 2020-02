11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Gianluca + Gorillaz + Dua Lipa y más

Nuestra selección musical comienza con lo nuevo del chileno Gianluca y su remix Flotando, quien además compartió dos covers: Tu Verdad y Won’t Be Late. Gorillaz también estrenó un nuevo tema, Momentary Bliss, para el cual contó con la colaboración de slowthai y Slaves. Y no podía faltar Dua Lipa, y su nuevo track Physical, que nos hará bailar toda la noche. ¡Iniciemos!

1. Gianluca, Flotando

Después del éxito de su disco Yin Yang, con el cual consiguió más de tres millones de reproducciones en Spotify, el chileno Gianluca continúa explorando los elementos más experimentales del ritmo urbano con una nueva versión del tema Flotando, para el cual contó con la colaboración de Princesa Alba. Esta nueva versión es parte de un EP de tres canciones, donde además vienen dos covers: Tu verdad, de J Balvin y Won’t Be Late de Drake y Swae Lee.

2. Gorillaz + slowthai + Slaves, Momentary Bliss

Gorillaz, slowthai y Slaves, una banda británica punk, estrenaron el tema Momentary Bliss, un track emocionante, suave y con muchos sonidos de electrónica que la agrupación con personajes animados (y sí, todos los personajes de Gorillaz salen en el clip) crearon para promocionar la siguiente temporada del show Song Machine.

3. Dua Lipa, Physical

Uno de los nuevos lanzamientos que seguramente marcará un antes y un despues en tus historias de fin de semana es Physical, el nuevo vídeo de Dua Lipa — que fue dirigido y producido por CANADA — en el que vemos a la cantante mostrar sus destrezas vocales con sus movimientos de cadera mientras seduce a su interés amoroso a bailar con intenciones de conquistarlo. Es un tema bailable con mucha electrónica que no se pueden perder.

4. Tame Impala, Lost in Yesterday

Kevin Parker y su banda Tame Impala se presentan en una bizarra boda rosada en el nuevo vídeo de Lost in Yesterday. Dirigido por el dúo Terri Timely (Ian Kibbey y Corey Creasey), el clip muestra la misma recepción de boda reproducida una y otra vez con detalles más extravagantes cada vez, que culmina en los personajes que se rebelan contra un recuerdo falso. El tema es un tributo al clásico cinematográfico Groundhog Day.

5. Raveena, Headaches

La estadounidense Raveena no deja de sorprender. Después del éxito de Temptation, ahora la artista comparte Headaches, su primer nuevo lanzamiento del 2020. Descrito como una canción que “recuerda los mareos que conlleva estar enamorada”, la canción llega junto con un vídeo diseñado por ella misma, con el que busca darle continuidad a su disco debut de 2019, Lucid.

6. Allie X, Devil I Know

Pronto podremos disfrutar del próximo disco de la canadiense Allie X, titulado Cape God. Y mientras, podemos escuchar su nueva canción, Devil I Know, un tema que cuenta con un paisaje sonoro siniestro y muestra a Allie coqueteando con el lado más oscuro de su mortalidad.

7. A.A.L. (Nicolas Jaar) + FKA Twigs + Lydia Lunch, Illusions of Shameless Abundance + Alucinao

Against All Logic, el seudónimo del compositor y productor Nicolas Jaar, lanzó dos nuevos temas: Illusions of Shameless Abundance, para el cual contó con la colaboración de la cantante estadounidense Lydia Lunchh; y Alucinao, que creó junto FKA twigs. Estos temas sirven para promocionar su nuevo álbum, 2017-2019, que llegará el viernes 7 de febrero.

8. Megan Thee Stallion + Phony Ppl, Fkn Around

Tras su aparición en el concierto Tiny Desk Concert de NPR a finales del año pasado, Megan Thee Stallion cantó junto a Phony Ppl (una artista de Brooklyn) el tema Fkn Around. La pista finalmente llegó hoy a los servicios de streaming y está disponible para reproducción ahora mismo. Este último lanzamiento da continuación a su sencillo BITCH, y formará parte de su próximo tema Suga, que contará con colaboraciones de SZA y Kehlani.

9. Caroline Polachek, So Hot You’re Hurting My Feelings

Caroline Polachek, continúa recolectando los éxitos que sembró con su disco del 2019 So Hot You’re Hurting My Feelings, y esta vez, se presentó en el programa de televisión estadounidense Jimmy Kimmel Live, donde cantó en vivo So Hot You’re Hurting My Feelings, el tema principal de su más reciente disco.

10. Metronomy, Up, Higher

La banda británica Metronomy compartió Up, Higher, un tema electrónico que originalmente se esperaba que saliera en su más reciente EP, Metronomy Forever, que compartieron el año pasado, pero que, por motivos desconocidos, no la integraron al proyecto. Ahora, para anunciar las fechas de su gira mundial, decidieron estrenar el tema que pueden escuchar por Amazon Music.

11. Incubus, Our Love

Con un vídeo producido y dirigido por DOGCEO, la agrupación estadounidense Incubus compartió el tema Our Love, un clip donde vemos a la agrupación roquera despegando hacia el espacio y realizando un mini concierto en un planeta lejano.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?