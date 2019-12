10 looks de Bad Bunny que definen su esencia freestyle y urbana

Pocos artistas dentro del mundo del trap han marcado un antes y después siendo tan icónicos y revolucionarios como Bad Bunny. El cantante comenzó desde abajo, creando canciones y compartiéndolas en redes sociales donde poco a poco comenzó a ganar popularidad. En el 2016 se unió a la disquera Hear This Music y publicó sus primeros singles exitosos Diles, Soy Peor, Tu No Vives Así, entre otros.

Pero no fue hasta que realizó Mayores, colaboración con Becky G, que alcanzó su primer éxito mundial. Desde entonces no ha parado de producir: Cuatro Babys, Ahora Me Llama, Amantes de una noche, Mía, Solo de Mí, y Ni bien ni mal, son algunas de las canciones favoritas de todos. Su éxito es claro, ha ganado el Grammy Latino a mejor album y ha colaborado con numerosos artistas.

Además, el cantante no sigue la moda, sino que marca un estilo. Desde llevar las uñas con nail art y vestir tonos neones, hasta su amplia colección de excéntricos lentes. El puertorriqueño ha roto todas y cada una de las normas de vestimenta establecidas en el mundo urbano, demostrándonos que las normas de género son lo que menos importa a la hora de destacar.

Desde sus inicios lleva consigo toda la esencia del trap y además le ha agregado novedad, básicamente se ha convertido en un icono fashionista que va más allá del regueton y la música. El estilo de Bad Bunny podría considerarse irreverente, excéntrico, colorido y original. Si algo es seguro es que el cantante no teme arriesgarlo todo en sus outfits.

Si eres uno de sus 20 millones de seguidores en Instagram, sabrás que el artista trap puertorriqueño está en constante evolución. Todo, desde sus vídeos musicales hasta los filtros utilizados en sus publicaciones de Instagram, mezclan lo irreverente con lo enérgico para darnos algo nuevo, y nos gusta así.

Ya se ha dicho que el cantante ha revolucionado el look de los reggaetoneros y no es para menos. Simplemente Bad Bunny es un genio a la hora de combinar piezas que en un inicio no parecen encajar. Múltiples estilos y colores para llevar su cabello, lentes de sol extravagantes, shorts ajustados y camisetas holgadas son algunas de sus características esenciales; un look inspirado en la moda de los skaters neoyorquinos con un toque especial.

Ciertamente Bad Bunny disfruta de romper los patrones y las reglas; simplemente no van con él. Sus outfits van dirigidos a los jóvenes seguros y espontáneos que no temen experimentar con el color, las proporciones e incluso los géneros. A fin de cuentas, ¿quién dijo que la ropa masculina no podía ser interesante?

A continuación, 10 de los mejores looks de Bad Bunny:

1. Purple Prince

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

Los Billboard Latin Music Awards del 2018 nos dieron uno de los mejores looks del cantante. Como ya sabemos, Bad Bunny disfruta de combinar de todo con todo y este atuendo no es la excepción. Desde su traje morado con estampado floral, sus pantalones anchos, sus lentes brillantes, sus accesorios y hasta su creativo corte. Todo en su look lo convierte en un príncipe brillante.

2. Little DJ

Bad Bunny. Fotografía: Instagram

Para nadie es un secreto que Bad Bunny no teme compartir sus más irreverentes ideas de vestuario en las redes sociales. Esta vez en una mañana normal el cantante nos sorprendió haciendo de DJ vestido de sus singulares lentes, unas bermudas y una chaqueta negra que mostraba su abdomen. Sin duda uno de sus outfits más divertidos y originales.

3. Elegant Bunny

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

¿Quién dijo que Bad Bunny no podía lucir con clase y elegancia? ¡Al contrario! Los Latin Grammy del 2017 son prueba de ello. Durante los premios el cantante puertorriqueño se presentó con un traje de etiqueta bastante sobrio para lo que estamos acostumbrados, pero lo cierto es que no le queda nada mal. A Bad Bunny le lucen todos los estilos.

4. Fun with Friends

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

¡Hora de divertirse! Bad Bunny sorprendió a todos en el escenario luciendo este increíble y colorido outfit para su presentación con French Montana, J Balvin y el DJ Steve Aoki. Todo, desde el estampado satinado de la chaqueta hasta el pantalón bermuda colorido brilla por su llamativa excentricidad. A esto hay que sumarle los accesorios que tanto disfruta usar el cantante como los relojes, aretes y anillos. Se trata simplemente de destacar mezclando de todo un poco, algo que Bad Bunny sabe hacer muy bien.

5. Neon Lights Man

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

Bad Bunny cumplió un nuevo hito en su carrera brillando ahora en el escenario del Madison Square Garden en Nueva York. Oscilando con garras de neón y los tonos fosforescentes reflectantes, el puertorriqueño parecía brillar literalmente ante el público con su estilo y carisma. Simplemente es un outfit extravagante con colores que resaltan a simple vista.

6. The Cyclops

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

Hay looks que simplemente no puedes dejar mirar. ¡Literalmente! El ”tercer ojo” de Bad Bunny seguramente fue una de las más grandes sorpresas de los American Music Awards del 2018. Excéntrico por donde lo mires, el cantante luce un look bizarramente interesante, sobre todo si a esto le agregamos que el resto de su outfit es una camisa aguamarina con estampado de calaveras y un pantalón corto de rayas.

7. Casual Mix

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

Que nadie diga que Bad Bunny no disfruta de utilizar piezas y accesorios para remarcar su tan conocido estilo. En este outfit se puede ver que las piezas en tendencia son especialmente sus favoritas: chaquetas con bordados brillantes, zapatos de piel, pañoletas coloridas y pantalones rotos. Todo en su look recalca que lo mucho que le gusta renovarse e innovar. Nada de mantener un mismo estilo.

8. From the Tailor

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

En los premios Lo Nuestro el rapero puertorriqueño aprovechó la ocasión para sorprender a más de uno con un conjunto que dio mucho de que hablar. El outfit era un elegante conjunto gris formado por una chaqueta larga y pantalón de rayas. Si a esto le sumamos sus zapatos deportivos blancos y su gran carisma entonces obtenemos un look que no puedes dejar de mirar.

9. Goodbye Heteronormativity

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

Seguramente ningún cantante disfruta tanto de romper las normas de la vestimenta masculina como Bad Bunny. Simplemente las limitaciones no van con su estilo. En los últimos Latin Billboard Music Awards el rapero decidió llevar este lema al máximo nivel vistiendo un llamativo look: pelo verde, uñas largas y por supuesto un espectacular traje. Sin duda su estilo se impuso en la alfombra roja.

10. Coachella Icon

Bad Bunny. Fotografía: Getty Images

El Festival Coachella 2019 fue testigo de un estilo de vestir muy particular. Bad Bunny destacó su espectacular presentación en el Empire Polo Club por la combinación de colores como el rosa, azul, negro y blanco en un conjunto Louis Vuitton junto a unos lentes brillantes que cubrían la mayor parte de su rostro y unas botas negras.

