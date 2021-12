10 lanzamientos recientes que debes escuchar: Billie Eilish + The Weeknd + Lorde + Thom Yorke y más

La selección musical del día de hoy es generosa: nos venimos con una rola acústica de Billie Eilish, un increíble vídeo de The Weeknd y un estreno de Lorde desde la orilla de la playa. Además, Thom Yorke nos regala un tema en vivo, Grimes deja caer el clip de su tema Player of Games, y veremos el audiovisual del más reciente single de Alicia Keys. ¡Comencemos!

1. Billie Eilish, Billie Bossa Nova

Esta semana, Billie Eilish presentó una interpretación acústica de su canción Billie Bossa Nova. En el clip, la superestrella (ahora con cabello oscuro) es acompañada por su hermano mayor y productor FINNEAS, mientras recorre el corte con sabor a bossa nova. El tema es uno de los destacados del segundo álbum de Eilish, Happier Than Ever, que también contiene sencillos como My Future y Male Fantasy.

Publicidad

2. The Weeknd, Echos of Silence

En consonancia con la reedición del décimo aniversario de la serie de mixtapes Trilogy de 2011 (House Of Balloons, Echoes Of Silence y Thursday) que se publicó a principios de este año, The Weeknd publicó un vídeo para la canción que da título a Echoes Of Silence. Parece una historia post-apocalíptica de Romeo y Julieta con robots que anhelan conectarse en un mundo que se desmorona a su alrededor, con una estética visual que recuerda al clásico Metropolis de Fritz Lang, todo bajo la dirección del icónico Hajime Sorayama.

3. Lorde, Leader of a New Regime

Lorde compartió el vídeo musical de Leader of a New Regime, una canción de su tercer álbum, Solar Power, recientemente publicado. Una súplica para la salvación del cambio climático escondida dentro de un irónico interludio acústico, Leader of a New Regime es un breve momento en Solar Power, pero su mensaje es aún más conmovedor ahora que cuando escuchamos originalmente la canción. Lorde codirigió el clip con Joel Kefali, situando los visuales cerca de la costa.

4. Thom Yorke, Free In The Knowledge

El pasado mes de octubre, Thom Yorke volvió a los escenarios para su primera actuación en directo desde el inicio de COVID-19. Fue para un evento llamado Letters Live en el Royal Albert Hall de Londres. En un vídeo recientemente compartido del evento, Yorke interpretó Free in the Knowledge, un tema escrito en colaboración con su nueva banda The Smile junto a Jonny Greenwood y el batería de Sons of Kemet, Tom Skinner.

5. Grimes, Player of Games

Grimes se enfrenta a un nefasto Rey Oscuro en el nuevo vídeo musical de su reciente single, Player of Games. El clip fue dirigido por Anton Tammi y se basa en una historia escrita por Grimes, que también fue la directora creativa del clip. La epopeya de ciencia ficción se centra en Grimes y el llamado Rey Oscuro (interpretado por Andrei Pishchalnikov), que parecen haber tenido alguna relación en el pasado, pero que ahora están enzarzados en constantes batallas, ya sean partidas de ajedrez, peleas con sables láser o un duelo de espadas.

Publicidad

6. Alicia Keys + Khalid + Lucky Daye, Come For Me

A principios de este mes, la prolífica cantante Alicia Keys dejó caer un disco de 26 canciones llamado Keys, que incluía una colaboración de Khalid, el sensual tema Come For Me con un verso de Lucky Daye. Después de mostrar un poco de detrás de las escenas de la realización de su álbum con un cortometraje, Keys comparte ahora un vídeo acogedor e íntimo para su colaboración con Khalid y Daye, que ofrece a sus fans una mirada al interior de la creación de la canción. Aunque los tres músicos dedicaron mucho tiempo al estudio, lo que se puede ver en el vídeo, también se aseguraron de hacer tiempo para divertirse.

7. bbno$, brainless

Lanzado el pasado octubre, eat ya veggies es el sexto álbum de estudio de bbno$ y el primer proyecto desde el lanzamiento de su EP my oh my a principios de este año. El álbum, de 12 pistas, es un viaje a la nostalgia que combina géneros y cuenta con la participación de Rebecca Black, Night Lovell y Rich Brian, además de la producción de colaboradores frecuentes como Y2K y otros. Hoy, bbno$ se trae otro vídeo del proyecto, esta vez para el tema brainless.

Publicidad

8. Paris Texas, jesus christ had dreads

Luego del lanzamientos de sus dos EPs este año, BOY ANONYMOUS y Red Hand Akimbo, pensábamos que el dúo de Los Ángeles conformado por Louie Pastel y Felix iban a tomarse un descanso hasta el próximo año antes de traernos nueva música, pero resulta que recientemente dejaron caer un tema llamado jesus christ had dreads, que primero compartieron a través de Soundcloud.

9. Ana Tijoux, Hijo de la Rebeldía

Hijo de la Rebeldía es el nombre del más reciente sencillo de la chilena Ana Tijoux junto al rapero español Valtonyc, la cantante chilena Masquemusica, y el DJ productor sudamericano, Cidtronyck. La MC chilena dedica este sencillo al mundo entero como un grito de optimismo con una buena dosis de hip hop: “Hermandad para construir perspectiva sin perder nunca esa rebeldía fruto de la búsqueda de la justicia. (…) Una canción (…) por la vida y por los hijos de nuestros hijos, para revestirnos de la hermosa rebelión que no es más que la consecuencia de la sed de conciencia”. El clip estuvo a cargo de Katherina Harder.

10. Nach + Kany García, IN MEMORIAM

El rapero español Nach estrenó recientemente un conmovedor tema, llamado In Memoriam junto a Kany García, que él mismo define como uno de “los más emotivos” que ha hecho en toda su vida. “Decir que estoy emocionado es poco”, expresó en sus en redes sociales, ya que es un homenaje a todos aquellos que ya no están, a los fallecidos que serán recordados por siempre por sus familiares y amigos. “Dedicado a mi padre, a nuestros amigos y conocidos que se han ido, y dedicado también a todos los que hayáis perdido a alguien cercano”, dice Nach sobre el tema.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?