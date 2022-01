10 looks que hacen de Winona Ryder un icono fashion de los 90 y más allá

Winona Ryder es, sin duda, una de las chicas más cool de los 90: con su look grunge-chic y su pasión por la ropa de diferentes épocas, continúa siendo una de esas figuras icónicas en lo que a actuación (¡y moda!) se refiere. Durante los primeros años de su carrera, destacó entre el resto de las estrellas de los 90 por su afición a interpretar personajes complicados como la rebelde creativa Jo March de Little Women; la esposa engañada de The Age of Innocence de Martin Scorsese, y hasta la estampa de la Gen X en Reality Bites. En el apogeo de su carrera, Winona se mostró muy sincera sobre sus luchas por la salud mental, y la presión del éxito personal la estaba aplastando. Aunque algunas de estas dificultades y un proceso judicial minuciosamente analizado, hicieron descarrilar brevemente su carrera a principios de la década de 2000 (¿recuerdan los incidentes de robo y la posterior campaña Free Winona?), la actriz ha vuelto a la palestra. Tras Black Swan en 2010, donde vuelve a encarnar el papel de un personaje complejo y oscuro, la encontramos protagonizando la serie de culto de Netflix, Stranger Things, a partir de 2016.

En nuestra lista de hoy, queremos celebrar a Ryder con un desfile de sus looks más significativos, donde su estilo un poco dark y a veces goth pero siempre increíblemente de moda sigue siendo una referencia. ¿Sus puntos fuertes? Primero su corte de pelo estilo bob que luego se convirtió en un pixie muy copiado. Con chaquetas tipo motociclista, sus vestido tipo slip de colores y trajes de corte más masculino, Winona Ryder ha perfeccionado ese look ligeramente gótico que se une al grunge, el que tan bien funciona con sus jeans. Dándole un vistazo a su evolución de estilo, es casi como si hubiese sido la Audrey Hepburn de los 90. Aquí, en honor a esta estrella perpetuamente icónica, esbozamos algunos de los looks que definen los looks 100% Winona.

1. The Girl Next Door

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Comenzamos esta lista con un outfit clásico de Winona en los 90: jeans con una chaqueta tipo motociclista y una camiseta de alguno de sus artistas favoritos (en este caso, Tom Waits). Es una combinación que no puede fallar, en especial cuando conoces bien tus proporciones y completas el look con un buen cinturón negro.

2. Goth Chic

Winona Ryder. Fotografía: Getty

En una de sus mejores apariciones en la alfombra roja, Winona combina el encanto gótico con el lujo con este vestido de inspiración vintage con transparencias y muchos detalles con lentejuelas y canutillos, así como algunas ondas tipo candelabro en la parte inferior que le dan a la pieza una increíble elegancia. Los zapatos y la cartera en raso negro con un makeup minimalista completan este hermosos look.

3. Black on Black

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Si hubo alguien en los 90 que supo definitivamente aprovechar la tendencia de trajes masculinos oversized de finales de los 80 y principios de los 90, esa fue Winona Ryder. Acá la vemos mostrando un poco de su street style con un look en negro de pies a cabeza, incluyendo pantalones de vestir anchos con un blazer, a juego, camiseta a tono e incluso un par de zapatos tipo oxford de suela plana. Perfecto.

4. Cool Schoolgirl

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Acá vemos a Winona en una conferencia de prensa de la película Black Swan en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año 2010. Es un look desgarbado pero con mucho estilo: incluso parece un uniforme de escuela privada gracias a los pantalones, chaqueta, cárdigan y hasta corbata que Ryder lleva consigo. Todo muy cómodo y con un toque un poco grunge.

5. Blue Satin

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Este hermoso look lo lució Winona en la premiere de Bram Stoker’s Dracula, y podemos decir que va muy bien para con la época del filme: acá lleva un hermoso traje de dos piezas en satén azul que se destaca por un ajustado bustier que destaca su figura, y que incluye tanto en el pecho como en el ruedo de la falda (que decidió llevar corta para que el estilo no fuese tan severo y antiguo) un detalle en encaje blanco que le dan un aire de flirteo al atuendo.

6 Frill Mistress

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Para asistir como invitada a los SAG Awards del 2020, Winona llevó este precioso vestido negro bastante largo y con cascadas de vuelos y vuelos en tul, que van desde el torso hasta el ruedo. Aunque la parte superior presenta una delicada transparencia, Ryder decidió llevar un elegante blazer a juego con el vestido que le da un aire más formal a su look.

7. Winona Addams

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Para la premiere del filme Frankenweenie de Tim Burton en el 2012, Winona Ryder se inspiró en la no menos legendaria Wednesday Addams con este little black dress, que además de contar con mangas largas, tiene un delicado cuello redondo con detalles en encaje blanco, que se repite en los puños de las mangas. Para completar el outfit, ¿qué mejor que un par de tacones tipo Mary Jane?

8. Animal Cardi

Winona Ryder. Fotografía: Getty

¿Hay algo más cómodo que unos pantalones anchos hechos con un buen estándar de sastrería? Claro que no. Prueba de ello es este par que Winona llevó a mediados de los 90 a un concierto de U2, y que acompañó con una camiseta negra, un cárdigan de animal print muy hermoso, y claro que sí, sandalias de plataforma características de la era. Nos pondríamos este look mañana mismo.

9. Timeless Black

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Otro de los outfits eternos de Winona en los 90 es este, muy sencillo, pero muy chic y con un atractivo atemporal. Si quieres copiarte, solo necesitas un sweater tipo cuello de tortuga de manga corta, una falda tipo lápiz con un par de aberturas sexys a los lados y un par de sandalias. El corte pixie un poco alborotado no está incluido pero te lo recomendamos all 100%.

10. Tilda Stan

Winona Ryder. Fotografía: Getty

Cerramos nuestra lista con otro de los outfits de Winona que llevaríamos con los ojos cerrados: jeans negros, botines y un sweater oversized nada más y nada menos que con una imagen de Tilda Swinton. ¿Hay algo más icónico que esto? Nos encanta.

