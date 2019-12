10 looks de Rihanna que la convierten en la queen indiscutible del fashion

¿Hay algo que Rihanna no pueda hacer? Es cantante, empresaria, diseñadora de moda, actriz y filántropa. Ha aparecido en la portada de las principales revistas de moda, incluyendo Vogue (en casi todas sus versiones alrededor del mundo) i-D y W Magazine, solo por mencionar algunas, y es no solo una inspiración para la moda, sino una creadora de tendencias desde el street style hasta el haute couture.

Dentro de la industria, Riri ha ganado la atención de diseñadores como Alexander Wang, Tom Ford y Peter Dundas, solo por nombrar a tres de los cientos que la han vestido. “Es una mujer muy talentosa a la hora de vestirse”, dijo Dundas a Vogue en una entrevista, “muy similar a Kate Moss en ese sentido. Es una versión ampliada de lo que muchas chicas quieren parecer, pero siempre está un paso por delante del juego”.

Si bien desde que inició su carrera como cantante Rihanna siempre ha parecido estar en la cresta de la ola del estilo, tiene unos cuantos años con buscando involucrarse más directamente con la industria: en junio de 2015, anunció una línea de ropa llamada $CHOOL Kills conformada por accesorios, bolsos y ropa, que sumada a su exitosa colaboración con River Island, y a su colección de maquillaje con cosméticos MAC, la fueron convirtiendo poco a poco en la empresaria que es hoy en día: en septiembre de 2016, Rihanna lanzó su línea Fenty Puma by Rihanna después de mostrar su primera colección de pasarela para la marca durante la temporada Otoño/Invierno 2016 de la New York Fashion Week.

Después de crear su revolucionaria línea de belleza Fenty Beauty, Rihanna generó unos 600 millones de dólares en su primer año de funcionamiento, y consiguió reescribir al menos algunas de las reglas de la industria de la belleza al hacer 40 tonos de piel el requisito mínimo. También cambió la conversación en ropa interior con el lanzamiento de Savage x Fenty, una línea de tallas inclusivas que básicamente sacó a Victoria’s Secret del juego.

En el 2019, lanzó su marca de prêt-à-porter, Fenty, junto a LVMH, convirtiéndose no solo en la primera la primera mujer de color en la cima de una maison de LVMH, sino en la primera marca de moda lanzada desde cero por LVMH desde que Christian Lacroix fue fundado en 1987. Nada mal.

“He ido evolucionando lentamente en el mundo de la moda. Primero llevándola, comprándola, siendo reconocida por mi estilo y luego colaborando con las marcas. Nunca he querido poner mi nombre en algo y vender mi licencia. Soy muy práctica, así que quería ir despacio y ganarme el respeto como diseñadora. Ya tenía una relación con LMVH después de la hacer una campaña Versalles y mi línea de maquillaje, así que me ampliaron la oferta y no fue nada complicado, porque LVMH es una máquina. Bernard Arnault se mostró muy entusiasta; confió en mí y en mi visión. Estoy muy feliz”.

Una habitual del circuito de la semana de la moda y de la alfombra roja, Rihanna trabaja en estrecha colaboración con su estilista Mel Ottenberg, y también ha ayudado a lanzar las carreras de diseñadores emergentes como KTZ y Adam Selman. A esta bad gal se le alaba con frecuencia por su habilidad para mezclar la moda de alta gama y la de la calle, creando looks únicos que inspiran no sólo a las masas, sino también a los grandes diseñadores de moda. Es casi una tarea imposible seleccionar solo 10 looks de su historia como ícono del mundo fashion, pero hoy lo intentamos.

A continuación, 10 de los looks más legendarios de Rihanna.

1. Just A Girl

Rihanna. Fotografía: Instagram

En un abrigo Dolce & Gabbana, camiseta gráfica de Céline, cinturón largo, jeans oversized, zapatillas plateadas, grandes pendientes en forma de aro y lápiz labial negro Fenty Beauty, Rihanna dejó caer este drip increíble en su Instagram.

2. White Lady

Rihanna. Fotografía: Getty Images

No siempre hay que lucir excesivo para causar sensación: con este vestido blanco de encaje Christian Dior, joyas de Chopard, tacones de punta con correa de tobillo, sombrero de ala ancha y una bandana, Rihanna atrapó las miradas durante los premios LVMH en París.

3. Barbados Royalty

Rihanna. Fotografía: Instagram

El Crop Over es un festival anual de la cosecha que se celebra en Barbados y que tradicionalmente se lleva a cabo al final del verano para marcar la culminación de otra exitosa cosecha de azúcar: durante los últimos seis años, hemos visto a Rihanna asistir al evento con looks carnavalescos para dejarnos boquiabiertos, pero el de 2017 fue especial gracias a este hermoso diseño lleno de joyas y plumas multicolores, que la misma artista compartió en Instagram.

4. Pink Fantasy

Rihanna. Fotografía: Getty Images

Luego de saltarse la ceremonia en el año 2014 debido al infame incidente con Chris Brown, Rihanna regresó a los Grammys un año después con uno de sus looks más hermosos: un vestido de gala en color rosa diseñado por Giambattista Valli, acompañado de joyas de Chopard. Casi parece haber salido de la pasarela a la alfombra roja.

5. Comme Des Rihanna

Rihanna. Fotografía: Getty Images

Cuando Rihanna llegó a la alfombra roja de la Met Gala 2017, fue una fantasía de moda en toda regla: llegando para celebrar la exposición Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, la cantante se vistió con un look de la diseñadora japonesa, que fue una maravilla arquitectónica. La pieza escultórica se inspiró en los punks del siglo XVIII y consistió en telas florales en capas y desmontadas como pétalos.

6. High Mile Club

Rihanna. Fotografía: Getty Images

Rihanna por lo general está increíblemente ocupada, viajando constantemente gracias a sus muchos compromisos relacionados con la moda, pero nunca descuida sus looks: la artista y empresaria redefine lo que significa viajar con estilo saliendo del aeropuesto con este vestido personalizado de Monse Maison, un cinturón a juego de Oscar de la Renta y unas sandalias de tiras de Giuseppe Zanotti.

7. The Fashion Pope

Rihanna. Fotografía: Getty Images

La Met Gala del 2018 tuvo un tema increíble — Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, así que, ¿qué mejor momento sino este para vestirse como el Papa? El atuendo papal de Rihanna fue un conjunto intrincado y hermosamente construido por John Galliano en Maison Margiela, que consistió en un mini-vestido muy adornado, usado bajo un abrigo similar con incrustaciones de joyas que recuerda automáticamente a las vestimentas clericales. La mitra fue obra del sombrerero Stephen Jones.

8. Yellow Opulence

Rihanna. Fotografía: Getty Images

Si la alfombra roja de la Met Gala fuese un concurso, se podría decir que Rihanna fue la ganadora en el año 2015 gracias al dramático y brillante vestido de capa amarilla que llevó para la ocasión, hecha por la formal. La diseñadora china Guo Pei fue la encargada de realizar esta opulenta pieza color amarillo, perteneciente a una colección que Pei mostró en el 2010: “Solo las mujeres que tienen la confianza de una reina podrían llevarlo”, dijo Pei sobre la pieza. El vestido tardó 20 meses en construirse y pesa casi 30 kilos.

9. Crystals & Coachella

Rihanna. Fotografía: Instagram

En el festival de Coachella de 2017, Rihanna causó furor con este look de pies a cabeza de Gucci: bodysuit y máscara hecho de de malla de cristales, una camiseta recortada con el logo de la firma italiana salida de la colección Otoño/Invierno 2017 y un par de gafas de sol, también de Gucci Eyewear. Todo acompañado de mini shorts de jean y cómodas botas.

10. Night On The Town

Rihanna. Fotografía: Getty Images

Para asistir a la inauguración de una tienda Gucci en NYC, Rihanna llevó puesto este look con estilos opuestos: una gorra y una chaqueta bordada de los Yankees, combinadas con pantalones de camuflaje, tacones de encaje y un top transparente.

