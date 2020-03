10 looks de Barbie Ferreira que la convierten en una fashionista ecléctica amante del vintage

Barbie Ferreira entró en el mainstream de la cultura pop el año pasado gracias a su rol como Kat en la serie de HBO Euphoria, pero ha estado en el radar de los conocedores de Instagram desde hace algún tiempo. Empezó su carrera como modelo de American Apparel, y ha posado para marcas como Adidas, H&M y ASOS. En 2016, una campaña para Aerie, que muestra a Ferreira sin retocar con un bikini, se hizo viral; el mismo año, aterrizó en la lista de los 30 adolescentes más influyentes de la revista Time. Aunque ha actuado aquí y allá, es su papel más reciente el que ha demostrado una cosa importante: tiene rango.

Lo mismo se puede decir del estilo de Ferreira, que puede ser dulce y sexy un minuto y tomboy vintage de los 90 al siguiente. Como cualquier persona en evolución, también pasa por fases de estilo: desde pantalones cortos de ciclismo y las prendas de colores hasta pantalones deportivos y slides. En otras palabras, es una chica a la que le gusta estar cómoda, pero con una inclinación por las tendencias. ¿Su secreto? Lo encuentra casi todo en Internet

“En mi primera experiencia de compras, recuerdo que mi madre y mi abuela me llevaban a Marshall’s demasiado a menudo y yo lo odiaba. Me abrumo en las tiendas, de verdad. Creo que es algo sobre la claustrofobia y tener demasiadas cosas, especialmente en tiendas como Marshall’s o TJ Maxx. Mi abuela también me llevaba a las tiendas de segunda mano y me abrumaba allí también. Así que me encanta comprar online, es lo que hago. Estoy obsesionada con no ir a una tienda en persona. También me frustro cuando veo mucha ropa que me gusta y no la tienen de mi talla”.

Su auto-aceptación y su honestidad sobre los estándares de belleza son igualmente algo por lo que se esfuerza, ya que Barbie ha sido durante mucho tiempo una defensora del movimiento body positive.

En una entrevista esta semana con la revista Out Magazine, dijo que el momento en que reformuló lo que la belleza era para ella, y lo que encuentro atractivo, y cómo quiere presentarme al mundo, y cómo eso no tiene que estar necesariamente relacionado con lo que todos los demás están haciendo, fue realmente poderoso. Es por eso que ama tanto al personaje de Kat en Euphoria: “Estuve muy insegura con mi cuerpo durante mucho tiempo. Estaba absorbiendo toda esta mierda mediática que básicamente me decía que tenía que cambiar, y que cada mujer tiene que adherirse a un cierto estándar de belleza. Así que Kat realmente resonó conmigo”, dice.

“Era evidente en la forma en que Kat se llevaba a sí misma que quería mezclarse y ser pequeña en todos los sentidos, no sólo físicamente. Pero cuando pasa por un evento catalizador, toma la decisión de ser esta persona que ocupa espacios en cualquier situación en la que se encuentre”.

En la vida real, la actriz dice que su estilo puede ir en una de dos direcciones. Mientras se llama a sí misma una amante de la comodidad, también dice que compra cosas como shorts de ciclismo que dejan “una estela de brillo” en todos los lugares a los que va. “Me encanta usar estilos locos; cuanto más raro mejor”, dice Ferreira. “Literalmente me pongo cosas solo porque son ridículas; es mi tipo de ropa favorita”. También revisa sitios como Depop, eBay, y Grailed para encontrar gemas que nadie más tiene. “Creo que es porque me gusta el tacto y la textura de la ropa vintage, pero también, es sustentable”, dice.

Aunque confiesa que le gustaba ser como una “abuelita chic” en cuanto a estilo, ahora solo se concentra en tener un montón de cosas diferentes para convertir su armario en algo “colorido, curado y vintage de miles de cosas”. Como todos, tiene fases, pero siempre busca inspirarse en la década de los 90 como referencia, y de vez en cuando, meterse en alguna pieza de diseñador, ya sea vintage o recién visto en la pasarela.

Sin embargo, más que representar una marca o un estilo peculiar, Barbie dice que solo puede representarse a sí misma, y que espera que personas con diferentes tipos de cuerpos tengan la confianza de presentarse al mundo como son, con autenticidad, actitud y mucha personalidad, el ingrediente principal de cualquier trendsetter. “También espero que algún día la gente no se centre en el tipo de cuerpo de nadie”, dice, “un mundo lleno gente en el que todos son talla 4 no es realista. Espero que esto se normalice de una manera en la que nadie tenga que perder energías en ser alguien que no son”.

Así que reflejando sus principios, su actitud y su estilo, les ofrecemos a continuación 10 de los mejores looks de Barbie Ferreira.

1. Latex Cinderella

Barbie Ferreira. Fotografía: Getty

¿Es posible reinventar el traje azul clásico de La Cenicienta? Pues en este minivestido azul de látex que Barbie Ferreira lució en los MTV Movie Awards, diseñado por Vex Clothing, en donde derrochó glamour con un toque inocente y punk.

2. Punk Queen

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

A veces, lo básico funciona perfectamente bien: pantalones de estampado escocés clásicos con sandalias de plataforma y una camiseta son la combinación perfecta. Además, Barbie no tiene ningún problema en mezclar estampados con la cartera que lleva como accesorio.

3. Vintage, Baby

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

Si hay un look que demuestra los poderes de compra de piezas vintage de Barbie, es este: un blazer de estampado asimético con una falda de terciopelo, top con estampado de serpiente… y un par increíble de sandalias rojas de plataforma.

4. Blue Swan

Barbie Ferreira. Fotografía: Getty

El vestido que Ferreira usó en el estreno de Euphoria, fue hecho por la diseñadora de Los Ángeles, Louiza Babouryan, quien construyó capas sobre capas de tul en azul marino, a las que Barbie se refirió cariñosamente como a las de “una hada madrina de la moda”. El dorado en los pies y los ojos complementaron el outfit perfectamente.

5. Hot Spice

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

La verdad es qué no sabemos cuál es la Spice Girl favorita de Barbie, pero con este look bastante noventoso, nos atreveríamos a decir que es Sporty Spice. Si la recorremos con la mirada de arriba a abajo, las cosas comienzan bastante normales con el spandex y las líneas inspiradas en Adidas, pero una vez que superamos las caderas, este vestido nos lleva de 0 a 100 kilómetros por hora en un segundo.

6. Tron Bitch

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

Si por algún momento dudabas de los poderes de Barbie para encontrar piezas icónicas en sus recorridos por tiendas de segunda mano, este look los demuestra por completo: este bodysuit negro está recorrido de pies a cabeza con líneas de material que refleja la luz como si hubiese salido de una escena del clásico Tron. Uno de nuestros favoritos.

7. Peaches n’ Cream

Barbie Ferreira. Fotografía: Getty

Para asistir al estreno de la película Baby Driver, Barbie se decidió por un outfit que combinaba los tonos neutrales de su falda y corset con labios rojo brillante y tacones de plataforma negros que hacían juego con su cabello. Si bien es uno de los looks más sencillos, no deja de verse hermosa.

8. Velvet Siren

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

¿Falda de terciopelo rojo? Check. ¿Crop top de terciopelo color crema? Check. ¿Collar vintage? Check. ¿Qué mas se necesita para verse como una sirena seductora? Labios color cereza.

9. Cropped Yellow

Barbie Ferreira. Fotografía: Getty

Para la premiere de Skate Kitchen, Barbie llevó puesto un look bastante street style: pantalones deportivos con cintura elástica, botas vintage inspiradas en los 90, y un crop top DIY que hizo de una chemise básica color amarillo.

10. Velour Biker

Barbie Ferreira. Fotografía: Instagram @barbieferreira

Cuando Barbie dice que está obsesionada con los shorts de ciclista en todos sus estilos, no miente: acá la vemos en un conjunto de velour elástico color vino de su colección de piezas vintage, acompañado por un cinturón de estrella, una cartera color mandarina y toe boots de Maison Margiela.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?