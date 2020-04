10 looks de Mary-Kate y Ashley Olsen que las convierten en el dúo más icónico de la moda

Nuestra sección de looks tiene el día a de hoy a un par de invitadas que se merecen más que muchos el adjetivo de iconos: Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes desde muy jóvenes se han encargado no solo de crear un imperio de moda, sino de convertirse en dos de las figuras más referenciadas cuando se trata de estilo.

Las gemelas nacidas en Los Ángeles han pasado casi toda su vida a la vista del público: en 1987, cuando apenas tenían 9 meses de edad, capturaron la atención de los televidentes interpretando al personaje de Michelle Tanner en la serie Full House, en la que ambas compartían el papel, y a menudo se les acreditaba como Mary-Kate Ashley Olsen. A la edad de 6 años, se convirtieron en las productores más jóvenes de Hollywood cuando lanzaron una compañía que llamaron Dualstar.

A principios de la década del 2000, las hermanas dominaron la cultura pop para toda una generación de niños y preadolescentes, lanzando libros, una revista, varias películas, una línea de belleza y una colaboración de ropa junto a Walmart. Cuando se trataba de sus elecciones de moda, a menudo se les veía usando las tendencias típicas de la época: lentes de colores, cabellos cortos, cardigans y jeans por la cadera.

Sin embargo, esa masificación tuvo un giro cerca de mediados de la década: alrededor del 2004, cuando cumplieron 18 años, las Olsen se convirtieron en el polo opuesto a todo lo que sus versiones adolescentes representaban, como la alegría y la accesibilidad. Se retiraron del ojo público, y silenciosamente comenzaron una nueva etiqueta, The Row, en el 2006 — el antídoto para su anterior merch para el mercado masivo. Así, su ascenso a la fama de la moda comenzó a vislumbrarse en el horizonte.

Desde entonces, la firma ha ganado cinco premios del Consejo de Diseñadores de Moda de América, incluidos dos por Diseñador de Ropa de Mujer del Año. Las gemelas también fundaron en 2007 la marca de estilo de vida contemporáneo Elizabeth & James, que vende ropa, accesorios y fragancias, entre otros artículos. Como se imaginan, el cambio de las gemelas hacia sus roles como diseñadoras y empresarias serias se reflejó en su vestuario. Abandonaron la mayoría de los colores, y hoy en día optan por el negro, el negro y más negro, como buenas neoyorquinas, pero de vez en cuando, hacen algunas excepciones.

Mucha de la inspiración de sus colecciones de ropa proviene de los estilos personales de ambas: Ashley y Mary-Kate tienen cada una su propio y distintivo look. Ashley Olsen, a quien se le ocurrió la idea de The Row, tiene un estilo glamoroso y elegante; le gusta la variedad, la sastrería, y las piezas estructuradas, y de vez en cuando algunos de sus looks son bastante atrevidos pero, la mayoría de las veces, le gusta mantener las cosas simples con paletas de colores neutros y telas tradicionales. Cuando Ashley quiere destacar, lo hace a menudo favoreciendo piezas brillantes y femeninas por encima de cualquier otra cosa.

El estilo de Mary-Kate Olsen es, en cierto modo, totalmente opuesto al de Ashley. Su look es muy vanguardista y experimental, promoviendo varios aspectos diferentes de épocas pasadas. Por ejemplo, a veces Mary-Kate luce moda grunge de los 90, la bohemia de los 60, y otras veces muestra el punk rock de los 70. El estilo de Mary-Kate puede parecer muy gótico a veces, pero es mayormente casual, creativo y colorido. De las dos, Mary-Kate es la más conocida por su estilo. Sin embargo, para ella la ropa no lo es todo, tal como lo explica en una entrevista con Interview:

“Hay personas realmente hermosas en el mundo. Cuando caminas por la calle, o estás en un restaurante, alguien te llama la atención porque tiene su propio look, que va mucho más allá de lo que llevan puesto: todo está en sus modales, la forma en que sonríen, o simplemente en su actitud”.

Sin embargo, tanto Ashley como Mary-Kate Olsen han hecho una innegable contribución al mundo de la moda en la última década, no solo a través de sus diseños de moda a través de The Row y Elizabeth & James, sino también a través de cada uno de sus estilos personales. A través de sus colecciones y looks individuales, inspiran a los fashionistas de todo el mundo a sentirse cómodos y demostrar su personalidad a través de la vestimenta.

Así que, en honor a este par y a su influencia en la moda, echamos un vistazo a sus estilos en evolución: desde trajes con volantes hasta el boho chic y más, sigue leyendo para ver 10 de sus mejores looks.

1. Super Glam

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Comenzamos la lista con un par de looks vintage perfectos para la alfombra roja de la Met Gala: en esta oportunidad, Mary-Kate llevó un vestido a rayas de Chanel con mangas largas transparentes, mientras que su hermana Ashley se inspiró en un estilo más militar con su traje Gianfranco Ferré.

2. Girls Next Door

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Para la inauguración de una de sus tiendas Elizabeth & James en la ciudad de Los Ángeles, MK y Ashley demuestran que no siempre es necesario vestir de lujo para destacarse: acá las vemos en jeans, camisetas de algodón y zapatos veraniegos posando para los fotógrafos. ¿El mejor toque? Sus cabelleras rubias y sueltas al mejor estilo californiano.

3. Street Style

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Una de las características más importantes en los looks callejeros de estas gemelas es la utilización de capas, capas y más capas: acá las vemos emparejando sus jeans con sweaters y sacos ligeros largos, que acompañan con bufandas de colores contrastantes, zapatos estilo flats, y lentes de sol.

4. Pretty In Emerald

Mary-Kate Olsen. Fotografía: Getty

Mary-Kate tiende a ser la más aventurera en cuanto a moda de las dos hermanas, inspirándose en estilos más boho y relajados, así como en más colores de vez en cuando: acá la vemos en un evento en NYC con jeans y botas, una camisa clásica de botones color negro y una chaqueta con detalles en tonos negro y esmeralda que sirve como la pieza central del look.

5. No Heels

Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Aunque Ashley tiende a ser la más conservadora y elegante de ambas, eso no indica que de vez en cuando no se canse de caminar en tacones: acá la vemos con un vestido maxi de The Row con un cuello profundo en v, acompañado de un saco de terciopelo, y claro, una de sus características carteras oversized. En los pies, unos modestos mocasines a tono, mientras los tacones quedan en sus manos.

6. Birkenstock Queens

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Durante muchos años, las sandalias Birkenstock fueron vistas por muchos como un accesorio demasiado básico y hasta masculino… hasta que comenzaron a ver a Mary-Kate y Ashley convertirlas en sus favoritas cuando debían salir de viaje. Acá las vemos en el aeropuerto luciendo imposiblemente chic con sandalias, calcetines, y su uniforme de chaquetas largas oversized, bufandas, y café.

7. The Supremes

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Para nadie es un secreto que el negro es el color favorito de este par, y vaya que lo lucen muy bien: acá las vemos en la premiere de un musical de Broadway como si hubiesen salido del set de American Horror Story: Coven, listas para convertirse en las próximas supremas. Con este par de vestidos llenos de detalles de transparencias, lentes de sol al mejor estilo de Anna Wintour y clutches blancas contrastantes, nos uniríamos a su aquelarre.

8. Grunge Chic

Mary-Kate Olsen. Fotografía: Getty

Con este look informal en Los Ángeles, Mary-Kate prácticamente nos lleva de regreso a la década de los 90: vestido corto country de algodón emparejado con una t-shirt vintage, un bolso verde jade, un par de botas de motociclista y lentes tipo aviador son una combinación perfecta.

9. Back To Basics

Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Uno de los secretos de Ashley es saber combinar piezas clásicas en tonos neutros para lograr looks elegantes como este: un pantalón negro tipo pitillo acompañado de un sweater cuello de tortuga son el marco ideal para un abrigo color camello y una pashmina de un tono más claro. Los tacones tipo slingback le ponen un toque más de sofisticación al outfit.

10. Sheer Perfection

Mary-Kate & Ashley Olsen. Fotografía: Getty

Para visitar la Met Gala del año 2017, dedicada a la trayectoria de la japonesa Rei Kawakubo en Comme des Garçons, las hermanas usaron looks complementarios este año que, apropiadamente para el tema de la noche, parecían rendir homenaje a la colección Broken Brides de lanzada en el 2015. Mary-Kate llevó un vestido marfil de cuello alto inspirado en la década de 1910 que actualizó con un toque moderno de lencería: boxers negros que se asomaban por debajo del traje. Más modestamente, Ashley remató su vestido blanco de encaje con una chaqueta bordada con detalles de faux fur una cruz que recordaba el lujo de siseñadores como Christian Lacroix.

