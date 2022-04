10 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA twigs + Rels B + Megan Thee Stalion + Sigrid y más

Hoy es viernes de nueva música, así que la selección de hoy está bastante nutrida: veremos el más reciente video de FKA twigs extraído de su mixtape Caprisongs; escucharemos el nuevo single de Rels B, y así como un estreno de Megan Thee Stallion. Además, Sigrid y Bring Me The Horizon se unen en Bad Life; The Kid LAROI estrena el clip de Thousand Miles, y le daremos un vistazo al impactante clip de Tierra de los colombianos de Bomba Estéreo. ¡Comencemos!

1. FKA twigs + Pa Salieu, honda

Tres meses después de lanzar su mixtape Caprisongs, FKA twigs sigue revelando el mundo visual de su álbum. Hoy viernes, la cantante estrenó el audiovisual de su track honda, en el que participa el británico Pa Salieu, y que fue dirigido por Aiden Zamiri. “Yolo!”, dice twigs. “hago cualquier cosa para conseguir la toma. Trabajar con Aiden Zamiri ha sido increíble, es un genio. Honda para mí es como la definición perfecta de un capricho porque es súper corto y descarado y te deja con ganas de más”.

2. Rels B, No Sabe Igual

Hoy es viernes y Rels B lo sabe: el cantante español se trae una nueva canción llamada No Sabe Igual, que aterriza con su respectivo vídeo, dirigido por Zazo Canvas. El tema fue hecho este mismo año en México, de acuerdo al mismo canal de YouTube del artista, y a letra habla de una relación amorosa que llegó a su fin, donde ninguno de los dos se ha superado, pero de igual forma siguen separados.

3. Megan Thee Stallion, Plan B

El pasado fin de semana, Megan Thee Stallion adelantó en Coachella una nueva canción llamada Plan B, que rinde homenaje al hip-hop de los 90 de artistas como Lil Kim y Foxy Brown. Como prometió, Meg se trae oficialmente el día de hoy la canción completa. Es un tema contundente, dirigido a un antiguo amor que se ve mucho más débil a la fría luz del día, y puedes escucharlo arriba.

4. Sigrid + Bring Me The Horizon, Bad Life

Sigrid y Bring Me The Horizon se traen esta semana una nueva colaboración en conjunto: Bad Life. Sigrid había adelantado ya la pista en su TikTok la semana pasada, y parece estar bastante feliz con el resultado, de acuerdo a un comunicado. “¡Estoy muy emocionada de que Bad Life salga al mundo con los chicos de Bring Me! Estamos muy orgullosos de este tema y esperamos que pueda reconfortarles. Puede que no sea la colaboración más probable, pero somos fans el uno del otro desde hace tiempo y estamos muy contentos de haber podido colaborar en esta canción. Y filmar el vídeo fue una experiencia increíble y loca en sí misma”. Hablando del vídeo que acompaña al tema, la directora Raja Verdi añadió: “El concepto de esta película de una sola toma era apoyarse en los temas de tener que pasar por lo malo para finalmente llegar al otro lado… la vida puede ciertamente sentirse como una montaña rusa a veces”.

5. The Kid LAROI, Thousand Miles

Luego de su sonada colaboración con Justin Bieber, The Kid LAROI está listo para comenzar el último capítulo de su carrera con el lanzamiento de su álbum debut Kids Are Growing Up, del que hoy escuchamos el primer single, llamado Thousand Miles. El tema llega acompañado de un vídeo musical dirigido por Christian Breslauer en el que se ve al artista luchar contra sí mismo para triunfar en el amor. El autosabotaje llega como uno de los alter ego de LAROI y hace todo lo posible para arruinar sus oportunidades con una nueva chica: desde atarlo a un auto, dejarle caer un piano en la cabeza, electrocutarlo y más.

6. Bomba Estéreo, Tierra

Los colombianos de Bomba Estéreo regresan hoy con el poderoso video Tierra, protagonizado por Liliana Saumet y Lukas Avendaño, un artiste de performance indígena zapoteca no binarie. El audiovisual, filmado en Oaxaca, fue dirigido por Fana Adjani. “Esta canción y el vídeo son un homenaje a la antigua relación entre los seres humanos y el territorio que habitamos”, explica Simón Mejía en un comunicado de prensa. “La tierra debería ser de todos, como nosotros pertenecemos a ella, independientemente de la raza, la identidad o la nacionalidad”.

7. PROK, ZENIT

El español PROK nos ha tenido atentos a su canal de YouTube en los últimos meses debido al lanzamiento de los vídeos oficiales correspondientes a su más reciente producción discográfica, Le Cri de la Rue, pero esta semana dejó caer un nuevo sencillo lleno de emoción, y por supuesto mucho rap. Se trata de ZENIT, cuyo instrumental estuvo de la mano de su fiel productor Blasfem, quien junto al artista cuenta una historia de amor sentimental, que cuenta con las voces de apoyo de Marina Reche, y llega con un clip dirigido por MENDOSIP y PROKISS.

8. PinkPantheress + Willow, Where You Are

PinkPantheress y Willow unieron fuerzas para un nuevo single, Where You Are, que llega junto con un vídeo musical dirigido por BRTHR. El tema fue producido por PinkPantheress, Mura Masa y Skrillex, y samplea la canción de Paramore de 2005, Never Let This Go. En el audiovisual se ve al dúo navegando por un club nocturno mientras lidian con el desamor, mientras la pareja intercambia versos antes de unirse en el coro. “Me divertí mucho escribiendo esta canción”, señaló PinkPantheress en un comunicado. “Me costó un montón de intentos para que saliera bien, pero este es probablemente el trabajo del que me siento más orgullosa hasta la fecha, y estoy súper feliz de que todo el mundo lo escuche”.

9. Warpaint, Hips

Las chicas de Warpaint se traen hoy un nuevo single titulado Hips, que es el tercer single del cuarto álbum de la banda, Radiate Like This, que saldrá a la venta el 6 de mayo a través de Heirlooms/Virgin, tras el lanzamiento de Champion en enero y Stevie el mes pasado. Anunciado por primera vez en enero, Radiate Like This será el primer álbum de estudio de las rockeras de Los Ángeles en seis años; su anterior trabajo, Heads Up, salió en septiembre de 2016.

10. Liam Gallagher, Better Days

Liam Gallagher estrenó este viernes el vídeo de su nuevo single, Better Days, el más reciente del tercer álbum en solitario del ex líder de Oasis, C’mon You Know, que saldrá a la venta el 27 de mayo a través de Warner. Después de compartir un adelanto del clip en sus canales de redes sociales ayer, Gallagher se trae la pista que él mismo describe como “el sonido del verano”, y que cuenta con la participación del guitarrista de Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner. El vídeo de Better Days fue dirigido por Paul Dugdale, y en él se ve a Gallagher y a su banda en directo actuando en la azotea del Hotel Midland de Manchester.

