10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Tyler, The Creator + SZA + Finneas + Omar Apollo y más

La selección musical de hoy viernes se viene con una collab de Tyler, The Creator y Nigo, un remix de No Love con Summer Walker, SZA y Cardi B, y un nuevo vídeo de Finneas donde nos muestra algunos movimientos de baile. Además, Omar Apollo sigue adelantándonos canciones de su próximo disco con Tamagotchi; Beabadoobee estrena el vídeo de Talk, y Placebo deja caer su nuevo disco, Never Let Me Go. ¡Comencemos!

1. Tyler, The Creator + Nigo, Come On, Let’s Go

Tyler, the Creator lanzó esta semana un video autodirigido para su colaboración con Nigo, llamada Come On, Let’s Go, que aterrizó el día de hoy con el nuevo álbum del fundador de BAPE, I Know NIGO. Mientras Tyler normalmente pone los créditos de dirección bajo el nombre de Wolf Haley, el cantante utilizó su nombre real, Tyler Gregory Okonma, para su corte. En el vídeo, el rapero interpreta el single delante de un coche deportivo amarillo en la entrada de una mansión, utilizando elementos de la estética visual de su álbum 2021, CALL ME IF YOU GET LOST.

2. Summer Walker + SZA + Cardi B, No Love

Summer Walker y SZA se unieron a Cardi B para una versión extendida del tema No Love de Walker. Junto con el single remezclado hay un nuevo vídeo musical que coincide con la cadencia sensual del single. El vídeo, se abre con Walker y Cardi sentadas en una cama con dosel flotante en el cielo rodeada de nubes blancas y rosas. A juego con la apertura suave y etérea están las suaves voces de Cardi B, que es una faceta que los fans no suelen ver de la rapera nacida en Nueva York. Poco a poco, el vídeo musical se completa con una serie de visuales que canalizan sus signos zodiacales de fuego, agua y aire.

3. Finneas, Naked

Finneas está de vuelta con aún más música para sus seguidores y viene en forma de su nuevo single, Naked, que viene acompañado de un vídeo dirigido por Sam Bennett. En el tema, bastante divertido, Finneas se arrepiente de una relación fallida mientras muestra algunos movimientos de baile mientras comparte sus arrepentimientos en el amor.

4. Omar Apollo + Pharrell + Chad Hugo, Tamagotchi

El niño prodigio del R&B, Omar Apollo, se trae hoy su nuevo single, Tamagotchi, que es otro adelanto de su próximo álbum, Ivory, que llegará el 8 de abril. En esta ocasión, el cantante de soul se asoció con algunos de los nombres más importantes de la música norteamericana, trabajando en el estudio con Pharrell y Chad Hugo. La canción llega con un vídeo dirigido por el mismo Apollo.

5. Beabadoobee, Talk

Beabadoobee se trae hoy el primer single de su próximo disco, Talk. La semana pasada, la cantante y compositora de Dirty Hit reveló que la continuación de su álbum debut Fake It Flowers se llamaría Beatopia y saldría el 15 de julio, con una colaboración con PinkPantheress llamada tinkerbell is overrated. Hablando del nuevo tema, que llega con un clip dirigido por Alexandra Leese y Luke Casey, Bea dijo: “Escribí Talk justo después de mi primer álbum. Estaba obsesionada con el martes porque pensaba que era la mejor noche para salir, sin demasiado caos pero lo justo para pasarlo bien. En general, se trata de hacer cosas que no son necesariamente sanas o geniales para ti, pero que no puedes dejar de complacer. Es como esa sensación inevitable que tienes, no puedes deshacerte de ella y sabes que es mala pero te encanta de verdad y es lo que sea, así que lo haces de todos modos”.

6. Placebo, Never Let Me Go

Placebo se trae hoy su esperado nuevo álbum, Never Let Me Go, a través de Rise Records, marcando así el fin de la espera de casi una década para un nuevo álbum completo de la banda. La colección de 13 canciones, la primera de la pareja desde Loud Like Love de 2013, aborda las múltiples crisis de la humanidad, desde Beautiful James, un himno conmovedor para las relaciones no heteronormativas, a Surrounded By Spies, una observación sobre la saturación tecnológica, y el último avance del álbum: Happy Birthday In The Sky, una conmovedora oda a los que ya no están con nosotros. “Quería capturar la confusión de lo que es estar vivo hoy en día”, explicó Brian Molko sobre disco, “la sensación de estar perdido, de caminar siempre en un laberinto, de estar continuamente abrumado por la información y las opiniones”.

7. Bloc Party, If We Get Caught

Bloc Party se trae el su cuarto single del próximo sexto álbum de la banda, Alpha Games: se trata de la alegre aunque agridulce If We Get Caught. Según el vocalista Kele Okereke, “solo hay dos canciones que siento que tienen algo de ternura en el disco y If We Get Caught es una de ellas”, explica en un comunicado. “Se trata realmente de reconocer que el juego está llegando a su fin y de intentar robar un momento de ternura con tu pareja antes de que se caiga el telón. Creo que se trata de tratar de encontrar momentos en los que puedas conectar realmente con alguien en medio de todo el caos que está ocurriendo en el mundo”, añadió.

8. Kid Cudi, Stars In The Sky

Kid Cudi estrena este viernes nuevo tema llamado Stars In The Sky. La canción, muy optimista y llena de sintetizadores, fue grabada para la banda sonora de Sonic The Hedgehog 2, que llegará a los cines el 8 de abril. La pista llega con unos divertidos efectos visuales que intercalan clips de Cudi actuando en el estudio con tomas de la próxima película, así como gráficos de juego original de Sonic de los 90.

9. Red Hot Chili Peppers, Not The One

El nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers sale a la venta el próximo viernes, y como último adelanto, la banda se trae Not the One, la tercera canción que se publicará de Unlimited Love. Abriendo con teclas espaciales y guitarra, la canción es un poco diferente a cualquier otra de la banda publicada en los últimos años. Es una balada tierna y delicada con un ritmo bastante lineal. Unlimited Love de Red Hot Chili Peppers sale a la venta el 1° de abril a través de Warner Records.

10. Soccer Mommy, Shotgun

La cantante y compositora estadounidense de indie rock Sophia Allison, más conocida en el mundo de la música como Soccer Mommy, está de vuelta para anunciar un nuevo álbum, Sometimes, Forever. El álbum será el tercero de Allison bajo el nombre de Soccer Mommy y será la continuación de su LP de 2020 Color Theory. “La tristeza y el vacío pasarán, pero siempre volverán – al igual que la alegría”, explica Allison sobre el título del álbum en un comunicado de prensa. “En algún momento te ves obligada a decir: ‘Tendré que tomar ambas cosas'”. Allison compartió el primer single de la producción, Shotgun, que llega con un vídeo dirigido por Kevin Lombardo. Sometimes, Forever saldrá a la venta el 24 de junio.

