10 looks de Brooke Candy que la convierten en una reina rebelde del avant garde

Definir a Brooke Candy en una sola palabra es una tarea casi imposible: rapera, modelo, fotógrafa, stripper, o simplemente artista, son algunas de las palabras que más se acercan a quien realmente es.

Sin embargo, muchos la conocen por ser cantante y en muchos sentidos, el aspecto de Candy coincide con su música. Ambos cambian constantemente de forma y experimentan. Después de dejar Sony, lanzó su EP War, una continuación de Opulence, “Sentí que me habían arrancado el alma. Siempre hice arte por mi cuenta y así fue como expresé mi emoción. Y cuando firmé, me lo quitaron. Entonces no tenía nada. Me sentí muerta por dentro, por un tiempo odié despertarme por la mañana”. Cinco años después, la artista estrenó (en el 2019) Sexorcism, que pese a las opiniones de los críticos, según Candy, el disco es un gran “fuck you” a la sociedad, la escena musical, y el arte en general.

El lenguaje visual de Candy es ciertamente sobre saturado, y se ha definido de maneras que incluyen “stripper-meets-Tumblr”. Candy, (y sí, ese es su verdadero nombre, no es un seudónimo) define su personalidad artística como “surrealista y extraña”, pero día a día solo se trata de tatuajes y “camisetas sucias”. Hace algunos años, visitó Nueva Orleans, donde se hizo 70 tatuajes en cuatro días. “Últimamente estoy obsesionada con cubrir cada centímetro de mi piel en ellas. No sé de dónde viene”, declaró en una entrevista para la revista I-D.

My Sex , el single escrito por Charli XCX, MNDR y Peter Wade, junto a Pussy Riot, fue el track que la lanzó al estrellato. Cuando lo tocaron para Candy, ella tuvo “un colapso” y quiso trabajar con el tema — le dio su característico punk industrial con un sonido de baile crudo y agregó a Mykki Blanco a la mezcla. El resultado fue un himno positivo para el sexo y una celebración de cuerpos no binarios, y el vídeo es una explosión visual animada en 3D con muñecas sexuales, látex, alienígenas y consoladores.

En parte, My Sex también es un reflejo de su imagen como moda. La caratula de su más reciente LP, Sexorcism, la muestra como una androide de seis senos vestida de cuero. ¿Original? Ciertamente. ¿Innovador? Absolutamente. Y así precisamente es Candy. Su misión, tanto en la música como con su imagen, es hacer que el sexo sea mainstream nuevamente. En el mundo de la moda, la artista ha sido fotografiada por revistas como I-D, Paper, Complex e incluso, Vogue — un claro indicio de que está logrando su misión en la vida.

En una entrevista con la revista Vogue, Candy explica que, por todo el esfuerzo que ha invertido en su apariencia, ser (y/o convertirse) en Brooke Candy es una experiencia catártica. “Creo que hay un elemento de poder en la estética. Creo que hay poder en lo superficial”, aseguró. Es por esta razón que resulta irónico que el nombre de Brooke Candy, fabricado como suena, una frase de dáctilo de adormidera, sea el nombre con el que nació. Sin disfraz, sin nombre artístico. Adicionalmente, en una entrevista para la revista Paper, Candy aclaró sus motivos para cambiar constantemente:

“Estoy evolucionando constantemente en la forma que toma mi expresión, pero creo que mis primeros lanzamientos como DAS ME y Everybody Does que Jesse y yo hicimos antes de ingresar al sistema de etiquetas principales son declaraciones de misión tan fuertes y tan expresivas de lo que quiero seguir diciendo a lo largo de mi carrera. Esas cosas que digo en 2013 todavía son tan relevantes hoy y todavía alimentan mi contenido hoy, así que creo que si alguna vez pierdo el rumbo o experimento demasiado ‘convencional’, tengo una brújula bastante fuerte que me señala de nuevo al núcleo de Brooke Candy”

Esta capacidad de cambio ayudó a solidificar la estética visual futurista de Candy; desde moldes de alta costura y armaduras guerreras hasta trenzas y pelucas colgantes hasta el piso, que pudimos ver cuando bailó en el video de Grimes, Genesis.

De cierta forma, estos cambios también ayudaron a abrir un camino para el sonido experimental de Candy: era en parte rapera, en parte una estrella del pop del avant-garde y, a través de los matices electrónicos en sus canciones, en parte un cyborg curado por Internet de la quinta dimensión. Tenía una boca sucia pero un gusto refinado, como numerosos créditos, incluido su protagonismo en el cortometraje de moda el año pasado llamado Candy Crush, co-dirigido por Thom Kerr. Otras apariciones importantes en el mundo de la moda finalmente probarían su valor como artista (y no es que ella estuviese pidiendo aprobación de nadie). Por ejemplo, Steven Klein la filmó para varios editoriales y para su oscuro y glamoroso vídeo para Opulence y Nicola Formichetti la invitó a actuar en su show inaugural de Diesel en Venecia.

A continuación los 10 mejores looks de Brooke Candy:

1. Sexorcism

Portada del disco de Brooke Candy, “Sexorcism”. Foto: Bandcamp

Como no comenzar nuestra lista con una de sus looks más recientes (e icónicos). Para la portada de su más reciente disco, titulado Sexorcism, la artista estadounidense posó agachada, como adoptando la postura de una araña vista desde abajo, vestida como dominatriz con atuendos de cuero negro y además, mostrando seis senos colgantes — como su dos no fuesen suficiente y dejando en pene a la mujer con tres senos de la película Total Recall que protagonizó Arnold Schwarzenegger en 1990.

2. Genesis

Brooke Candy en el video con Grimes titulado “Genesis”. Foto: Pinterest

Uno de sus looks más icónicos fue el que lució para el vídeo de Grimes, Genesis, donde luce un atuendo metálico de color dorado, con extensiones de cabello color azul.

3. Blue Candy Goddess

Brooke Candy para Vogue. Foto: Vogue

Para un photoshoot de Vogue, la artista lució las mismas extensiones de cabello de color azul que lució para el vídeo con Grimes, Genesis, pero esta vez, con ropa interior negra y con vestimenta transparente, adornada con palabras claves que posteriormente usaría en su música.

4. Lady in Pink

Brooke Candy. Foto: Tumblr

Para un photoshoot menos conocido, la artista lució un atuendo rosado, diseñado por Nicola Formichetti. Esta marcaría la primera vez que ambos trabajan juntos y sería el inicio de muchas colaboraciones, que resaltan la irreverente actitud de Candy con los clásicos pero innovadores diseños de diseñador italo-japones.

5. Streetwear

Brooke Candy. Foto: Tumblr

El streetwear y la actitud callejera de Candy son dos facetas de la artista que van de la mano. Esta vez, la cantante muestra ropa minimalista, cubierta con una overall diseñado por Prada. El photoshoot se llevó a cabo en Los Ángeles.

6. Tacones de oro

Brooke Candy. Foto: Paper

El dorado fue el color resaltante en este photoshoot para la revista Paper de Candy, que lució un atuendo diseñado por su querido colaborador Nicola Formichetti. Aparte de llevar unos zapatos de plataforma bastante altos (por su puesto, de color dorado), también lució un arma de fuego dorada.

7. Warrior

Brooke Candy. Foto: Instagram/Brooke Candy

Este atrevido atuendo amarillo y marrón que la hace parecer una bailarina rebelde de flamenco, lo lució para su presentación en Holy Mountain, como parte de su tour promocional del disco Sexorcism.

8. Striper in blue

Brooke Candy. Foto: Instagram/Brooke Candy

Para la fiesta promocional de su más reciente LP, Sexorcism, que se llevó a cabo en el legendario club LTGBI+ de Londres, Heaven/GAY, Candy se vistió de striper de azul y dio una presentación brutal que conmemoraba el inicio del éxito de su más reciente proyecto.

9. RED

Brooke Candy. Foto: Instagram/Brooke Candy

Un día antes de su presentación en el club Heaven/GAY de Londres, Candy llevó a cabo un photoshoot para promocionar su más reciente disco, Sexorcism, en el cual lució un atuendo todo rojo, diseñado por el diseñador Gabriel Held.

10. Fashion Show Los Angeles

Brooke Candy en los Fashion Show Los Angeles 2016. Foto: Haw The Celebs

Y por último, cómo olvidar la vez que Candy se presentó en la alfombra roja del Fashion Show Los Angeles en el 2016 desnuda. Bueno, no necesariamente desnuda, pero con un outfit que era, en su mayoría, transparente.

