10 looks de Pharrell Williams que lo convierten en un visionario del fashion y el estilo

Hablar de Pharrell Williams es hablar de uno de los talentos más increíbles que hay en la industria de la música actualmente; debido a la amplia variedad de géneros en los que ha trabajado desde sus inicios con los ritmos urbanos como el hip hop, el rap, R&B; pasando por el pop y la electrónica; sin dejar a un lado a los clásicos como el funk, pero a su vez experimentando con nuevas melodías como el neo soul.

Williams es un músico virtuoso que canta, compone, produce, representa artistas toca instrumentos (batería, teclado y guitarra), rapea, todas cualidades que lo convierten en artista completo del cual muy pocos se atreven a cuestionar su credibilidad.

Su trabajo detrás de grandes nombres de la industria de la música fue la ruta a seguir para que hoy en día sea reconocido por el mundo entero. Pharrell es la mente creativa detrás de grandes hits musicales como I’m a Slave 4 U de Britney Spears, Hollaback Girl de Gwen Stefani o Rock Your Body de Justin Timberlake. Desde luego que tomó el centro de atención en temas que son clásicos modernos como Blurred Lines (su colaboración con Robin Thicke), Get Lucky junto a Daft Punk o Drop It Like Its Hot de la mano de Snoop Dogg, sin olvidar a su mega hit del 2014 Happy.

Pero cuando Pharrell no está llenando al mundo de canciones icónicas o produciendo álbumes que generan millones de streams y ganan todos los premios, está siendo uno de los hombres más fashionistas del mundo aplicando la misma creatividad de su talento como músico al mundo de la moda y a su estilo personal.

Desde hace 20 años, Pharrell ha sido esa figura que no se parece a ninguna otra, ni en la forma de hacer música ni en la manera de vestirse. Teniendo en cuenta que se movía en las ligas del hip hop, su estilo no era similar al del resto, se acercaba mucho más a la cultura skate de mediados de los 2000s. Pharrell fue de alguna forma esa figura que hizo del estilo nerd algo cool, impactando en toda una generación de la comunidad afroamericana debido a que estaba rompiendo con el arquetipo que se había construido alrededor de las estrellas del hip hop y del rap.

Con cada hit, el guardarropa del intérprete sufría su propia metamorfosis como si se tratara de una canción componiéndose: comenzó a usar piezas de diseñador de alta costura, y Chanel llegó para convertirse en su casa de moda de cabecera, así como diseños de la directora creativa de la firma Céline, Phoebe Philo. Nunca se ha mostrado temeroso para desafiar los paradigmas establecidos dentro de la moda, pues desde el uso de colores “femeninos” en sus piezas hasta redefinir por completo la masculinidad y lo que eso representa en una industria que ha dejado atrás los roles de género.

En una entrevista para una editorial de GQ de 2019, Williams habló precisamente sobre este tema y su percepción ante ello.

“Cuando se trata de tener esta conversación, no sé qué tan nueva sea la masculinidad con respecto al hecho de la ‘conversación’ en sí. Pero creo que es una forma de hablar en un época en la que estamos en el medio de una disputa espiritual. Cuando las personas están en las redes, tienen su identidad propia y tiene un apodo que les da la posibilidad de ser quienes quieran ser, precisamente porque ya no es su físico lo que les define (ni las responsabilidades que eso conlleva). En línea tu espíritu es libre para ser lo que tú quieras ser”.

En la misma publicación, el productor comentó sobre sus decisiones de género fluido al momento de vestirse mucho antes de que se normalizara y en medio de una comunidad que no necesariamente lo iba a aceptar de primera mano.

“Todo comenzó con un ‘Yo puedo usar eso’. Me vestí con mucho de Chanel, cientos de piezas originales de Céline, precisamente porque era la ropa que me quedaba. Cuando tú te escuchas a ti mismo y te sientes cómodo con quien eres, vas a vestirte con lo que sientas que te queda y te luce bien. Eso es todo. Antes me ponía lo primero que me gustaba hasta que la filosofía llegó. Tengo mis líneas definidas, no estoy interesado en usar una blusa o una falda, no creo que se me vería bien. Pero piezas de mujeres que considere que me pudieran quedar bien y que me gusten, desde luego que las voy a usar”.

Definitivamente el estilo de Pharrell está definido por todas las culturas en las que hace vida, en donde ninguna choca con otra, sino más bien crean una sinergia tan maravillosa que lo han convertido en un icono ante nuestros ojos, demostrando que el verdadero estilo va más allá de una prenda de vestir o una pieza de marca, todo acompañado por una de las fórmulas mejor guardadas para el secreto de la eterna juventud. A continuación te mostramos 10 looks de Pharrell Williams que dan muestra de su estilo visionario y vanguardista.

1. Clásico e irreverente

Pharrell Williams en la Audi Polo Challenge Cup de 2006. Fotografía: Getty Images

Pharrell siempre ha sido un hombre que disfruta vestirse de forma clásic pero agregando un toque distinto a esos atuendos con una estructura establecida, prueba de ello este elegante traje blanco al que le dio su propio toque con una corbata de puntos de un tamaño más pequeño.

2. De shorts y camuflaje

Pharrell Williams en una fiesta de la Art Basel de Miami en 2012. Fotografía: Getty Images

El camuflaje jamás había sido tan cool hasta que Pharrell decidió usar esta especie de tux de pantalones cortos con estampado, complementado con unos zapatos que logran que todo este look sea perfecta. Este outfit demuestra la importancia de saber manejar la paleta de color.

3. Golden Pharrell

Pharrell Williams en un desfile de Chanel en 2018. Fotografía: Instagram @pharrell

La fascinación de Pharrell por la moda hizo que en 2018 cambiara la primera fila en un desfile de la casa Chanel por el modelaje: estuvo desfilando en la pasarela con este look inspirado en los faraones egipcios. En ese momento Pharrell no era solo el chico de oro de la música, también era el chico de oro de la moda.

4. El outfit legendario

Pharrell Williams en los 2014 Grammy Awards. Fotografía: Getty Images

Imposible hablar de la moda de Pharrell Williams sin mencionar ese inolvidable sombrero marrón, junto con la chaqueta Adidas, unos sencillos pantalones y unas botas de leñador sueltas. Algo que en la teoría no suena atractivo pero fue el look más comentado en la noche de los Grammys de 2014.

5. Estilo Chanel

Pharrell Williams en el “Chanel Collection des Metiers d’Art 2016/17”. Fotografía: Pascal Le Segretain/Getty Images

Pharrell sostuvo una amistad muy cercana con Karl Lagerfeld, por lo que no resulta ninguna sorpresa que Chanel sea una de sus firmas predilectas al momento de vestir. Más allá del elegante abrigo (de la firma por supuesto) y los zapatos que usa, lo llamativo de este looks son los collares de perlas que lo elevan por completo.

6. Protocolo con estilo

Pharrell Williams recibiendo la medalla “Officier De L’Ordre des Arts Et Des Lettres” en París en 2017. Fotografía: Aurelien Meunier/Getty Images

Probablemente Pharrell no quería ir de traje clásico para recibir este reconocimiento durante un evento en París en 2017, así que encontró la forma de respetar el código de etiqueta pero con su estilo propio: un traje de texturas con los pantalones recogidos para que se puedan apreciar las medias cools, junto con unos sneakers blancos. Pharrell lo hizo de nuevo.

7. Classic fashion

Pharrell Williams para GQ. Fotografía: GQ

Para un editorial de la revista GQ, Pharrell optó por este abrigo de Raf Simmons con una camisa Human Made y los zapatos de su línea en colaboración con la firma Chanel. Un look muy clásico pero lo suficientemente moderno, demostrando que él es el único que puede verse bien con medias blancas y zapatos negros.

8. Pharrell en tonos pasteles

Pharrell Williams para GQ. Fotografía: GQ

En la misma editorial de GQ, Pharrell lució este abrigo en tonos pasteles de Peter Pilotto, acompañado por un suéter de Walter Van Beirendonck, unos pantalones de Jil Sander, zapatos de su colección con Chanel en tono verde junto con un collar de la firma. Nuevamente el músico nos da una lección de cómo escoger una paleta de color en un atuendo.

9. Streetwear para el desfile

Pharrell Williams llegando al desfile de Chanel en la Paris Fashion Week Womenswear Otoño/Invierno 2017/2018. Fotografía: Pierre Suu/GC Images

¿Quién puede usar una larga chaqueta cardigan Chanel con sneakers, una t-shirt sencilla y unos pantalones deportivos Adidas, para un desfile de modas y verse bien? Pues solo Pharrell, quien además no quiso perder aún más el estilo por lo que también quiso usar unos lentes de la casa de modas francesa.

10. Pharrell for days

Pharrell Williams para GQ. Fotografía: GQ

No muchos hombres pueden darse el lujo de Pharrell y lucir este atuendo compuesto por un abrigo de animal print de la marca Marni, con la camisa de la firma Emporio Armani junto con pantalones de Bottega Veneta y zapatos de su línea Chanel Pharrell. ¿Por qué? Porque no se verían así de bien.

