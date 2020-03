10 looks de Zoë Kravitz que la convierten en la fashionista del streetwear

Hija de uno de los dioses del rock en los 90, Lenny Kravitz, y de una de las actrices más icónicas de los 80 y 90 gracias a su participación en proyectos como The Cosby Show y High Fidelity, Lisa Bonet, Zoë Kravitz estaba destinada a formar parte del entretenimiento de alguna forma, bien sea en la música, la actuación o la moda.

El ser la hija de dos reconocidas figuras del entretenimiento no ha sido impedimento para que Zoë tenga su propio lugar y nombre dentro de la industria. Muchos dirán que ya tenía parte del camino recorrido gracias a sus apellidos, pero ella se ha encargado de demostrar con su talento de lo que está hecha.

Su carrera como actriz empezó en 2007 en la película Sin Reservas, para luego participar en diversos proyectos como The Greatest, Twelve, It’s Kind of a Funny Story, X-Men: Primera Generación y Mad Max: Fury Road. Pero es Big Little Lies el proyecto que la termina de consolidar como una gran actriz gracias a su papel de Bonnie.

Precisamente Big Little Lies y su más reciente proyecto High Fidelity, han sido los proyectos en los que Zoë ha destacado no solo por su actuación, sino también por los looks de sus personajes, que de alguna forma reflejaron el espíritu fashionista de la actriz en la ficción. En ambas series, vimos a la actriz usar diferentes estilos: desde los más elegantes hasta los más desenfadados, pero que todos de alguna forma tenían la vibra rockera y relajada de la Zoë.

Esto lo dejó saber en una entrevista para Grazia Daily, donde reveló la forma en la que influyen sus proyectos de actuación en su estilo.

“Suelo llevarme algo de cada proyecto en el que trabajo y usarlo por algún tiempo. Por ejemplo, tuve que usar trenzas cuando estaba filmando Dope, y luego las tuve por años. Luego de grabar Big Little Lies, me llevé el anillo de Bonnie y lo uso aún hoy. También usé por mucho tiempo las uñas largas como mi personaje en Rough Night, porque creí que era algo divertido y nunca lo hubiese hecho por mi cuenta”.

En la misma entrevista comentó sobre su visión con respecto a su estilo a la moda en general y lo que otras personas pudieran pensar de ello:

“Trato de ser confiada con mi estilo personal, intento pensar en lo que es correcto para mi. Con la moda una vez que empiezas a pensar en lo que los demás quieren, vas a perder la magia. Por eso cuando se trata de mi estilo, trato de inspirarme en todo – imágenes, música, películas – cualquier cosa que me haga sentirme confiada. Si lo ejecuto de la manera correcta, no me importa lo que los demás piensen”.

No hay duda en que Kravitz es de las pocas actrices que puede hacer de los outfits, looks memorables con la perfecta combinación entre feminidad y masculinidad con las piezas y accesorios. Pero tampoco podemos dejar de mencionar el hecho de que ella brilla por todo lo alto en piezas de alta costura de diseñadores como Dior o Valentino.

Por esta razón quisimos seleccionar 10 de los mejores atuendos de Kravitz, esos que prueban que bien sea de gala o para el diario, Zoë logra impactar a todos, demostrando que el streetwear aplica para múltiples ocasiones.

1. Zoë y la paleta de color

Zoë Kravitz en Nueva York. Fotografía: Getty Images / Robert Kamau

Cualquiera podría pasarla mal tratando de combinar piezas color mostaza en un outfit, pero no Zoë, en su background artístico evidentemente hay un conocimiento de la paleta de color y de cómo aplicarla a un atuendo.

2. Pantalones de slime

Zoë Kravitz. Fotografía: Getty / Jackson Lee

Si tienes el swag de Zoë, estos pantalones verdes se te verán muy bien. Zoë los combinó con una camisa de rayas de hombre de gran tamaño sobre un pequeño top, y un largo abrigo de gamuza. Completó el atuendo con un bolso con textura faux de cocodrilo.

3. Elegancia en dos piezas

Zoë Kravitz en la Guggenheim International Gala Dinner en 2014. Fotografía: Getty Images

Para sus looks de gala, Zoë de alguna manera logra extrapolar su estilo sencillo y desenfadado sin dejar de responder a los códigos de etiqueta, demostrando que con la elegancia y la clase se nace. Para muestra este look de 2014, un diseño de Christian Dior.

4. Chillin’ en blanco

Zoë Kravitz en el Dior Cruise 2016 show en Francia. Fotografía: Getty Images

Perfecto para el clima de la riviera francesa fue este look de dos piezas unicolor que usó Zoë para un desfile de moda de la firma Dior. Debemos decir que los lentes son el factor determinante en el éxito de este outfit.

5. Estilo hipster en jean

Zoë Kravitz en Nueva York. Fotografía: Getty Images

¿Cuántas actrices de Hollywood pueden salir a la calle con chaqueta y pantalón de jean, zapatos negros (de diseñador posiblemente) y verse así de increíble? No muchas. Zoë, sin embargo, es la excepción.

6. Saint Laurent con el toque

Zoë Kravitz en Nueva York en 2016. Fotografía: Getty Images

Puedes tener el outfit más sencillo del planeta, pero solo basta que te coloques unos lentes de puntos y una cartera de Saint Laurent para que sea un look chic y moderno. Esta es la prueba de que menos es más.

7. Foco en los lunares

Zoë Kravitz por las calles de Nueva York en 2017. Fotografía: Getty Images

Más allá del look en sí, creemos que Zoë transmite toda su personalidad y vibra mientras más relajada y cómoda se ve, eso es lo que realmente hace destacar a estos atuendos.

8. Chic en rosado y dorado

Zoë Kravitz. Fotografía: Getty Images

Nuevamente vemos a Zoë en una faceta más elegante con este diseño rosado de Sien Marjan junto con el bolso de la firma The Row. No la solemos ver con estos colores, por eso quisimos incluir este look.

9. Forma y estructura

Zoë Kravitz en la premiere de “Mad Max: Fury Road”. Fotografía: Getty Images

Entre todos sus look de alfombra roja, quisimos quedarnos con este Valentino que usó para la premiere de Mad Max: Fury Road por diversas razones: el diseño y la estructura del vestido, los detalles en dorado, las transparencias dispuestas entre figuras geométricas. Un look tan memorable como la misma película.

10. ¿Eres tú, Bonnie?

Zoë Kravitz. Fotografía: Getty Images

Si Big Little Lies se hubiese desarrollado en Nueva York en lugar de las costas de Monterey, este sería un look que le veríamos a Bonnie, el personaje de Kravitz, sin duda alguna.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?