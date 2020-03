11 lanzamientos recientes que debes escuchar: Dua Lipa + BROCKHAMPTON + Demi Lovato y más

Cerramos la semana musical con un intenso recorrido que nos lleva a un throwback ochentoso con Dua Lipa y el nuevo video de su single Physical; BROCKHAMPTON se trae un remix de su single Sugar, y Demi Lovato vuelve con otro sencillo centrado en el amor propio. Además, Lil Uzi Vert deja caer sorpresivamente su esperado disco Eternal Atake; Megan Thee Stallion comparte el LP Suga, y Chromatics siguen liberando singles: esta vez se trata de Famous Monsters. ¡Comencemos!

1. Dua Lipa, Physical (Workout video)

Dua Lipa da inicio al fin de semana con una sorpresa: un nuevo video para su single Physical, en donde busca destronar a Olivia Newton John y a Jane Fonda como reinas del fitness de los 80’s: en el clip, Dua y un grupo de amigos hacen ejercicios, dándonos instrucciones para que la acompañemos, con sentadillas, círculos con las caderas, y algunos movimientos de mano bastante sugerentes. Physical forma parte de próximo álbum de Dua, Future Nostalgia, que saldrá a la venta el 3 de abril.

2. BROCKHAMPTON, Sugar Remix (Feat. Dua Lipa, Ryan Beatty, Jon B)

Dua Lipa y Jon B se unen a la boyband de hip-hop favorita de todos, BROCKHAMPTON, para su nueva remezcla del sencillo Sugar, del álbum de 2019 del grupo, Ginger. También cuenta con Ryan Beatty, que aparece en la versión original. En la nueva remezcla, los miembros de la banda, Dua Lipa, Ryan Beatty y Jon B intercambian versos sobre el anhelo y la devoción. Escúchalo arriba.

3. Demi Lovato, I Love Me

Demi Lovato parece estar en el camino a la sanación física y psicológica: luego de regalarnos su single comeback Anyone que estrenó en los Premios Grammy semanas atrás, Demi está de vuelta con su nuevo sencillo I Love Me, en el que traza su viaje con la adicción, y cómo ha aprendido a quererse de nuevo. “Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y que aún no he hecho”, dice Demi.

4. Lil Uzi Vert, Eternal Atake

El día de hoy, contra todo pronóstico y luego de retrasos prolongados que nos hicieron pensar que nunca veríamos el disco, Lil Uzi Vert descendió de los cielos en un OVNI para entregarnos su tan esperado álbum Eternal Atake. Con 18 canciones y 62 minutos, pasarán muchos días y noches antes de que seamos capaces de descifrar y comprender todas las escrituras que Uzi necesita para impartir a sus fieles. Hasta entonces, regocíjense en la gloria de hoy.

5. Megan Thee Stallion, Suga

Luego de una semana conflictiva con su sello disquero (con el que todavía está enfrentada y con el que quiere romper relaciones), la artista Megan Thee Stallion llega hoy con su disco debut, Suga, que cuenta con un total de nueve canciones, así como colaboraciones con Gunna y Kehlani. Para acompañar el lanzamiento, Megan también dejó caer el video de su single B.I.T.C.H., en donde la vemos como toda una queen del hip hop.

6. Chromatics, Famous Monsters

Luego de traernos el sencillo TOY en febrero, Chromatics siguen trayéndonos nuevos sencillos: hoy comparten Famous Monsters, una pista sintetizada y nostálgica de cuatro minutos de duración con un beat retro en donde la cantante Ruth Radelet parece recitar más que cantar la letra de la canción. Este es el segundo single del año de la banda de Los Ángeles, quienes el año pasado estrenaron su disco Closer To Gray.

7. Lauv + BTS, Who

Después de aparecer en el track Make It Right de BTS el año pasado, los coreanos le devuelven el favor con un feature incluido en el álbum ~how i’m feeling~ del californiano, que se estrena hoy. La canción se llama Who, en donde todos los chicos hablan de cómo una relación romántica se está desmoronando porque ya no conocen a la persona de que se enamoraron. Escucha el single arriba y el resto del álbum de Lauv debajo.

8. Rubio, La Pérdida

La chilena Fran Straube lanzó esta semana su nuevo EP, titulado La Pérdida, a la vez que anunció que para darle un mayor impulso a su carrera decidió mudarse a México (al igual que su colega y compatriota Mon Laferte), dejando atrás su país natal. El EP está conformado por un total de cinco temas en los que toca temas como la sociedad actual, la nostalgia, y la codicia. Forma parte del nuevo proyecto de Fran, que irá revelando en tres partes, y tres EP.

9. Phantogram, Ceremony

Casi cuatro años después de su último álbum, el dúo alt-rock electrónico Phantogram está de vuelta con Ceremony, un álbum de 11 canciones que incluye sus singles del 2019 In A Spiral, Into Happiness, Pedestal y Mister Impossible. El dúo, formado por los multi-instrumentistas y vocalistas Sarah Barthel y Josh Carter, habló un poco del álbum y de cómo surgió en un comunicado: “Pasamos 8 años en la carretera. Todas nuestras cosas habían estado almacenadas durante años. Queríamos sentirnos cómodos y tener tiempo para apreciar lo que nos rodeaba y un lugar que pudiéramos llamar hogar. La vida sigue su curso mientras estás en tu burbuja del ciclo del álbum. Cuando aparece, tienes que recoger los pedazos. Una vez que te detienes, todas las distracciones desaparecen. Te quedas con un montón de sentimientos, sentimientos que quedaron atrapados fuera de la burbuja. Esos sentimientos son los que reflejamos en este disco”.

10. Doja Cat, Streets (Live Performance)

Doja Cat celebra su título como la artista más reciente de LIFT para Vevo con una impresionante actuación en vivo de Streets. La serie de YouTube tiene como objetivo destacar a artistas emergentes con una serie de videos originales para Vevo. El nuevo video del corte de Hot Pink muestra a Doja Cat cantando en vivo mientras camina por un charco de leche. Meow.

11. Nick Murphy, Music For Silence

Nick Murphy (FKA Chet Faker) nos sorprende hoy con un álbum instrumental meditativo titulado Music for Silence. El LP de 10 pistas estaba disponible anteriormente de manera exclusiva en la app móvil de sueño/meditación Calm, pero hoy Murphy lo puso a disposición de todo el mundo. Music for Silence le sigue a su reciente sencillo Goodnight y al álbum Run Fast Sleep Naked del año pasado. En su último post de Instagram, Murphy escribe: “Este disco fue un proceso profundamente catártico para mí. Estaba en una situación muy mala conmigo mismo. Pensé que me había roto algo dentro de mi pecho y todo lo que quería hacer era alejarme de todo lo posible. Se sentía como una piedra partida. Encontré una vieja iglesia vacía y dormí allí durante una semana con un piano y las palomas en las vigas. Tocaba todo el día cada día y lo grababa todo. No tenía la letra, pero mis manos y ese espacio me ayudaron a resolverlo. Estas canciones me curaron y quise compartirlas con la esperanza de que algo de esa curación pudiera pasar a mis oyentes”.

