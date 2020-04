10 looks de Doja Cat que la convierten en la e-girl del neón y el avant garde

Cuando ves los vídeos de Doja Cat, una cosa está clara: a ella no le importa lo exagerado que parezca su aspecto, sobre todo porque se vestirá como mejor le convenga; si le gusta, se lo pone. De más está decir que los clips de la cantante y la rapera de Los Ángeles cuyo verdadero nombre es Amalaratna Zandile Dlamini son una fuente de aventuras, llenas de coloridos momentos de belleza que son casi tan divertidos como sus letras.

La e-girl y cantante que consiguió fama en TikTok con temas como Say So, Juicy y Candy — y que adoptó su nombre en honor a uno de sus gatos y a su tipo de marihuana favorito — muestra sus mejores looks al frente de la cámara, cuando está grabando sus vídeos musicales, los cuales incluyen rizos coloridos, maquillaje de ojos deslumbrantes y esmalte de uñas de color naranja neón, lo que le da al espectador una sobrecarga colorida de belleza.

Son específicamente su agudo lirismo y personalidad peculiar, lo que han hecho que Doja Cat haya podido capturar la atención del mundo de la música con su atrevido sentido del estilo. Basta nada más mirar el vídeo Say So, inspirado en la escena discotequera de la década de 1970, para darnos cuenta lo orgullosa que se siente de sus curvas. Más allá de este tema, también se puede evidenciar su transformación en una de las estrellas más nuevas de la moda.

Doja encontró su amor por la moda a los nueve años, cuando se distraía creando revistas con papel de carta y grapas y cuando se probaba la ropa de su madre. En una entrevista con la revista Billboard, Doja recordó que “siempre me metía en problemas por lo que llevaba puesto a la escuela”.

“Una vez me enviaron a casa por ponerme brillo en la cara, era una locura. No me importaba nada la escuela; todo lo que me importaba era llevar un atuendo genial todos los días, bailar y escuchar música”.

Esa rebelión es en parte lo que catapultó su carrera. Sin embargo, el aspecto artístico de Doja no fue implantado por factores externos; nadie le dijo a la artista que ponerse o como cantar para llamar la atención: su imagen es el resultado de un proceso organico que surge desde la niñez de la cantante, quien creció rodeadas de arte. Su padre, Dumisani Dlamini, es un actor y productor de películas de Sudáfrica, mientras que su madre, Deborah Elizabeth Sawyer, es caricaturista y pintora, al igual que sus abuelos maternos.

“Sé exactamente con qué colores y texturas quiero trabajar. Mi abuela usaba textiles y mi mamá hace ropa de hombre, así que se la pasa en Photoshop todo el día, y fue así como me enseñó todo sobre los distintos tipos de telas”.

En una entrevista con Popsugar, Doja reveló que sus influencias musicales también moldearon sus gustos por la moda, pues de niña escuchaba a Gwen Stefani, Busta Rhymes, Christina Aguilera, Pharrell Williams, Kelis y Nicki Minaj y luego, de adulta, Erykah Badu, Jamiroquai, PartyNextDoor, y Drake también se volvieron grandes influencias en su arte.

Su extravagante personalidad y estilo también la han convertido en una favorita de la alfombra roja y las pasarelas. No obstante, la artista ha sabido distanciarse de marcas grandes como Gucci y Dolce & Gabbana, para apoyar a marcas más pequeñas y que están surgiendo en el mundo de la moda, como Fashion Nova. También ha sido portada para revistas como Top Pop, Lady Gunn, The Fader y Rolling Stone.

Sus mejores looks provienen de la mano del diseñador Brett Alan Nelson, con quien mantiene una estrecha amistad y quien ha diseñado varios de los outfits de sus vídeos, más notoriamente el de Say So e incluso Juicy.

Pero incluso para una artista como Doja, con tantos atuendos de donde escoger, ella tiene sus favoritos, entre los cuales, destaca el bodysuit de mujer desnuda que lució para una de sus presentaciones, al igual que el outfit de sandía que vistió para uno de sus vídeos:

“Creo que esos son mis looks favoritos de todos. Para el de sandía, quería todos los colores del arcoíris, así que necesitaba púrpura para la uva, rojo para las manzanas o las cerezas… Me gusta el kiwi y creo que es un color hermoso. La sandía es un tipo diferente de verde, pero se sintió más fácil porque es más visual”.

A pesar de toda su extravagante imagen, quizás aún no logremos entender a Doja por completo, pues la misma artista ha manifestado que desearía ser más como Amy Winehouse y otras de las influencias que también moldearon su juventud, como TLC y Lil Kim — así que es muy probable que en un futuro, veamos a Doja lucir atuendos más tradicionales. En una entrevista para Hot New Hip Hop, Doja declaró que “no escucho mucho rap, y mucho menos escucho rap femenino, porque tengo miedo de que comience a cambiar mi estilo”.

“Me gusta mi voz y la forma como canto y me encanta el hecho de que no me da miedo salir de la caja donde la gente me pone. Me gusta explorar distintos estilos”.

Así que para celebrar el estilo de esta artista, a continuación les damos nuestra selección de los mejores looks de Doja Cat:

1. Desnuda

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Comenzamos la lista con una de los mejores outfits de Doja: el bodysuit que ha hizo lucir como si estuviese desnuda y que vistió para los Adult Video News Awards en enero de este año. En una entrevista con la revista Popbuzz, Doja dijo que es uno de sus looks favoritos. “Ese traje me encantó. En especial porque muestra un poco de vello púbico y yo también tengo vello púbico. No es asunto de nadie. ¡Pero puedes poner eso! Me conecté con el traje. Es decir, no tengo tanto cabello, para no entrar en demasiados detalles, pero fue perfecto porque lo cubre todo, pero era tan porno y tan AVN”.

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

2. Sandía

Doja Cat. Foto: Headline Planet

Otro de los outfits favoritos de Doja, y como lo contó en una entrevista con la revista Popbuzz, fue el traje, junto al maquillaje, que lució para el rodaje del vídeo Juicy, en donde muestra sus nalgas y donde los efectos visuales la hacen ver como su fuese una sandía cortada por la mitad.

3. Gata salvaje

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Para los BET Awards en junio del año pasado, Doja lució un extravagante atuendo diseñado por Brett Alan Nelson, para el cual también colaboraron Scott Osbourne Jr (en maquillaje) y Jazmyn Hobdy (con el estilo de cabello). Según la propia artista, el objetivo era verse como una gata fuera de este mundo. Digamos que lo logró.

4. Dick Trimming

Doja Cat. Foto: Brett Alan Nelson/Instagram

Para este look, que también fue diseñado por Brett Alan Nelson, Doja adopta una personalidad de jardinera y corta arbustos como si fueran enormes penes. En su publicación de Instagram, en donde comparte la mayoría de sus más extravagantes atuendos, la usada cantante invita a aquellos que necesitan un “dick trimming”, o corte de pene, a llamar al 1-800-Cock-Trim. Los guantes fueron diseñados por Oscar Utiérre, mientras que los zapatos fueron diseñados por Kira Goodey, y la joyería fue obra de 𝐃𝐀𝐋𝐌𝐀𝐓𝐀.

5. Oscar The Grouch

Doja Cat. Foto: Brett Alan Nelson/Instagram

Las colaboraciones entre Brett Alan Nelson y Doja son numerosas. Sin embargo, esta, según cuenta ella misma, es muy especial. Oscar El Gruñón es su personaje de los muppets de Sesame Street y por ende, Nelson usó material de reciclaje para crear este outfit.

6. Say So

Doja Cat. Foto: Brett Alan Nelson/Instagram

Uno de los vídeos musicales más destacados de Doja Cat se llama Say So, donde lució varios vestidos futuristas diseñados por Brett Alan Nelson, quien resaltó elementos metálicos y plateados para resaltar la nostalgia de las poderosas letras de la nación.

Doja Cat. Foto: Brett Alan Nelson/Instagram

7. Curvas poderosas

Doja Cat. Foto: Brett Alan Nelson/Instagram

Doja Cat es conocida por sus pronunciadas curvas, las cuales nunca le da miedo mostrarla. En este diminuto vestido diseñado por Brett Alan Nelson, el cual acompañó con zapatos NO SESSO, se pueden ver sus atributos y su belleza natural.

8. Pijamas

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Doja lució unas pijamas diseñadas por Fashionnova en su cuenta de Instagram y pese a que previamente había dicho que dormía desnuda, dijo que este diseño era digno de un selfie.

9. Fuera de cámara

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Curiosamente, cuando se trata de salir a la calle y las pocas veces que las cámaras no la persiguen, a Doja le gusta mostrar atuendos más cómodos y menos llamativos como este que fue diseñado por la marca de moda Fashion Nova: un simple conjunto a dos piezas de color gris.

10. Chita

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Aunque muchos dirán que el animal print ya pasó de moda, Doja muestra lo mejor de sí con este traje de baño de dos piezas diseñado por Fashion Nova, con colores de camuflaje de chita.

Bonus track

Doja Cat. Foto: Doja Cat/Instagram

Por que aveces el mejor look es no llevar nada puesto, Doja muestra lo mejor de sus atributos con este selfie de trailer en donde se cubre con una bufanda rosada y sus propios brazos: nada más.

