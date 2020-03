10 looks de Kid Cudi que lo convierten un rockstar del streetwear

Desde sus inicios en la escena musical en el 2008 con el single Day ‘n’ Nite, Kid Cudi se ha creado un nombre por sí mismo en el hip hop. Aparte de su música, el estilo streetwear de rock casual que lo caracteriza en las pasarelas y sus presentaciones en vivo lo convierten en un icono del estilo urbano.

Con chaquetas estilo biker, pantalones deportivos, y botines Converse de todos los estilos, no es de extrañar que haya sido portada de revistas como Billboard, Complex, Ace Magazine, XXL, Details, Fader, entre otras. Adicionalmente, ha modelado para la Louis Vuitton y se ha presentado en la pasarela de la Paris Fashion Week.

Scott Ramon Seguro Mescudi, el verdadero nombre del rapero de 36 años de edad, es un maestro de la simplicidad y del estilo callejero. Basta nada más mirar sus vídeos musicales y evidenciar sus conciertos para darnos cuenta de que no le tiene miedo a dejar su propia marca y que tampoco le teme a los retos.

Fuera del fashion también es un visionario, pues dejó la disquera GOOD Music para crear su propio sello, Wicked Awesome Records. Esto, luego de haber colaborado con artistas como Kanye West y otros raperos importantse. Su etiqueta también le ha permitido colocar su propio toque personal de rock a incluso heavy metal en su música como se pudo contemplar en el single The Ruler & The Killer, tema que sirvió como soundtrack del filme The Hunger Games.

Su éxito en el mundo de la moda fue tan impredecible como su éxito en la música, pues su primera mixtape, A Kid Named Cudi, tomó a muchos por sorpresa, tanto como su colaboración con BAPE — lo que representó sus primeros pasos en la moda. Aún así, su insistencia y su perseverancia también fueron evolucionando con el tiempo, hasta el punto que, en el 2010, en una fiesta de fin de año, hizo una presentación usando un kilt — la prenda masculina típica de Escocia.

Desde entonces, su aventura en el mundo de la moda continúa, y en el 2011, colaboró con la marca parisina Surface to Air, que lo llevó a lanzar una colección de chaquetas. Posteriormente, en el 2015, se convirtió en el embajador de la marca Coach, Inc., pero no sin antes haber colaborado con el diseñador italiano Giuseppe Zanotti para crear unos zapatos tipo sneaker exclusivos.

Para Cudi, la moda no es nada más un arte, sino una forma de expresión tan poderosa como la música. Así se lo planteó a la revista Complex, en una entrevista en la que manifestó que “(la moda) es una herramienta más grande que solo querer ser músico o hacer películas. Finalmente se trataba de mostrarle al mundo lo que Scott podría hacer”.

“(La moda) me hace sentir que estoy haciendo algo bien, que siempre he estado haciendo algo bien, porque cuando comienzas por primera vez, no estás seguro”.

A continuación 10 de los mejores looks de Kid Cudi:

1. Portada de Complex

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Louis Vuitton/Complex

Vestido de pie a cabeza con la marca Louis Vuitton, y con piezas características de su propio estilo, como una chaqueta de cuero combinada con sneakers, Cudi posó para la revista Complex con un estilo gráfico. Para él, la moda siempre fue un arte tan poderoso como la música por su poder expresivo.

2. Batman

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Vans/Nice Kicks

Este es uno de los elementos del vestuario de Cudi que lo convierten en una estrella de rock al estilo urbano inusual, pues constantemente se le ve vestir camisetas de superhéroe, bien sea del universo de DC o de Marvel. También se le avistado usando camisas de bandas de rock clásicas, como Guns N’ Roses, AC/DC y otras.

3. Vans

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Vans/Nice Kicks

La marca de zapatos Vans es un elemento de moda que se repite en el vestuario de Cudi. Esta vez, en una presentación en vivo, se le ve vestir con glamour rockstar una camisa a cuadros desabrochada, Vans y jeans de corte DIY.

4. Rockstar

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Vans/Nice Kicks

Las camisetas con gráficos icónicos se han convertido en el go-to en el vestuario de Cudi. Acá se le ve llegar a Los Angeles LAX con jeans ajustados y la combinación de chaqueta biker que le dan un verdadero toque de estrella de rock. Además, también lleva unos zapatos Converse clásicos.

5. Day ‘n’ Nite

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

En una de sus primeras presentaciones, cuando Cudi logró establecerse como estrella del hip hop con el single Day ‘n’ Nite, ya se le veía vestir el estilo rockstar que lo caracterizan hoy en día: con botines Nike Air Jordans y su eterna chaqueta de motociclista.

6. Nike Air Jordans

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

Cudi, al igual que muchos raperos, es un fanático de las Nike Air Jordans y cuenta con una gran colección de ellas. De hecho, varias veces se le ha visto presentarse en la alfombra roja combinando estos botines con accesorios que resaltan su imagen.

7. Joggings

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

Una decisión un poco atrevida es vestir pantalones deportivos para una alfombra roja. Esto fue precisamente lo que hizo Cudi durante una entrega de premios en Los Ángeles.

8. Minimalista y vanguardista

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

Lo que convierte a Cudi en un icono de la moda es su estilo de mezclar elementos minimalistas y convertirlos en conceptos vanguardistas, así como lo muestra en esta imagen, donde se le ve con una chaqueta de cuero al estilo biker con botines Jordans.

9. Yeezys

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

Cudi es un gran amigo de Kanye West, e incluso han creado música juntos. Entonces, no era de extrañarse que Cudi usará unos prototipos Yeezys, la marca creada por West en colaboración con Adidas.

10. Volver al futuro

Kid Cudi. Foto: Kid Cudi/Nice Kicks

Aunque hayan tomado varias décadas en comercializarse, los sneakers de la película Back to the Future llegaron a las manos de Cudi y se convirtieron en parte de su estilo.

