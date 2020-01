10 looks de Hunter Schafer que la convierten en una embajadora de la moda y el arte

El 2019 fue sin duda uno de los mejores años de la carrera de Hunter Schafer, quien se convirtió en una de las actrices jóvenes más conocidas de la televisión gracias a su participación en la serie Euphoria de HBO, en donde interpretó al personaje de Jules, una adolescente trans en busca del amor y la aceptación. Sin embargo, esta joven de 21 años de edad tiene tiempo destacándose en el mundo del arte y de la moda, pues desde que era adolescente se ha estado haciendo un nombre propio.

Si te desplazas por el perfil de Schafer en Instagram, notarás que ocasionalmente comparte obras de arte dibujadas a mano: cuando tenía 15 años, el arte de Hunter tomó la forma de acuarelas, collages, bocetos, cómics, fotos y ensayos, todo lo cual la llevó a un trabajo de artista colaboradora para la revista Rookie Magazine de Tavi Gevinson. En 2017, mientras asistía a la Escuela de Artes de la Universidad de Carolina del Norte, fue nombrada finalista del concurso de la Fundación Nacional de Artes Juveniles, el más alto honor de la organización. En diciembre de ese año, Teen Vogue la nombró una de las 21 personas más influyentes del mundo menores de 21 años, presentándola como una de las tres estrellas de la portada del número.

Además, cuando era estudiante de secundaria, fue una de las demandantes en la demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles contra un proyecto presentado por la Cámara de Representantes de Carolina del Norte en 2016. El proyecto de ley “requería que las personas usaran el baño para el género que se les asignó al nacer”. En un ensayo personal para Teen Vogue, Schafer escribió que era una legislación devastadora que también prohibía las protecciones antidiscriminatorias para toda la comunidad LGBTQ del estado.

“Después de que los detractores criticaran al gobernador Pat McCrory por firmar un proyecto de ley tan discriminatorio, dijo que la parte del baño era solo sentido común. Excepto que no tiene sentido invalidar mi identidad y ponerme en posible peligro al obligarme a usar el baño de hombres. Estaba horrorizada y quería luchar desesperadamente. Unas semanas después de que se aprobara el proyecto de ley, me uní a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, Lambda Legal y varios otros demandantes que cuestionaban el HB2″.

Schafer ha revelado que hizo su transición a principios de la escuela secundaria, algo que describe como una “experiencia bastante intensa”, por lo que se sentía confiada de que podía aportar piezas de sí misma al papel de Jules en Euphoria debido a sus similitudes con el personaje. “Creo que una de las principales batallas de Jules es su deseo de romance y normalidad y amor, que creo que ha establecido una especie de rutina para ella en cuanto a conseguir alguna forma de eso. Pero por supuesto que no es saludable, y puedo relacionarme con ese punto de mi vida. No actué en de la misma forma, pero ciertamente deseaba ser tratada de cierta manera para afirmar mi feminidad”.

Después de graduarse de la escuela secundaria, Hunter se mudó a la ciudad de Nueva York y firmó con Elite Model Management, y como modelo de pasarela ha caminado para diseñadores como Dior, Rick Owens, Miu Miu y Marc Jacobs. Además de encabezar campañas para Vera Wang y Versus de Versace, Hunter también ha conseguido portadas y artículos editoriales en las ediciones de Dazed, W Magazine y Vogue, entre otras. Sin embargo, ahora que está más dedicada a la actuación, al arte y el activismo, no se le ha visto tanto en pasarelas, pero dice que sigue siendo amante de la moda.

“Como ya no es mi única fuente de ingresos, me he retirado un poco de los espacios de la moda. Sin embargo, sigo teniendo un profundo amor por la moda y quiero seguir trabajando con diseñadores y casas que me inspiran, como Rick Owens, cuyo espectáculo sin duda volvería a visitar si se presentara la oportunidad. Pero a largo plazo, me encantaría colaborar con mis ídolos de la moda más que cualquier otra cosa”.