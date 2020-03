10 looks de Teyana Taylor que la convierten en una camaleona del streetwear

Teyana Taylor era un nombre desconocido dentro de la cultura pop, a pesar de que forma parte de la industria desde los 15 años, pero todo cambió cuando los MTV Video Music Awards de 2016, Kanye West estrenó el video musical de Fade y el mundo entero se preguntó quién era la modelo de los abdominales increíbles y de los pasos de baile alucinantes.

Desde ese momento en el que Teyana rompió la Internet, su ascenso al estrellato ha sido indetenible, demostrando sus talentos en múltiples facetas como en los negocios, la música, la producción, el modelaje, y por supuesto, la moda. La versatilidad que demuestra al momento de emprender algún proyecto de cualquier índole, esa misma versatilidad la aplica al momento de vestirse con los cortes y diseños que utiliza, claro está conservando por completo su estilo streetwear hasta en las ocasiones más elegantes.

En sus outfits el color predominante es el negro; sin embargo, el color siempre hace acto de presencia en sus atuendos, preferiblemente colores fuertes y sólidos que hagan contraste con su piel canela.

Algo que Teyana siempre ha tenido claro es que la comodidad siempre ha sido la prioridad número en cualquiera de sus atuendos, y esto lo ha demostrado con su preferencia por los sneakers en lugar de los tacones, algo que la industria de la moda finalmente normalizó, así lo dejó saber en una entrevista para Refinery29 en 2018.

“Es lo que he estado esperando, me encanta saber que estamos en un punto en el que no necesitas estar en tacones para que consideren que estás ‘bien vestida’. No puedo caminar en tacones y me encantan los sneakers, es increíble poder conservar tu estilo y tu esencia”.