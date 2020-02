10 looks de Lily Collins que la convierten en una fashionista fiera y chic

Hablar de Lily Collins es hablar de una de las actrices que está dando de qué hablar gracias al increíble trabajo que ha hecho desde que la vimos por primera vez hace ya más de un década en The Blind Side interpretando a Collins Tuohy, la hija de Sandra Bullock en la ficción. Desde entonces, la hemos visto participar en diversas producciones interpretando distintos papeles tales como Lucy Pace en Priest (2011), Blancanieves en Mirror Mirror (2012), Clary Fray en Cazadores de Sombras: Ciudad de hueso (2013), Rosie Dunne en Love, Rosie (2014) o Marla Mabley en Rules Don’t Apply (2016).

Algo que ha marcado su carrera es que dentro de las actrices de su generación, Lily es una referencia del estilo en cualquiera de sus facetas, bien sea en las alfombras rojas o en sus looks diarios: pocas han sido las veces en las que Lily no ha brillado con alguno de sus atuendos.

Su estilo ha cambiado desde que comenzó formalmente dentro del mundo de la actuación; en aquel entonces todo eran faldas de skater y zapatos deportivos, pero ahora Lily se ha establecido como una verdadera fashionista, por lo que siempre la vemos usar atuendos de algunos de los diseñadores más reconocidos y respetados del mundo de la moda.

A pesar de todo, Lily ha admitido que aún siente complejos con respecto a sí misma, pero que con el tiempo y la ayuda de unas conversaciones con su madre, aprendió a abrazar esas “imperfecciones”: en su caso particular nunca ha sido fanática de sus cejas.

“Creo que todos queremos encajar a temprana edad, y alteramos cosas de nosotros mismos que consideramos diferentes para poder pertenecer y una de esas cosas son mi cejas. Eran tan gruesas y grandes en mi cara, quería cambiarlas. Debemos entender que esas cosas ‘raras’ son precisamente las que nos hacen ser hermosas y resaltar por encima del resto”.

En esa misma entrevista, la actriz comentó un poco sobre sus inspiraciones al momento de vestirse, las cosas que son prioridad para ellas cuando le toca escoger algún atiendo para su vida cotidiana, o para algún evento de gran envergadura.

“Mi estilo es clásico, atrevido y está en constante cambio. Cuando me visto siempre pienso en mi abuela, porque ella no tenía mucha ropa pero sabía lo que le gustaba y como se quería sentir”.

No hay duda en que Lily aplica esto al momento de vestirse, la podemos ver en unos jeans con unas botas, en vestidos cortos de Miu Miu con sandalias, o usando imponentes trajes de Zuhair Murad, Givenchy, Reem Acra y se puede percibir la comodidad que siente en sus diferentes facetas.

Hoy quisimos celebrar el increíble estilo de Lily, por ello reunimos 10 de los mejores looks que la hemos visto usar.

1. Casual y chic para la cotidianidad

Lily Collins. Fotografía: Pinterest

Quisimos comenzar con un look sencillo, pero que Lily le suma todo su poder para elevarlo a otro nivel. Usando jeans ajustados de color gris oscuro de la marca Mango, botines Nordstrom Rack y un suéter negro de cuello alto de H&M, Lily crea un look compuesto por lo básico. Sin embargo, al agregar accesorios como una larga chaqueta gris con cuello de H&M y enormes gafas de sol, Lily evita que su aspecto sea aburrido y le agrega un sentido de elegancia.

2. Toda una dama de la realeza

Lily Collins en el Cartier Queen’s Cup Polo. Fotografía: Getty Images

Al ser la hija de Phil Collins, Lily de cierta manera ya pertenece a la realeza de la industria de la música, pero en este evento de polo de la firma Cartier, Lily lucía como una verdadera monarca gracias al vestido diseñado por Johanna Artiz, acompañada por el sombrero del diseñador Stephen Jones.

3. Rostro angelical = look angelical

Lily Collins en el Miu Miu Fashion Show. Fotografía: Getty Images

A pesar de que ha interpretado papeles fuertes y desafiantes, el rostro de Lily Collins nunca ha perdido su delicadeza, por lo que resulta una dicha verla enaltecer su dulzura con la moda. En un desfile de Miu Miu, Lily usó este mini vestido retro con un cuello de Peter Pan adornado y un bolso bandolera plateado metálico, todo de la firma.

4. Bambi Girl

Lily Collins en la Semana de la Moda de París 2013. Fotografía: Splash News

Hace unos años, los sweaters con personajes de caricaturas estampados tuvieron un auge en todo el mundo. Claro está, que pocos se veían tan bien como este vestido tipo sweater de Bambi, diseñado por Givenchy, que Collins usó cuando asistió a un desfile de la firma en la Semana de la Moda de París en 2013.

5. Un esmoquin para la dama

Lily Collins. Fotografía: Getty Images

Pocas son las veces en las que Lily se decide por un esmoquin para alguna de sus apariciones, pero cuando lo hace, logra acaparar la atención gracias al buen ajuste y la combinación perfecta entre su maquillaje y su peinado.

6. Lily primaveral

Lily Collins en el lanzamiento de Santos De Cartier. Fotografía: Getty Images

Lily deslumbró con un elegante vestido de alta costura de Ralph and Russo con el detalle rosado en las mangas ​​y bordados intrincados en el lanzamiento del reloj Santos de Cartier. Con este look, Lily logró unir la primavera con el invierno y que no resultara en un despropósito.

7. Princesa en los Golden Globes

Lily Collins en la alfombra roja de los Golden Globes 2017. Fotografía: Getty Images

Imposible que en esta lista no estuviera este impresionante look que Lily lució en 2017 cuando estuvo nominada a los Golden Globes por su papel en Rules Don’t Apply. Este vestido de Zuhair Murad la colocó como una de las mejores vestidas de ese año.

8. Jeans para la vida

Lily Collins en un desfile de Chanel. Fotografía: Getty Images

Con este look sencillo, Lily nos demostró que puedes asistir a un desfile de alta costura con un atuendo clásico y aún así captar todas la miradas. ¿La clave? Un top con un estampado llamativo.

9. Boho elegante

Lily Collins en la premiere de Okja. Fotografía: Getty Images

Jugar con diferentes tipos de vestido te permite tener un amplio margen de acción al momento de pisar la alfombra roja de un evento, o sencillamente ir de cena a un restaurante. El arreglo es lo que hace que Lily se vea majestuosa y acorde para la premiere de Okja en este vestido rojo.

10. Camp en la MET Gala

Lily Collins en la MET Gala. Fotografía: Getty Images

Un homenaje a Priscilla Presley en su boda con Elvis Presley fue el look por el que la actriz optó para la MET Gala del año pasado, desde el vestido largo con una cola que se extendía a por varios metros, pasando por el peinado tipo bouffant con delicadas flores, hasta el maquillaje con raya felina, infinitas pestañas postizas y pinceladas pastel en los párpados.

