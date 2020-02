10 looks de Hayley Williams que la convierten en un fashion icon del rock alternativo

Ya sea que Misery Business de Paramore sonaba automáticamente en tu página de Myspace, o si si solo has escuchado las canciones de la banda una o dos veces, probablemente sepas quién es Hayley Williams. Y si no sabes el nombre de la vocalista principal de esta agrupación norteamericana, probablemente sepas exactamente cómo se ve: sus colores de pelo y maquillaje de principios de los años 2000 ya estaban causando furor antes de cualquier tendencias de pelo y maquillaje arco iris de todo Instagram.

Cuando Paramore explotó en el año 2007, no muchos estaban plenamente conscientes de la fuerte y rebelde apariencia de Williams: su enfoque no era en verse convencionalmente bonita (aunque objetivamente lo es), sino inspirar a jóvenes como ella a ser audaces con su estilo, y a sentirse seguros de que estaba bien no encajar en el molde de lo normal, pues su cabello asimétrico y multicolor se convirtió casi en su firma.

Más de una década después, Williams sigue siendo una fuerza única en el mundo de la música, pero también en el de la belleza: comenzó su propia línea de tintes para el cabello llamada GoodDyeYoung, y es posible encontrar en YouTube cientos de tutoriales para recrear sus looks en videos musicales y performances. Su estilo además, es un punto de referencia ya que en las mismas palabras de Hayley, es más “un anti-estilo”. “Nunca siento que realmente estoy usando una tendencia popular o algo que muchas otras chicas matarían por usar”, dice. “A medida que envejezco, mi interés por las cosas bellas está llegando a su punto máximo, pero aún me siento más cómoda con pantalones o estilos más andróginos”.

En varias entrevistas, ha dicho que nunca podría haber vivido en una era en la que no se considerara socialmente aceptable que las mujeres llevaran pantalones, y aunque menciona marcas desde Miu Miu, pasando por Rag & Bone y Helmut Lang como algunas de sus favoritas, lo cierto es que no está “casada” con ninguna, y que tiende a preferir diseños más que diseñadores, en especial si “honran el poder de la mujer y la feminidad” en lo que hacen.

El estilo de Hayley está inspirado en un estilo punk, rock y ska clásico pero más femenino: desde un par de pantalones, shorts, overoles o faldas acompañados de t-shirts vintage y creepers, Converse, slip-ons de Vans o botas Doc Martens, hasta looks un poco más sofisticados o formales, sin perder su peculiar sentido del humor y referencias a artistas como Siousie Sioux, The Runaways o Debbie Harry, de quien confiesa ser una fanática empedernida.

“Creo que mi fashion icon es Debbie Harry, pero en ciertas épocas. Cuando busco fotos de ella, es su apariencia de finales de los 70 mientras bebía una cerveza en el escenario la que más me gusta. Se veía tan guapa, pero muy femenina, y sin embargo era dueña de esa masculinidad y esa feminidad en el escenario de lugares como CBGB. La miro y pienso: ‘Lo entiendo’. Al crecer, también admiré a Karen O de Yeah Yeah Yeahs. Si vuelves al principio del catálogo de Paramore, verán como llevaba mallas de colores locos, todo eso era muy Karen O para mí”.

Con su primer álbum como solista en camino dentro de pocas semanas, Hayley ha recorrido un largo camino desde esa chica de pelo rojo y sus trajes punk, pero aún continúa siendo una figura icónica en lo que a estilo se trata. A continuación, recogemos 10 de sus mejores looks.

1. Have a Nice Day

Hayley Williams. Fotografía: Getty

Con un vestido semi-transparente inspirado en las bolsas plásticas de cualquier automercado, Hayley vistió este look diseñado por Jeremy Scott con la eterna Smiley Face y ropa interior color amarillo en este outfir del año 2013. Un oldie pero goldie.

2. Still Into You

No importa cuántos años tenga este video, el outfit de Hayley en el clip siempre será uno de nuestros favoritos de todos los tiempos: de hecho, podría decirse que es el look más icónico de la era del primer disco de Paramore, y es un sueño color pastel con una falda de látex color rosa, leggings que parecen derretirse con detalles amarillo neón, botas Doc Martens blancas, y la camisa DWEEB. ¡Amamos!

3. Back to Basics

Hayley Williams. Fotografía: Getty

Para asistir a la conferencia Beautycon de Los Ángeles el año pasado, Hayley se decantó por un look simple, pero nada básico: encabezado por un jumpsuit de algodón color lienzo de L.F.Markey, acompañado por un collar de de eslabones cubanos, y un par de zapatillas Nike Air Max 95, la vocalista de Paramore decidió que su cabello con highlights rosa y azul pusieran el toque más llamativo, al igual que su maquillaje.

4. Black & Blue

Hayley Williams. Fotografía: Getty

Para asistir a una de las ceremonias de los Alternative Press Music Awards, Hayley llevó puesto este look en color negro de dos piezas en neopreno con detalles de cierres, que complementó perfectamente con dos elementos que nos encantan: cabello corto color turquesa, y unos inusuales zapatos de tacón que parecen estar inspirados en algún monstruo aterrador.

5. Told You So

Paramore. Fotografía: Press

El disco After Laughter nos trajo muchos looks increíbles para Hayley (y para el resto de la banda), pero en particular, el del video Told You So nos regaló este impresionante vestido color rojo sin mangas y con un cuello blanco puntiagudo que Hayley acompañó con una boina muy francesa y botas blancas al mejor estilo mod.

6. Punk Mashup

Hayley Williams. Fotografía: Getty

Para la presentación de Paramore en el show Big Weekend de BBC Radio 1 hace algunos años, Hayley llevó puesto uno de sus looks más sencillos e icónicos: con un cabello naranja neón y un sweater viejo a dos tonos, la pieza más importante de este outfit es este short con dos telas y texturas diferentes, con tartan rojo y cuero vegano con remaches. Para complementar, medias con ligueros falsos, zapatos deportivos y medias naranja a tono con su cabello. Perf.

7. Pure Pleasure

Hayley Williams. Fotografía: Getty

Paramore fue una de las bandas invitadas al festival Bonnaroo de 2018, para el que Williams usó un outfit completamente blanco, una combinación que no le vemos muy a menudo pero que lució muy bien: jeans blancos, sus eternos Vans a cuadros, medias de los Rolling Stones, una t-shirt sencilla con la frase Pure Pleasure, y un impactante maquillaje multicolor en sus ojos.

8. Parahoy!

Hayley Williams. Fotografía: Lorenzo Grigorov

Uno de los mejores momentos de Parahoy!, el crucero que Paramore organizó para sus fans hace un par de años, fue el show que la banda realizó el primer día en la cubierta alrededor de la piscina, y en donde Hayley lució uno de sus looks más coloridos y playeros hasta la fecha: un conjunto de dos piezas en tonos pastel y neón, que acompañó con lentes de sol a cuadros que hacían juego con sis slip-ons de Vans.

9. Vintage Queen

Hayley Williams. Fotografía: Cade Werner

Durante el último año de la gira After Laughter de Paramore, la tendencia para el escenario de Hayley fue bastante sencilla: solía llevar power suits ochentosos en colores fuertes que después iba deshojando como una flor hasta quedar sólo con el pantalón y una t-shirt vintage de turno, o nuestra versión favorita: un body de ballet o ejercicios con medias del mismo color, su par de zapatos favoritos de ese día, t-shirt, y solo la chaqueta del power suit. ¿La boina? Opcional.

10. Petals for Armor

Hayley Williams. Fotografía: Julia Cox

Para su era solista del disco Petals for Armor, que Hayley lanzará en mayo del 2020, la cantante se ha decantado por looks un poco más sobrios, pero sin dejar de lado los detalles encantadores que la caracterizan: en esta foto luce su propia versión de streetwear con una chaqueta deportiva, pantalones negros de dril, medias a cuadros y creepers Doc Martens.

