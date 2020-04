10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Selena Gomez + King Krule + Dua Lipa y más

En la selección de lanzamientos musicales de este jueves tenemos a Selena Gomez con la versión deluxe de su más reciente álbum, King Krule con una presentación en vivo fascinante, Dua Lipa llenando al mundo de buena música desde su casa, Hayley Williams con una hermosa dedicatoria para su amigo, Metalingüística con su poderoso nuevo sencillo Story y más. ¡Comencemos!

1. Selena Gomez, Rare (Deluxe Edition)

Selena Gomez publicó su tercer álbum de estudio, Rare, el pasado mes de enero. Pero no fue hasta este jueves cuando al cantante publicó la versión deluxe de su más reciente disco, la cual incluye los 13 temas originales con tres temas nuevos: Boyfriend, She y Souvenir. Los nuevos temas van en la misma línea que el resto de las piezas, una mirada íntima a los sentimientos situaciones y pensamientos de Gomez en el último año.

2. King Krule, Echoes with Jehnny Beth

Archy Ivan Marshall, mejor conocido como el poeta punk King Krule, ofreció una presentación el pasado 28 de enero para Echoes, un formato de shows en vivo realizados por un canal francés y que fue presentado por Jehnny Beth de Savages. Krule interpretó temas de The OOZ así como seis canciones de su tercer álbum, Man Alive!

3. Dua Lipa, Break My Heart

Cumpliendo su cuarentena en Londres, Dua Lipa estuvo recientemente en The Tonight Show: At Home Edition para interpretar su tema Break My Heart desde su casa, ayudada por lo que parece ser un chroma key que iba mostrando diferentes imágenes mientras ella cantaba. en los últimos días hemos visto que Dua ha sido una de las celebridades más solicitadas por los programas de televisión en cuarentena.

4. Yung Beef, Malo Freestyle

Yung sorprendió a sus fanáticos esta semana con el estreno de este tema a través de Youtube, una canción con la que vuelve al trap en su más genuina expresión, pero con el poder necesario de una terapia de shock. All Deez Ratchets On Me I Can’t Feel My Soul 5 (o V, como guste) será la próxima entrega de la mítica serie de mixtapes del artista en la que posiblemente esté incluido este tema.

5. mxmtoon, lessons

La cantante originaria de Brooklyn se eleva y se calma, con ritmos pulsantes y su voz ligera con mucha profundidad y detalle para recordarnos con este tema que cada día es una nueva oportunidad para ser mejores personas y que el aprender es una lección con la que nos enfrentamos a diario.

6. Ezra Furman, To Them We’ll Always Be Freaks

A través de Bandcamp (plataforma que maneja una modalidad de pago por lo que se pueda descargar), Furman publicó una colección de 26 temas que compila ensayos, demos, grabaciones de medianoche en lo que constituye una documentalización en formato de audio de lo que fue el proceso de creación de este álbum. Las ganancias que se generen de este álbum se dividirán entre la banda y su equipo de trabajo.

7. Trippie Redd, Yell Oh feat. Young Thug

Dirigido por William Child y producido por Aidan Cullen, el vibrante video está inspirado en pesadillas que provienen del abuso de sustancias. “El concepto de este vídeo es ilustrar las diversas pesadillas que se derivan del uso ilícito de drogas”, se lee al principio del video en el que vemos a los raperos huyendo, todo esto a medida en que todo se vuelve más una pesadilla. Todo culmina cuando la pareja choca su auto contra la boca de un demonio, pero no antes de que una escena de post-crédito en la que encienden un mechero para saber dónde están.

8. Charli XCX, Forever

La cuarentena ha sido la excusa perfecta para que Charli XCX se dedicara de lleno a la composición de su nuevo disco how i’m feeling now, del cual ya tenemos el primer adelanto con forever. La canción fue escrita por la propia Charli en dos días haciendo equipo con A. G. Cook y BJ Burton a través de internet, mientras que los tres están en confinamiento.

9. Hayley Williams, My Friend

Sin duda uno de los temas más personales que hemos escuchado de Petals For Armor, en esta canción Hayley expresa todo su amor y cariño por su mejor amigo. Al igual que los otros videos de su más reciente disco, la pieza está compuesta por grabaciones y material de archivo de la cantante con sus amigos.

10. Metalingüística, Story

Haciendo alarde de todo su poder en el freestyle y en tecnología 4K, Meta nos cuenta su la historia de su vida en este nuevo tema, con un sonido mucho más pop y moderno, pero manteniendo la esencia de su arte, en lo que resulta uno de los mejores temas que hemos escuchado en este mes.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?