10 looks de Harry Styles que desafían las reglas de género en la moda masculina

El ex integrante de One Direction siempre tuvo cierta sensibilidad para la moda: a principios de 2013, a la edad de 19 años, Harry Styles comenzó a romper con el molde del típico integrante de una boyband: comenzó con una pequeña camisa Burberry estampada aquí, una combinación de jeans y botas allá, todo complementado con su creciente colección de tatuajes. Mientras sus compañeros continuaron con looks más informales protagonizados por zapatillas deportivas, hoodies y chaquetas de cuero, Harry mejoró su enfoque en la sastrería.

De hecho, al terminar ese año, Harry había recibido un premio de la moda británica por su estilo personal, y cuando One Direction salió a la carretera en 2014 para la gira Where We Are, Harry rara vez salía sin llevar un look de Saint Laurent de Hedi Slimane. Chaquetas de esmoquin, camisas estampadas, las botas Wyatt y las bufandas de seda se convirtieron en piezas regulares de su estilo dentro y fuera del escenario.

Publicidad

Poco a poco su estética se volvió más marcada, más inteligente y con el sello de Gucci. Luego de cortarse el cabello para su debut como actor en Dunkirk, Harry estuvo promocionando la película, y posteriormente de gira con su álbum debut, llevando cada noche looks distintos (casi todos piezas únicas para él de Alessandro Michele) que muchos de los hombres más importantes del mundo deberían tener en cuenta: trajes en tono cotton candy, rasos estampados y tacones cada vez más altos en sus botas y mocasines, algo difícil de llevar para cualquiera con menos confianza.

De hecho, en el 2019 fue uno de los copresidentes de la Met Gala (junto con Serena Williams y Lady Gaga), lo que demuestra cómo su estilo y su ojo para la moda han dado el tiro al blanco. Hoy en día, con tan solo 28 años, Harry tiene gran habilidad para desdibujar las líneas de la identidad de género y los estereotipos de la moda, algo que hace con una facilidad tremenda: pocas estrellas de alto perfil se atreven a aventurarse con la sastrería como él, superando las barreras de la moda masculina.

A continuación, 10 de los mejores looks de Harry Styles.

1. Plaid and Simple

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

Para comenzar con la promoción de su disco debut, Harry estuvo de paso por BBC para hablar de su primer single, Sign of The Times, debutando este traje de verano a cuadros diseñado nada más y nada menos que por Vivienne Westwood. Completando el look con mocasines de tacón de Gucci, el outfit fue refrescante y refinado, con clase, y divertido.

Publicidad

2. The Pink Suit

Harry Styles. Fotografía: John Lamparski/WireImage

El año 2017 trajo un nuevo Harry que el mundo realmente necesitaba: fue el comienzo de su era solista y con ella llegaron nuevos looks que se negaron a permanecer completamente en lo convencional. Este traje rosa de Edward Sexton que el joven artista llevó puesto en sy presentación del Today Show causó sensación, y fue una clara señal de que el estilo de Harry seguía on point después de un tiempo lejos de los reflectores.

3. Floral Sartorial

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

En el especial Harry’s Live at the BBC del año 2018, su amigo, el DJ de BBC Rado 1, Nick Grimshaw, le preguntó si tenía un look que pensaba que a la gente no le gustaba. Inmediatamente Harry mencionó este traje de dos piezas de Gucci que llevó a la alfombra roja de los American Music Awards del 2015, afirmando que no entendía por qué en ese entonces le dijeron que se veía mal, porque aún le gustaba. Lo cierto es que Harry estaba adelantado a su tiempo por un par de años, porque definitivamente este outfit marcó un antes y un después en sus elecciones de sastrería, y sí, es uno de los mejores de su clóset.

Publicidad

4. We’re On Fire Now

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

Aunque Harry es una de esas personas que hacen que buena cantidad de la paleta cromática se vean muy bien sobre él, no es a menudo que lo vemos vestido de rojo: suele usarlo poco y en ocasiones especiales. Su paso por Nueva York durante su primera gira como solista fue un buen motivo para llevar este traje satinado y floral (sí, otra pieza única de Gucci) que lució en el Radio City Music Hall.

5. Asian Wonderland

Harry Styles. Fotografía: Photo by Terence Patrick/CBS

En una de sus apariciones en el talk show de medianoche The Late Late Show de su amigo y compatriota James Corden (a quien por cierto sustituyó en 2017 durante una semana ya que la esposa de Corden dio a luz inesperadamente), Harry llevó este traje hecho con la seda que usualmente vemos en vestidos japoneses, pero que Alessandro Michele (¿quién más?) transformó en este hermoso y elegante look de bota ancha.

6. Harlequin Chic

Harry Styles. Fotografía: Kevin Mazur/iHeartMedia

¿Para qué usar un traje color negro cuando existen estas opciones? Esta parece que fue la máxima de Harry cuando escogió este traje en estampado arlequín con el monograma de Gucci para su presentación en los Premios iHeartRadio del año 2017. Es malditamente fabuloso. ¿Lo mejor de todo? Lo acompañó con una camisa semi transparente con una corbata de moño que completaba el look a la perfección, y con sus siempre fieles mocasines de tacón de Gucci.

7. Purple Rain

Harry Styles. Fotografía: Rex

Este look que parece estar inspirado en Prince es tan increíble que merece estar en un museo: mientras tomaba el sol en una gira por Australia, Harry asistió a los Premios ARIA 2017 y demolió absolutamente a la competencia competición de moda con este traje psicodélico y brillante de Alexander McQueen con botas color bronce a juego. Y con razón, pues al final se llevó a casa el premio al Mejor Artista Internacional.

8. Blue Velvet

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

El terciopelo es una tela difícil de llevar: atrae cualquier impureza en el ambiente, se marca fácilmente, y la mayoría de las personas suelen utilizarla en tonos oscuros por estos mismos motivos. Harry no tiene este tipo de problemas con el color: el pasado mes de marzo llevó este traje color azul rey de Gucci para acompañar a su amiga Stevie Nicks durante su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Hacen un par increíble.

9. Boy With a Pearl Earring

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

Puede que su look no haya sido lo más camp de la alfombra rosa de la Met Gala del 2019, pero definitivamente fue uno de los outfits más recordados: botas de patente de tacón, pantalón de talle alto casi hasta el pecho, una camisa al estilo romántico, delicada y transparente con un moño de encaje al cuello, al igual que los puños. Todo rematado con esmalte de uñas, una increíble selección de anillos, y un arete de perla en su oreja derecha. Tan comprometido estuvo con este look, que el mismo Alessadro Michele (a quien vemos en el fondo de la imagen), le hizo el piercing en la tarde de la Met Gala para que pudiera lucirlo. Iconic.

10. Flower Boy

Harry Styles. Fotografía: Getty Images

En su primera gira en solitario, Harry le dio a Los Ángeles una delicia floral. Para nadie es un secreto que los trajes florales se convirtieron en un elemento básico en ese tour, y pudimos ver muchos de ellos en el transcurso de su gira mundial. Este look exclusivo de Gucci fue tan hermoso que parece salido de un cuadro de Van Gogh, y además, pudimos verlo una vez más el video musical de Harry para su tema Kiwi.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?